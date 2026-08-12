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Medicina Legal confirmó que recibió 180 cuerpos e identificó 93 víctimas fatales provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, tras el terremoto

El reporte de las autoridades nacionales, hasta el momento, indica un total de 190 fallecidos por cuenta del fuerte sismo que afectó gravemente al occidente del país

Pereira y Cali son las ciudades que más han dejado saldo de muertos - crédito Sergio Acero/Reuters
Pereira y Cali son las ciudades que más han dejado saldo de muertos - crédito Sergio Acero/Reuters
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que, hasta el 11 de agosto de 2026, ha recibido 180 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

De este total, 93 víctimas han sido plenamente identificadas a corte de las 6:50 p. m. del martes, 11 de agosto de 2026, según el más reciente comunicado oficial de la entidad.

El listado de personas identificadas incluye adultos mayores, jóvenes y menores de edad, con registros provenientes de municipios como Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.

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Según el organismo, el proceso de entrega de estos cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio afectado.

De la misma manera, se reiteró que se garantizará el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso.

El listado de los colombianos identificados

El reporte oficial de Medicina Legal estuvo acompañado por una detallada lista del cerca de un centenar de colombianos que perdieron la vida en el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que sacudió a buena parte de Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto.

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Aquí el listado por ciudades y municipios:

Manizales

  • Fernando Alonso González, masculino, 70 años
  • Catalina Arango Sandoval, femenino, 18 años
  • Oscar de Jesús Henao Marín, masculino, 78 años
  • Luis Alberto Duque Cortes, masculino, 42 años

Belén de Umbría

  • José Yovany Agudelo Sánchez, masculino, 46 años
Cuatro de los cuerpos recibidos que fueron identificados son de Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters
Cuatro de los cuerpos recibidos que fueron identificados son de Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

