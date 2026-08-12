Icbf activa protocolo para proteger a menores tras el sismo: desplegará 30 unidades móviles

El ICBF desplegará unidades móviles para atender a niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia -crédito Carlos Ortega/EFE

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La respuesta para proteger a los menores afectados por la emergencia cuenta con un despliegue específico. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puso en marcha un protocolo dirigido a niños, niñas y adolescentes que puedan ser encontrados entre escombros, separados de sus familias o en condición de vulnerabilidad después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país.

La entidad habilitó mecanismos para recibir información sobre posibles casos de vulneración de derechos. Entre ellos está la línea 141, uno de los canales para reportar situaciones relacionadas con menores de edad durante la emergencia. El operativo incluye además el envío de 30 unidades móviles, conformadas por cerca de 120 profesionales de equipos interdisciplinarios. Estos grupos serán trasladados hacia los puntos más críticos para apoyar la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados.

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La línea 141 permanece habilitada para recibir reportes relacionados con posibles vulneraciones de derechos de menores - crédito Icbf

El Icbf también anunció el envío de cerca de una tonelada de bienestarina líquida, alimento de alto valor nutricional destinado a los menores afectados por la emergencia. A esto se suma el fortalecimiento de los equipos de atención psicosocial, con el propósito de brindar acompañamiento emocional a los menores y sus familias.

La coordinación con los organismos que participan en las labores de búsqueda y rescate ocupa otro lugar central dentro del protocolo. El objetivo es establecer una ruta clara cuando los equipos de emergencia encuentren a un menor sin acompañamiento familiar o en una situación de vulnerabilidad.

Desde este martes 11 de agosto se incorporarán 12 funcionarios adicionales para realizar seguimiento en centros hospitalarios y orientar a los equipos de socorro sobre el procedimiento que debe aplicarse en esos casos. Entre los organismos que recibirán esta orientación están los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los voluntarios que participan en las labores de atención. El Icbf también tendrá presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU), desde donde entregará orientaciones a autoridades, familias y comunidades durante la emergencia. Esta participación busca facilitar la coordinación de las acciones relacionadas con la protección de los menores.

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Equipos interdisciplinarios acompañarán las labores de atención en los puntos más críticos de la emergencia -crédito ICBF

En Chocó, sin embargo, el seguimiento enfrenta dificultades particulares. La directora general encargada del Icbf, Adriana Velázquez, explicó en Caracol Radio que las interrupciones del servicio de energía eléctrica y las fallas en las comunicaciones telefónicas y de internet complican la recopilación de información en el departamento.

Pese a esas dificultades, el instituto recibió reportes de organizaciones indígenas y autoridades tradicionales ubicadas en zonas de resguardo. También recibió información de consejos comunitarios, con la que busca identificar los lugares que presentan afectaciones y establecer las necesidades de las familias. “Con Chocó tenemos lo siguiente: acabamos de recibir de organizaciones indígenas un reporte que ellos han podido construir con autoridades tradicionales en zonas de resguardo”, explicó Velázquez.

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Para reforzar la presencia en el territorio, el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se desplazará acompañado por tres funcionarios de la sede nacional. El objetivo es fortalecer el trabajo institucional y apoyar el seguimiento de la situación de los menores y sus familias en las zonas afectadas.

En Chocó, las fallas de energía y comunicaciones han dificultado el seguimiento de la situación de las familias - crédito Icbf

La directora encargada explicó además que desde este lunes fue instalada una sala de crisis para coordinar las acciones de emergencia y fortalecer la respuesta institucional. Este espacio hace parte del despliegue con el que el Icbf busca mantener articuladas sus acciones frente a las necesidades que puedan surgir. El protocolo contempla de manera particular a los menores que puedan ser encontrados sin acompañamiento, separados de sus familias o expuestos a condiciones de vulnerabilidad. Por ello, la información que llegue a través de la línea 141 y de los equipos desplegados resulta necesaria para orientar la atención.

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El despliegue ocurre mientras el balance sobre el terremoto registra 190 fallecidos y 1.679 heridos, según la información mencionada por el Puesto de Mando Unificado Nacional con corte de 6:00 p.m. Ante este escenario, el Icbf concentra su intervención en la protección de niños, niñas y adolescentes y en el acompañamiento a sus familias.