Hospital San Francisco de Asís en Quibdó opera con sobreocupación superior al 245% tras el terremoto: piden recursos urgentes al Gobierno nacional

El Hospital San Francisco de Asís en Quibdó enfrenta una sobreocupación superior al 245% en urgencias tras el terremoto - crédito Gobernación del Chocó

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La emergencia sanitaria en el departamento del Chocó se continúa agudizando tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al occidente de Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

Según confirmó el doctor Ovidio Garrido, agente interventor del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, este centro, único hospital público de mediana complejidad en la región, enfrenta una sobreocupación del 245,2% en su servicio de urgencias, con 76 pacientes atendidos tras la llegada masiva de heridos y personas derivadas desde otros centros afectados.

A través de una entrevista con Blu Radio, el directivo informó que, además, el área de cuidados intensivos también se encuentra al límite: las nueve camas de UCI están ocupadas, lo que representa una sobreocupación del 100%.

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Ovidio Garrido es el agente interventor del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó - crédito captura de pantalla Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís/Facebook

De acuerdo con Garrido, la red hospitalaria de Quibdó está prácticamente inhabilitada, debido a que el hospital de primer nivel y la red privada mantienen los servicios cerrados, mientras otras instalaciones presentan afectaciones estructurales, obligando a centralizar toda la atención en el San Francisco de Asís.

“Constamos de una red de un hospital de primer nivel en el municipio de Quibdó y una red privada que no está dando, o sea, tienen los servicios cerrados prácticamente. También tenemos otra que sufrió afectaciones en su infraestructura, por lo tanto, también no pudieron realizar la, digamos, la, la atención necesaria a los usuarios. Por lo tanto, todos han sido derivados a la institución”, explicó detalladamente en el diálogo con el medio periodístico.

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Por ende, Garrido hizo un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno nacional para que se liberen fondos de un proyecto de sostenibilidad que ya fue radicado.

Estos recursos se consideran esenciales para adquirir insumos médicos y cumplir con las obligaciones salariales del personal. “Le debemos dos meses al personal de OPS y al personal de especialistas. A pesar de todo, ellos han dado la cara, han puesto toda la voluntad”, afirmó Garrido.

Así se vieron algunos puntos de Quibdó, en el Chocó, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Gobernacion del Choco/Reuters

La crisis financiera se suma al agotamiento físico del equipo de enfermería, muchas de cuyas integrantes sufrieron daños en sus hogares durante el sismo. El hospital señaló que, para aliviar la situación actual, se requieren con urgencia compresas estériles, gasas hospitalarias, suturas, unidades de sangre, hemoderivados, reactivos de laboratorio y suero antiofídico, entre otros insumos básicos.

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Aunque el San Francisco de Asís ha recibido apoyo de médicos especialistas e intensivistas en los últimos días, la capacidad física de la institución sigue siendo insuficiente para la magnitud de la emergencia.

Según el interventor, para ampliar la atención inmediata se necesitan más camas, camillas y sillas de ruedas, elementos clave para responder a la demanda excepcional generada tras el desastre natural.

Familias de Quibdó permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevos colapsos

Desde la Diócesis de Quibdó se alertó sobre la situación crítica que viven numerosas familias en Chocó luego del terremoto que, en la región, ya deja 14 personas fallecidas (9 en la capital, según el reporte de Asocapitales) y más de 120 afectadas en el departamento.

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El obispo de la ciudad, monseñor Wiston Mosquera Moreno, advirtió a través de un comunicado oficial que muchas viviendas presentan daños estructurales y que distintas familias permanecen fuera de sus hogares, por temor a nuevos colapsos.

Durante recorridos realizados en barrios de Quibdó, la Diócesis identificó casas con fisuras, estructuras inclinadas y calles donde varias edificaciones presentan riesgo de derrumbe.

“Hay lugares en donde las casas, cuadras inclusive, están a punto de colapsar porque ha habido hasta grietas al frente de sus casas y las casas han quedado un poco inclinadas hacia la parte de atrás”, relató monseñor Mosquera Moreno. El sector de La Terraza figura entre las zonas con mayores afectaciones.

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La atención sanitaria también enfrenta desafíos. Según monseñor Mosquera, varias personas heridas han debido ser trasladadas a hospitales de alta complejidad en Medellín y otros lugares debido a la capacidad limitada del Hospital San Francisco de Asís para atender la magnitud de la emergencia.

Los equipos de rescate y la maquinaria pesada trabajan en el lugar donde se derrumbaron varios edificios tras un terremoto, en Quibdó, Colombia, el 10 de agosto de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo. Gobernación del Chocó/Imagen facilitada a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Ante el escenario humanitario, la Diócesis de Quibdó articuló espacios para la recepción de ayudas y habilitó cuentas para aportes económicos. Entre las necesidades prioritarias figuran alimentos no perecederos, frazadas, medicamentos, insumos médicos, ropa para niños y elementos para bebés, así como atención para mascotas.

Las ayudas pueden entregarse en la Fundación Banco de Alimentos (barrio Yesquita, calle 21 #4-82) y en el Convento de Quibdó (Curia diocesana, barrio Roma, carrera 1 #26-91).

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Los aportes económicos pueden realizarse a la Fundación Banco de Alimentos – Diócesis de Quibdó (Banco de Bogotá No. 578816514, NIT 902066805-8) y Pastoral Social – Diócesis de Quibdó (Bancolombia No. 53600002300, NIT 900242658-9). La Diócesis aclaró que, por limitaciones de espacio, no se prioriza ropa para adultos.