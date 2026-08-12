Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y confirmó que están atentos para recibir los insumos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el primer paquete de ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto de 7,4 que dejó varias pérdidas en el país - crédito @nayibbukele/X

Guardar

Después de anunciar un envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que ya partió el primer avión con 51 toneladas destinadas al país sudamericano.

En su cuenta oficial de X, el mandatario del país centroamericano indicó que ya salió el primer avión con los insumos solicitados por el Gobierno de Colombia.

Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia (sic)”, indicó Nayib Bukele.

Nayib Bukele - crédito @nayibbukele/X
Nayib Bukele indicó que ya salió el primer avión con los insumos solicitados por el Gobierno de Colombia - crédito @nayibbukele/X

El mandatario de El Salvador precisó que el segundo avión con el resto de ayuda humanitaria partirá a Colombia el miércoles 12 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

En el video compartido por Nayib Bukele, se observa a los equipos encargados cargando el avión con los insumos necesarios.

La Cancillería informó que desde El Salvador partió hacia Cali el primer vuelo de ayuda humanitaria enviado por ese país para apoyar a Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según el reporte oficial, el operativo contempla dos vuelos coordinados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de atender las necesidades urgentes de los afectados.

“Parte rumbo a Cali, desde El Salvador, el primer vuelo de ayuda humanitaria enviado por ese país para atender la emergencia luego del terremoto del 10 de agosto.”, expresó la cartera

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Cancillería, en total se enviarán 100 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. La entidad agradeció la solidaridad del gobierno salvadoreño y resaltó el respaldo internacional recibido por Colombia ante la emergencia.

“En total serán 100 toneladas de ayuda humanitaria, en dos vuelos, que envía el gobierno del presidente Nayib Bukele. Alimentos y víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos llegarán en los aviones”, indicó la Cancillería de Colombia.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y afirmó que los insumos ya fueron recibidos. Asimismo, precisó que durante las 4:00 p. m. esperan la llegada del segundo avión a territorio colombiano.

“Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiero agradecerle toda su generosidad y la del pueblo salvadoreño por apoyar a Cali en este momento tan difícil. Esta madrugada recibimos las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estimamos que hacia las 4:00 p.m. llegue otra aeronave con 50 toneladas más de ayudas (sic)”, afirmó Eder.

Alejandro Eder insistió en sus agradecimientos y reconoció la ayuda de El Salvador con el país y con Cali.

“De corazón, muchas gracias a usted y a nuestro país hermano El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos. (sic)”, expresó Eder.

Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder agradeció el gesto del presidente de El Salvador y afirmó que los insumos ya fueron recibidos - crédito @alejoeder/X

Ayuda humanitaria de México

La Cancillería de Colombia confirmó que el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México arribará el miércoles 12 de agosto a Pereira, con un cargamento de 19,5 toneladas de despensas destinadas a los damnificados por el reciente terremoto.

Esta entrega forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para atender las necesidades urgentes de la población afectada.

“Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros", indicó la Cancillería de Colombia.

Cancillería de Colombia - crédito @CancilleriaCol/x
La Cancillería de Colombia confirmó que el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México arribará el miércoles 12 de agosto a Pereira - crédito @CancilleriaCol/x

La Cancillería informó que se esperan vuelos adicionales con más ayuda durante los próximos días, como parte de una respuesta coordinada ante la emergencia. Las autoridades destacaron el respaldo de la comunidad internacional, subrayando que Colombia cuenta con el apoyo solidario de diversos países en estos momentos de crisis.

Temas Relacionados

Ayuda humanitariaTemblor en ColombiaNayib BukeleTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La línea H del Metrocable de Medellín reanudó su operación tras 48 horas fuera de servicio por el terremoto

La suspensión se extendió por anomalías detectadas en la estación Las Torres luego del movimiento telúrico del lunes 10 de agosto, con inspecciones topográficas y controles de seguridad

La línea H del Metrocable de Medellín reanudó su operación tras 48 horas fuera de servicio por el terremoto

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

El acceso a la conectividad y la tecnología le permitió a Liliana González pasar de vender sus mochilas a conocidos y turistas en La Guajira a encontrar nuevas oportunidades para llevar sus artesanías a otros mercados

Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Qué pasa con su contrato de arrendamiento si su vivienda quedó inhabitable por el terremoto en Colombia: esto dice la ley

El artículo 2008 del Código Civil contempla que el acuerdo expira por la pérdida total del bien, y el criterio también cubre deterioros graves con grietas o fisuras cuando impiden usar la vivienda, incluso sin cláusula expresa

Qué pasa con su contrato de arrendamiento si su vivienda quedó inhabitable por el terremoto en Colombia: esto dice la ley

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

El rescate del animal movilizó a bomberos y conmovió a miles luego de viralizarse su video en redes sociales

Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Deportes

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Futbolista colombiano Yoshan Valois fue figura con Lanús y dedicó su doblete a las víctimas del sismo en Chocó: “Son personas fuertes”

Técnico del Once Caldas pidió el aplazar el torneo de fútbol por el terremoto en Colombia: estas son las soluciones que planteó

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia