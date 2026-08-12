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Niña de 4 años murió en un aparatoso accidente de tránsito durante un paseo familiar en Magdalena: otros cuatro familiares resultaron heridos

Los conductores y transeúntes que se encontraban en el sector auxiliaron a los ocupantes del vehículo y facilitaron el traslado al centro asistencial más cercano, aunque la menor de edad falleció

Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades analizan si el automotor golpeó un objeto en la carretera o si una falla en una llanta provocó la pérdida de control que terminó en el volcamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La muerte de María José Ortega Jara, una niña de 4 años, dejó en duelo a una familia de Cundinamarca después de que el vehículo en el que viajaba con sus padres y dos hermanos se volcara en la Troncal de Oriente, en jurisdicción del municipio de Fundación (Magdalena), en un siniestro cuyas causas siguen bajo investigación.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por medios locales como Hoy Diario del Magdalena, la menor murió mientras recibía atención médica en el Hospital San Rafael de Fundación hasta donde fue trasladada con el apoyo de los ciudadanos que se encontraban en inmediaciones de la importante carretera nacional.

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En el mismo accidente quedaron heridos su madre, Karen Giuliana Jara Riveros, de 40 años; su padre, Alejandro Ortega Peña, de 61 años; y sus hermanos Basilio Alejandro, de dos años, e Isabela, todos con traumatismos y otras lesiones.

Según el informe conocido sobre el caso, la familia viajaba en un automóvil Volkswagen de placas IMM-777, matriculado en Bogotá, por la vía Río Ariguaní-Ye de Ciénaga. El carro terminó a un costado de la carretera tras un volcamiento total.

Al parecer, el accidente ocurrió cuando el vehículo impactó primero un objeto sobre la vía y después chocó contra una baranda de seguridad. A partir de ese momento, el conductor perdió el control y el automóvil dio varias vueltas hasta quedar en su posición inicial en el carril contrario.

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Un testigo describió la secuencia del impacto con una frase que retrata la violencia del choque: “El carro dio varias piruetas y quedó en su posición inicial en el carril contrario”, dijo citado por el diario local El Universal.

Mano de médico con bata blanca sosteniendo la mano de un niño con vía intravenosa en la muñeca y vendaje sobre una cama de hospital con sábanas blancas.
La menor María José Ortega Jara falleció en el Hospital San Rafael de Fundación, mientras era atendida por las heridas sufridas en el siniestro que también dejó lesionados a sus padres y dos hermanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La niña viajaba en la parte trasera junto a sus dos hermanos

María José Ortega Jara, oriunda de Casa Loma, Cundinamarca, iba sentada en la parte posterior del automóvil con sus hermanos cuando sufrió el golpe que le causó heridas mortales. Fue en el hospital de Fundación donde los médicos confirmaron su fallecimiento mientras intentaban estabilizarla.

Sus padres y los otros dos niños también fueron llevados de urgencia al mismo centro asistencial. Conductores que pasaban por el sector auxiliaron a la familia y ayudaron a sacar a los ocupantes del carro después del volcamiento.

Cabe mencionar que el informe también indica que la madre presentó golpes en distintas partes del cuerpo. Por su parte, el padre resultó herido y los dos menores sobrevivientes quedaron con traumatismos y lesiones que obligaron a su atención médica inmediata.

Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hecho está siendo investigado por las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Tránsito y Transporte Magdalena investiga dos hipótesis

La Seccional de Tránsito y Transporte Magdalena adelanta la investigación del siniestro después del levantamiento y del traslado de los lesionados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión definitiva sobre la causa del accidente y el hecho continúa bajo investigación de los expertos.

Entre las primeras versiones figura el golpe contra un objeto que estaba sobre la carretera. Otra hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible falla mecánica en una de las llantas, lo que habría hecho que el conductor perdiera el control antes del volcamiento.

Sin embargo, ninguna de estas ha sido confirmada y se está a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades de tránsito del departamento de Magdalena.

Carretera asfaltada con profundas huellas de neumáticos y una nube de polvo. Un coche borroso se aleja en el horizonte de un paisaje desértico con arbustos.
Las autoridades piden precaución en las vías nacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio del luto, los allegados y personas del sector despidieron a la pequeña y se extendió un llamado de precaución para todos los actores viales.

Cabe recordar que la familia se movilizaba por esa vía en medio de un viaje familiar que terminó con la muerte de la niña y con los otros cuatro ocupantes bajo atención médica y supervisión de especialistas, lo que demuestra los riesgos a los que están expuestas las familias en las vías y llevó a que las autoridades recordaran realizar las respectivas revisiones de sus vehículos.

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