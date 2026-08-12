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Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, confirmó el Departamento de Estado

El organismo del gobierno federal, liderado por Marco Rubio, aseguró que la administración Trump está comprometida a colaborar para superar las consecuencias del desastre natural

Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia- crédito Visuales IA - Johan Nilsson/REUTERS
Estados Unidos enviará refuerzos para el rescate de las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia- crédito Visuales IA - Johan Nilsson/REUTERS
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El 11 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional tras el sismo de magnitud 7,4 que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se convirtió en el de mayor magnitud registrada en el país en el siglo XXI.

En el Decreto 1172 de 2026, que rige a partir de la fecha de su expedición, el Gobierno expresó “su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional”.

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Paralelamente, la actual administración firmó la noche del martes 11 de agosto el decreto que declara el desastre de carácter nacional. Bajo la declaratoria de desastre, el Gobierno puede emitir circulares o resoluciones para facilitar la atención inmediata de la emergencia. Entre esas herramientas figura la posibilidad de realizar contratación directa exprés para cubrir necesidades derivadas del movimiento telúrico.

Para afrontar la crisis por el desastre natural, Colombia recibió el respaldo de Estados Unidos, entre otros países. El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, confirmó en sus redes sociales que el país nortemericano enviará equipos de búsqueda y rescate de California y Virginia a los territorios afectados.

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El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, aseguró que el Gobierno Trump está comprometido a colaborar para superar las consecuencias del desastre natural - crédito @StateDept/X
El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, aseguró que el Gobierno Trump está comprometido a colaborar para superar las consecuencias del desastre natural - crédito @StateDept/X

“A solicitud de la Administración del Presidente @ABDELAESPRIELLA, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia”, se lee en su cuenta de X.

La entidad gubernamental aseguró que desde el Gobierno Trump están comprometidos con ayudar a Colombia a superar las consecuencias del desastre natural.

“Mientras el gobierno colombiano continúa evaluando las necesidades del pueblo colombiano en las secuelas del terremoto de magnitud 7.4 de esta semana, la Administración Trump sigue comprometida a trabajar directamente con ellos y está lista para ofrecer más asistencia de asociación”, puntualiza la comunicación.

Sumado a la entrega de equipos, el país norteamericano entregará USD15,5 millones para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones de Colombia.

Tras el anuncio, la Cancillería de Colombia, en cabeza de Ómar Bula, confirmó la llegada de equipos de Estados Unidos y agradeció a la administración Trump por la ayuda humanitaria.

La Cancillería de Colombia agradeció los refuerzos de Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X
La Cancillería de Colombia agradeció los refuerzos de Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X

“Un equipo de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia llegará al país para apoyar la respuesta de la @UNGRD. El grupo se especializa en coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR por sus siglas en inglés), y cuenta con conocimiento del protocolo INSARAG de la ONU, para trabajar en: Coordinación, con autosuficiencia de comunicaciones. Procesamiento de información operativa. Ingeniería USAR. La Cancillería continúa trabajando de la mano de la UNGRD para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país, ante la crisis. ¡Gracias al gobierno de Estados Unidos por su solidaridad con Colombia! (sic)“.

Otras ayudas internacionales para Colombia

Colombia recibirá millonarias donaciones tras terremoto de 7,4 - crédito Raquel Cunha/Reuters
Colombia recibirá millonarias donaciones tras terremoto de 7,4 - crédito Raquel Cunha/Reuters

El vicepresidente José Manuel Restrepo informó además una donación conjunta del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD700.000. Según explicó, el primero dispuso USD200.000 en cooperación no reembolsable para evaluación de daños, mientras que el segundo anunció USD500.000 en cooperación técnica no reembolsable.

Restrepo detalló que, de ese último monto, hay acceso inmediato para la Cruz Roja por USD350.000 y otros USD150.000 de apoyo técnico. Esos recursos, dijo, llegan en las primeras horas posteriores al movimiento sísmico que afectó a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

La respuesta no se limitó a la asistencia financiera. El Salvador ofreció enviar equipos de rescate y médicos, mientras que Ecuador anunció el despliegue de 47 rescatistas, canes especializados y equipos con capacidad de operación durante siete días.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también ofreció ayuda al país. Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León señaló que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, está en contacto con su contraparte colombiana para definir el momento en que se realice un llamado internacional de asistencia.

Mientras que la Unión Europea (UE) activó su sistema de asistencia consular y el servicio satelital Copernicus. Además, comunicó que está aportando financiación para reforzar la respuesta, entre otros canales, a través de la Cruz Roja.

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