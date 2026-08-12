Gobierno designó a Mónica Rocío Lombana como Superintendente Nacional de Salud encargada

Lombana se encargará de apoyar la nueva política de salud del Gobierno De la Espriella - crédito Ministerio de Salud

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La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, posesionó este 11 de agosto de 2026 a la médica Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada.

Lombana, que es médica y cirujana, cuenta con especializaciones en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud, ya había trabajado en la entidad que dejó el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Desde 2020, Lombana se había desempeñado en la entidad, especialmente, aplicando experiencia en inspección, vigilancia y control del sector.

Por eso, según la información del Ministerio de Salud, su gestión estará orientada a fortalecer la vigilancia y el control del sistema de salud, proteger los recursos públicos y garantizar los derechos de los pacientes, de acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio.

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La nueva ministra Ana María Vesga designó a Lombana-crédito Acemi

La designación de Mónica Rocío Lombana busca “consolidar el liderazgo técnico de la Superintendencia Nacional de Salud y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano”.

Lombana reemplazará a Juan David Duque, exsecretario de Daniel Quintero

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el 6 de agosto de 2026 que Juan David Duque, exsecretario privado durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, asumió como superintendente encargado mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella nombrara un titular en propiedad.

Duque se venía desempeñando como superintendente delegado para la Protección al Usuario y para Medidas Especiales en auditorías como la realizada a la Fábrica de Licores de Antioquia.

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Duque, que fue destituido por el Concejo de Medellín en 2023 tras una moción de censura por el manejo del fondo fijo reembolsable de la Alcaldía, enfrenta procesos e investigaciones por parte de la Procuraduría, entre ellas una por presunta apropiación indebida de bienes públicos destinados a gastos urgentes de la administración distrital.

La Superintendencia de Salud informó que Juan David Duque continuará con la ejecución de estrategias para proteger los derechos de los usuarios - crédito @Supersalud/X

El exfuncionario también estuvo vinculado a la campaña presidencial de Quintero y aspiró sin éxito al Senado por el movimiento de Roy Barreras.

Durante su encargo, Juan David Duque deberá liderar procesos como las posibles liquidaciones de EPS intervenidas, la gestión de la situación crítica de la Nueva EPS, las investigaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), así como dirigir, vigilar y controlar las anomalías relacionadas con el sistema de salud.

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La Superintendencia subrayó que la designación es temporal y se mantendrá hasta que el presidente entrante nombre un superintendente en propiedad.

Supersalud inició auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia por presuntas irregularidades en la gestión 2024

Durante la corta gestión de Duque, la Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoría integral a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) para evaluar la gestión correspondiente al año 2024, tras la recepción de denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles irregularidades en la contratación, la administración de recursos públicos y la financiación de eventos privados durante la administración del exgerente Esteban Ramos.

Según informó la entidad, la medida se enmarca en las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas a la Supersalud y responde a la falta de respuesta de la FLA ante los requerimientos oficiales para la entrega de documentación técnica relacionada con los hechos denunciados.

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La pelea ya venía desde la alcaldía de Daniel Quintero - créditos @Supersalud/X | Captura de pantalla Fábrica de Licores de Antioquia FLA / YouTube | @quinterocalle/IG

El superintendente nacional de salud encargado explicó: “Hemos recibido denuncias ciudadanas sobre la presunta corrupción y derroche del exgerente de la FLA, Esteban Ramos, quien presuntamente usó recursos públicos para pagar fiestas privadas. Solicitamos la información necesaria para verificar los hechos denunciados, pero nuestros requerimientos no fueron atendidos. Por esto, se ordenó una auditoría para establecer, con evidencia técnica y documental, qué ocurrió durante la vigencia 2024″.

La Superintendencia subrayó que el objetivo de la auditoría es proteger los fondos públicos, contrastar la información y recopilar material probatorio, garantizando el debido proceso en la investigación. Los resultados serán divulgados una vez finalice la revisión de la documentación recabada.

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