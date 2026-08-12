Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 12 de agosto: ganadores del último sorteo

Este miércoles se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

PUBLICIDAD

Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 12 Agosto 2026.

Resultados: 1728 - 8.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

PUBLICIDAD

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

La Alcaldía lanzó en redes sociales una alerta solicitándole a la ciudadanía no acercarse al escenario deportivo más importante de Risaralda mientras se adelantan las inspecciones

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Llegó a Colombia el primer envío de ayuda humanitaria de El Salvador tras el terremoto de 7,4: “En total serán 100 toneladas”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el gesto del presidente de El Salvador y confirmó que el miércoles 12 de agosto llegará el segundo avión

Llegó a Colombia el primer envío de ayuda humanitaria de El Salvador tras el terremoto de 7,4: “En total serán 100 toneladas”

Por qué son tan importantes las primeras 72 horas tras un desastre natural: qué es la “ventana de oro”

La noción de una “ventana de oro” de 72 horas proviene del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red de la ONU que establece estándares para la respuesta a desastres

Por qué son tan importantes las primeras 72 horas tras un desastre natural: qué es la “ventana de oro”

The Economist cuestionó las decisiones de Abelardo de la Espriella ante el terremoto y advirtió que la emergencia expuso las dos Colombias

La publicación británica puso el foco en las profundas brechas territoriales, la respuesta institucional y las dificultades heredadas por el nuevo Gobierno tras la emergencia

The Economist cuestionó las decisiones de Abelardo de la Espriella ante el terremoto y advirtió que la emergencia expuso las dos Colombias

Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, confirmó el Departamento de Estado

El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, aseguró que el Gobierno Trump está comprometido a colaborar para superar las consecuencias del desastre natural

Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, confirmó el Departamento de Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Natalia París narró los momentos de pánico durante el terremoto de 7,2 en Colombia: “Miren cómo quedó el edificio”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Deportes

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación

Murió exbasquetbolista de la selección Colombia durante el sismo del 10 de agosto en Cali

Liga Española de Fútbol anunció sentido homenaje a las víctimas del terremoto de Colombia

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto