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Por qué son tan importantes las primeras 72 horas tras un desastre natural: qué es la “ventana de oro”

La noción de una “ventana de oro” de 72 horas proviene del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red de la ONU que establece estándares para la respuesta a desastres

Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
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Las primeras 72 horas tras un terremoto concentran la mayor posibilidad de rescatar personas con vida bajo los escombros, porque en ese periodo se combinan mejores probabilidades de supervivencia con un margen más amplio para evitar complicaciones médicas graves asociadas al atrapamiento. Así lo explican organismos internacionales y literatura científica consultados por El Espectador.

Un capítulo académico publicado en abril de 2026 en IntechOpen revisó estudios sobre desastres y concluyó que entre 80 % y 95 % de las personas rescatadas con vida de estructuras colapsadas son encontradas durante las primeras 24 horas.

Ese mismo análisis, realizado por Vildan Oral, Zümral Erdem y Öznur Çinar, indicó que entre 50 % y 90 % de esos rescates los realizan civiles antes de que lleguen los equipos profesionales. La razón principal es que familiares, vecinos y otros miembros de la comunidad ya se encuentran en el lugar y pueden iniciar la búsqueda de inmediato, mientras que los equipos profesionales requieren tiempo para organizarse y desplazarse a zonas afectadas.

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Un hombre se encuentra detrás de la cinta de acordonamiento en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20», tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
Un hombre se encuentra detrás de la cinta de acordonamiento en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20», tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

La noción de una “ventana de oro” de 72 horas proviene del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag), una red de la ONU que establece estándares para la respuesta a desastres. El grupo aclara que es posible encontrar sobrevivientes después de ese plazo, pero enfatiza la importancia de actuar lo antes posible para aumentar las opciones de éxito.

Ejemplos históricos refuerzan este patrón: en el terremoto de Hanshin-Awaji, Japón (1995), más del 80 % de los rescatados lo fueron por residentes locales; en los terremotos de Turquía de 1999, el 77,3 % de los heridos rescatados seguían atrapados y fueron sacados por familiares o vecinos.

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La permanencia bajo los escombros incrementa tanto los riesgos clínicos como la dificultad del rescate. Uno de los cuadros más graves es el síndrome de aplastamiento: Insarag advierte que puede desarrollarse incluso después de una hora de compresión y que la persona atrapada puede deteriorarse rápidamente una vez liberada.

Varias personas trabajan para retirar los escombros en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20», tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
Varias personas trabajan para retirar los escombros en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20», tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Las complicaciones pueden incluir disminución del volumen sanguíneo, alteraciones de electrolitos, acidosis metabólica y lesión renal aguda; en casos graves, pueden producirse arritmias, paro cardíaco o insuficiencia renal. Por ello, la extracción debe coordinarse con personal médico, ya que una liberación rápida sin atención puede provocar un deterioro súbito e incluso la muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre muertes inmediatas (por lesiones graves o hemorragias), rápidas (por asfixia, compresión o pérdida de sangre) y tardías (por deshidratación, infecciones, síndrome de aplastamiento o edema pulmonar). Estas últimas pueden aparecer en los días posteriores al sismo, lo que subraya la importancia de combinar la búsqueda y rescate con atención médica, suministro de agua, alimentos y refugio.

Gobierno nacional anunció que han recibido ofertas de ayuda internacional por US$1.300 millones

El funcionario indicó que varios gobiernos ofrecieron asistencia directa con insumos, apoyo económico y el envío de personal especializado, mientras continúan la búsqueda y la remoción de escombros en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó - crédito @ViceColombia/X

El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 afectó varias regiones de Colombia, provocando daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde continúan las labores de rescate y búsqueda de personas. El Gobierno colombiano recibió propuestas de cooperación internacional por un total de 1.300 millones de dólares para responder a la emergencia, recursos que combinarán créditos de emergencia, donaciones directas y asistencia técnica. Estas ayudas se destinarán a la atención de damnificados, rescate y reconstrucción de zonas afectadas.

Más de 12 países anunciaron el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y especialistas. Estados Unidos comprometió entre 15 y 16 millones de dólares para la fase inicial, además de enviar un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres.

El Grupo BID ofreció líneas de financiamiento rápido de hasta 300 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial entregó una donación de 200.000 dólares y la CAF aportó 500.000 dólares para necesidades humanitarias. Otros 16,7 millones de dólares de la banca multilateral servirán para obras de reconstrucción y reparación de vías.

Ecuador, El Salvador y Perú aportarán rescatistas, equipos especializados y suministros. La Cancillería de Colombia, siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando para coordinar la cooperación internacional liderado por el ministro Omar Bula. El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la respuesta positiva de la comunidad internacional y la coordinación en marcha para atender la emergencia.

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72 horasImportancia de la brechaLabores de rescateTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

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