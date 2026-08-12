Unión Europea anunció ayuda de dos millones de euros para zonas más afectadas en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea - crédito Yves Herman/REUTERS

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La Unión Europea anunció la movilización de dos millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto en Colombia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el bloque europeo tomó esta decisión mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en el país.

“Estamos poniendo a disposición 2 millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas (sic)”, expresó la presidenta de la Comisión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el bloque europeo tomó esta decisión mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en el país - crédito @vonderleyen/X

Von der Leyen comunicó que la ayuda europea busca atender de manera directa a las comunidades más impactadas por el sismo. El anuncio se difundió a través de un mensaje en la red social X, donde la presidenta destacó que la Unión Europea está colaborando con Colombia en todo lo posible.

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La asistencia de la Unión Europea incluye también el despliegue de su servicio de cartografía por satélite Copernicus, que fue habilitado desde el día del desastre para apoyar las tareas de rescate. Esta herramienta permite obtener imágenes precisas de las zonas afectadas, lo que facilita la labor de los equipos de emergencia en la identificación de áreas prioritarias.

“Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades en el terreno. Esta es la solidaridad europea (sic)”, expresó la mandataria.

A los dos millones de euros anunciados se suman los 100.000 euros de asistencia inmediata que la Unión Europea había movilizado inicialmente para atender las necesidades urgentes tras el terremoto.

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Las autoridades europeas señalaron que, tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, se está trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades existentes en el terreno.

Von der Leyen comunicó que la ayuda europea busca atender de manera directa a las comunidades más impactadas por el sismo - crédito Alina Smutko/ REUTERS

El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea permite coordinar y desplegar ayuda humanitaria tanto entre los países miembros como en otras regiones del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

Más ayudas del exterior

La Cancillería de Colombia anunció que el miércoles 12 de agosto arribará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria procedente de México, con un cargamento de 19,5 toneladas de despensas destinadas a los afectados por el reciente terremoto.

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Esta ayuda responde a la cooperación internacional para cubrir las necesidades inmediatas de la población damnificada.

La Cancillería señaló que se esperan más vuelos con asistencia adicional en los próximos días y remarcó el respaldo de la comunidad internacional a Colombia ante esta emergencia.

De acuerdo con la Cancillería, en total se enviarán 100 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. La entidad agradeció la solidaridad del gobierno salvadoreño y resaltó el respaldo internacional recibido por Colombia ante la emergencia.

La Cancillería de Colombia confirmó que el primer envío de ayuda humanitaria proveniente de México arribará el miércoles 12 de agosto a Pereira - crédito @CancilleriaCol/x

“En total serán 100 toneladas de ayuda humanitaria, en dos vuelos, que envía el gobierno del presidente Nayib Bukele. Alimentos y víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos llegarán en los aviones”, indicó la Cancillería de Colombia.

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Colombia ha recibido ofertas de cooperación internacional y un monto de US$1.300 millones tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. El Gobierno planea destinar estos recursos a la atención de damnificados, operaciones de rescate y trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que, junto a los fondos provenientes de organismos multilaterales, más de 12 países confirmaron el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado.

El documento oficial identifica como ciudades más impactadas a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

Restrepo detalló que Estados Unidos expresó su disposición a colaborar con entre US$15 millones y US$16 millones para la fase inicial de respuesta ante el desastre.

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Según un video difundido en las redes sociales de la Vicepresidencia, el vicepresidente resaltó que la comunidad internacional respondió positivamente a la situación que atraviesa el país y que el canciller lidera la coordinación de estas gestiones. Hasta el momento, el Gobierno ha recibido propuestas de organismos multilaterales por 1.300 millones de dólares en diferentes modalidades de cooperación.