Nayib Bukele confirmó primer envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4: “En camino”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el primer paquete de ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto de 7,4 que dejó varias pérdidas en el país - crédito @nayibbukele/X

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Después de anunciar un envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que ya partió el primer avión con 51 toneladas destinadas al país sudamericano.

En su cuenta oficial de X, el mandatario del país centroamericano indicó que ya salió el primer avión con los insumos solicitados por el Gobierno de Colombia.

“Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia (sic)”, indicó Nayib Bukele.

Nayib Bukele indicó que ya salió el primer avión con los insumos solicitados por el Gobierno de Colombia - crédito @nayibbukele/X

El mandatario de El Salvador precisó que el segundo avión con el resto de ayuda humanitaria partirá a Colombia el miércoles 12 de agosto de 2026.

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En el video compartido por Nayib Bukele, se observa a los equipos encargados cargando el avión con los insumos necesarios.

La Cancillería informó que desde El Salvador partió hacia Cali el primer vuelo de ayuda humanitaria enviado por ese país para apoyar a Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según el reporte oficial, el operativo contempla dos vuelos coordinados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de atender las necesidades urgentes de los afectados.

“Parte rumbo a Cali, desde El Salvador, el primer vuelo de ayuda humanitaria enviado por ese país para atender la emergencia luego del terremoto del 10 de agosto.”, expresó la cartera

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De acuerdo con la Cancillería, en total se enviarán 100 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. La entidad agradeció la solidaridad del gobierno salvadoreño y resaltó el respaldo internacional recibido por Colombia ante la emergencia.

“En total serán 100 toneladas de ayuda humanitaria, en dos vuelos, que envía el gobierno del presidente Nayib Bukele. Alimentos y víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos llegarán en los aviones”, indicó la Cancillería de Colombia.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y afirmó que los insumos ya fueron recibidos. Asimismo, precisó que durante las 4:00 p. m. esperan la llegada del segundo avión a territorio colombiano.

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“Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiero agradecerle toda su generosidad y la del pueblo salvadoreño por apoyar a Cali en este momento tan difícil. Esta madrugada recibimos las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estimamos que hacia las 4:00 p.m. llegue otra aeronave con 50 toneladas más de ayudas (sic)”, afirmó Eder.

Alejandro Eder insistió en sus agradecimientos y reconoció la ayuda de El Salvador con el país y con Cali.

“De corazón, muchas gracias a usted y a nuestro país hermano El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos. (sic)”, expresó Eder.

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Alejandro Eder agradeció el gesto del presidente de El Salvador y afirmó que los insumos ya fueron recibidos - crédito @alejoeder/X

Ayuda humanitaria de México

La Cancillería de Colombia confirmó que el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México arribará el miércoles 12 de agosto a Pereira, con un cargamento de 19,5 toneladas de despensas destinadas a los damnificados por el reciente terremoto.

Esta entrega forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para atender las necesidades urgentes de la población afectada.

“Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros", indicó la Cancillería de Colombia.

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La Cancillería de Colombia confirmó que el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México arribará el miércoles 12 de agosto a Pereira - crédito @CancilleriaCol/x

La Cancillería informó que se esperan vuelos adicionales con más ayuda durante los próximos días, como parte de una respuesta coordinada ante la emergencia. Las autoridades destacaron el respaldo de la comunidad internacional, subrayando que Colombia cuenta con el apoyo solidario de diversos países en estos momentos de crisis.