Pereira

  • Lina Marcela Rodas Cuartas, femenino, 37 años
  • Julián Andrés Mejía Moreno, masculino, 27 años
  • Sandra Patricia Chica Montoya, femenino, 47 años
  • Gilberto de Jesús Giraldo López, masculino, 74 años
  • Pilar Jiménez Toquica, femenino, 81 años
  • Sergina Moncada Aguirre, femenino, 71 años
  • Argensola del Socorro González Gutiérrez, femenino, 82 años
  • Paula Andrea Franco Bustamante, femenino, 44 años
  • Dargui González Guerrero, masculino, 49 años
  • Angela María Acosta González, femenino, 46 años
  • Juan Manuel Toro Sánchez, masculino, 30 años
  • Wilson de Jesús Largo Trejos, masculino, 57 años
  • Luis Fernando Ossa Hernández, masculino, 62 años
  • Pedronel Díaz Díaz, masculino, 64 años
  • Aracelly Daza Valencia, femenino, 61 años
  • R D R Q, masculino, 17 años
  • Derly Angelica Martínez Flórez, femenino, 25 años
  • Vanessa Gómez Molina, femenino, 28 años
  • Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, femenino, 38 años
  • Kevin Styven Álvarez Mosquera, masculino, 30 años
  • Rosa Angelica Maya Maya, femenino, 76 años
  • María Mariela Granada Echeverry, femenino, 67 años
  • Guillermo Orrego Flórez, masculino, 59 años
  • Blanca Libia Hincapié Londoño, femenino, 82 años
  • José Fernando Valencia Cañas, masculino, 51 años
  • Nubredin Ortiz Londoño, masculino, 85 años
  • Paula Milena Villaneda Franco, femenino, 23 años
  • Sorley Aracelly Villa Guevara, femenino, 64 años
  • Juan Carlos Urquijo, masculino, 33 años
  • Aleida Campiño Trujillo, femenino, 63 años
  • Magola Quiceno López, femenino, 71 años
  • Andrea Carolina Puliche Blandon, femenino, 30 años
  • Mariana Santa Gómez, femenino, 65 años
  • Pablo Andrés Rivera Avirama, masculino, 26 años
  • María Dalila Moncada Aguirre, femenino, 84 años
  • José Fernando Granada Gutiérrez, masculino, 60 años
  • Juan Carlos Aristizabal López, masculino, 62 años
  • Sigifredo Heredia Manzo, masculino, 65 años
  • María Leticia Hernández Rendon, femenino, 60 años
  • Fanny Moncada Aguirre, femenino, 66 años
  • Yaneth Ensueño Álzate Sánchez, femenino, 59 años
  • Sofia Martínez, femenino, 38 años
  • Floralba Londoño Pulgarín, femenino, 63 años
  • Martha Lucía Gómez Grisales, femenino, 43 años
  • Daniela Gutiérrez Tangarife, femenino, 30 años
  • Juan José Zapata Chica, masculino, 19 años
  • Jesús Emilio Castro Hincapié, masculino, 55 años
  • María Valeria Arcila Roldan, femenino, 25 años
  • María Elvia Ruiz de Jiménez, femenino, 69 años
  • María Estrella Benitez Herrera, femenino, 69 años
  • Valentina Gallego Osorio, femenino, 27 años
  • Jhon Jairo Zuluaga, masculino, 53 años
  • María Rosalba Morales Batero, femenino, 76 años
  • Anselmo Guevara Navarro, masculino, 76 años
  • Carlos Alberto Jaramillo Duque, masculino, 30 años
  • Julián Arango Hernández, masculino, 62 años
  • Jorge Luis Muñoz Marín, masculino, 69 años
  • María Catalina López, femenino, 46 años
  • Teresita Meza de López, femenino, 77 años
  • Iván Felipe Morales Grajales, masculino, 21 años
  • Flor María Martínez de Chaux, femenino, 73 años
  • María Cristina Giraldo Hernández, femenino, 83 años
  • Gloria Amparo Monsalve Álvarez, femenino, 68 años
  • Ceneida Ramírez Arango, femenino, 45 años
  • Richard Alejandro Cardona Cañaveral, masculino, 22 años
  • Leidy Marcela Morales Arias, femenino, 34 años
  • Ofelia Franco de Zapata, femenino, 73 años
  • Luz María Hineztroza Renteria, femenino, 51 años
64 de los 93 cuerpos identificados fueron encontrados en Pereira, Risaralda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
64 de los 93 cuerpos identificados fueron encontrados en Pereira, Risaralda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Buenaventura

  • Mabel Cristina Carvajal Posada, femenino, 57 años
  • Martha Patricia Correa Grueso, femenino, 50 años
  • Carlos Alberto Rosero Pretel, masculino, 55 años

Buga

  • A R G, masculino, 8 años
  • Paola Andrea Quintero Daza, femenino, 34 años
  • Jesús Alfonso González, masculino, 28 años

Cali

  • Miriam Del Socorro Quintero Ramírez, femenino, 64 años
  • Miriam de Jesús Wilches de Palacio, femenino, 81 años
  • Angela Julieth Muñoz Torres, femenino, 36 años
créditos Gaby Oraa / Reuters | @MedLegalColombi/X
El terremoto de 7,4 ya dejó un saldo de 188 muertos - crédito Gaby Oraa / Reuters | @MedLegalColombi/X

Quibdó

  • Bibiana Buitrago Zuluaga, femenino, 36 años
  • Daniela Sánchez Morales, femenino, 28 años
  • Juan Antonio Galeano Restrepo, masculino, 35 años
  • Juan Camilo Moreno Sánchez, masculino, 25 años
  • John Ricardo Parra Blandon, masculino, 46 años
  • Yonny Rocío Salas Duque, femenino, 42 años
  • María Daniela Ruiz Hinestroza, femenino, 35 años
  • Keisy Lidsay Parra Sánchez, femenino, 19 años
  • Bertha Roa Ramírez, femenino, 38 años
  • Horacio Antonio Mosquera Mena, masculino, 72 años
  • Luis Alberto Rivas Salguero, masculino, 39 años

Para información oficial, familiares y allegados pueden comunicarse a los teléfonos (601) 9187020 y 9143960 o consultar el sitio oficial www.medicinalegal.gov.co.

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