Medicina Legal confirmó que recibió 180 cuerpos e identificó 93 víctimas fatales provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, tras el terremoto

Pereira y Cali son las ciudades que más han dejado saldo de muertos - crédito Sergio Acero/Reuters

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que, hasta el 11 de agosto de 2026, ha recibido 180 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

De este total, 93 víctimas han sido plenamente identificadas a corte de las 6:50 p. m. del martes, 11 de agosto de 2026, según el más reciente comunicado oficial de la entidad.

El listado de personas identificadas incluye adultos mayores, jóvenes y menores de edad, con registros provenientes de municipios como Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.

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Según el organismo, el proceso de entrega de estos cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio afectado.

De la misma manera, se reiteró que se garantizará el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso.

El listado de los colombianos identificados

El reporte oficial de Medicina Legal estuvo acompañado por una detallada lista del cerca de un centenar de colombianos que perdieron la vida en el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que sacudió a buena parte de Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto.

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Aquí el listado por ciudades y municipios:

Manizales

Fernando Alonso González, masculino, 70 años

Catalina Arango Sandoval, femenino, 18 años

Oscar de Jesús Henao Marín, masculino, 78 años

Luis Alberto Duque Cortes, masculino, 42 años

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez, masculino, 46 años

Cuatro de los cuerpos recibidos que fueron identificados son de Manizales - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas, femenino, 37 años

Julián Andrés Mejía Moreno, masculino, 27 años

Sandra Patricia Chica Montoya, femenino, 47 años

Gilberto de Jesús Giraldo López, masculino, 74 años

Pilar Jiménez Toquica, femenino, 81 años

Sergina Moncada Aguirre, femenino, 71 años

Argensola del Socorro González Gutiérrez, femenino, 82 años

Paula Andrea Franco Bustamante, femenino, 44 años

Dargui González Guerrero, masculino, 49 años

Angela María Acosta González, femenino, 46 años

Juan Manuel Toro Sánchez, masculino, 30 años

Wilson de Jesús Largo Trejos, masculino, 57 años

Luis Fernando Ossa Hernández, masculino, 62 años

Pedronel Díaz Díaz, masculino, 64 años

Aracelly Daza Valencia, femenino, 61 años

R D R Q, masculino, 17 años

Derly Angelica Martínez Flórez, femenino, 25 años

Vanessa Gómez Molina, femenino, 28 años

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, femenino, 38 años

Kevin Styven Álvarez Mosquera, masculino, 30 años

Rosa Angelica Maya Maya, femenino, 76 años

María Mariela Granada Echeverry, femenino, 67 años

Guillermo Orrego Flórez, masculino, 59 años

Blanca Libia Hincapié Londoño, femenino, 82 años

José Fernando Valencia Cañas, masculino, 51 años

Nubredin Ortiz Londoño, masculino, 85 años

Paula Milena Villaneda Franco, femenino, 23 años

Sorley Aracelly Villa Guevara, femenino, 64 años

Juan Carlos Urquijo, masculino, 33 años

Aleida Campiño Trujillo, femenino, 63 años

Magola Quiceno López, femenino, 71 años

Andrea Carolina Puliche Blandon, femenino, 30 años

Mariana Santa Gómez, femenino, 65 años

Pablo Andrés Rivera Avirama, masculino, 26 años

María Dalila Moncada Aguirre, femenino, 84 años

José Fernando Granada Gutiérrez, masculino, 60 años

Juan Carlos Aristizabal López, masculino, 62 años

Sigifredo Heredia Manzo, masculino, 65 años

María Leticia Hernández Rendon, femenino, 60 años

Fanny Moncada Aguirre, femenino, 66 años

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez, femenino, 59 años

Sofia Martínez, femenino, 38 años

Floralba Londoño Pulgarín, femenino, 63 años

Martha Lucía Gómez Grisales, femenino, 43 años

Daniela Gutiérrez Tangarife, femenino, 30 años

Juan José Zapata Chica, masculino, 19 años

Jesús Emilio Castro Hincapié, masculino, 55 años

María Valeria Arcila Roldan, femenino, 25 años

María Elvia Ruiz de Jiménez, femenino, 69 años

María Estrella Benitez Herrera, femenino, 69 años

Valentina Gallego Osorio, femenino, 27 años

Jhon Jairo Zuluaga, masculino, 53 años

María Rosalba Morales Batero, femenino, 76 años

Anselmo Guevara Navarro, masculino, 76 años

Carlos Alberto Jaramillo Duque, masculino, 30 años

Julián Arango Hernández, masculino, 62 años

Jorge Luis Muñoz Marín, masculino, 69 años

María Catalina López, femenino, 46 años

Teresita Meza de López, femenino, 77 años

Iván Felipe Morales Grajales, masculino, 21 años

Flor María Martínez de Chaux, femenino, 73 años

María Cristina Giraldo Hernández, femenino, 83 años

Gloria Amparo Monsalve Álvarez, femenino, 68 años

Ceneida Ramírez Arango, femenino, 45 años

Richard Alejandro Cardona Cañaveral, masculino, 22 años

Leidy Marcela Morales Arias, femenino, 34 años

Ofelia Franco de Zapata, femenino, 73 años

Luz María Hineztroza Renteria, femenino, 51 años

64 de los 93 cuerpos identificados fueron encontrados en Pereira, Risaralda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Buenaventura

Mabel Cristina Carvajal Posada, femenino, 57 años

Martha Patricia Correa Grueso, femenino, 50 años

Carlos Alberto Rosero Pretel, masculino, 55 años

Buga

A R G, masculino, 8 años

Paola Andrea Quintero Daza, femenino, 34 años

Jesús Alfonso González, masculino, 28 años

Cali

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez, femenino, 64 años

Miriam de Jesús Wilches de Palacio, femenino, 81 años

Angela Julieth Muñoz Torres, femenino, 36 años

El terremoto de 7,4 ya dejó un saldo de 188 muertos - crédito Gaby Oraa / Reuters | @MedLegalColombi/X

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga, femenino, 36 años

Daniela Sánchez Morales, femenino, 28 años

Juan Antonio Galeano Restrepo, masculino, 35 años

Juan Camilo Moreno Sánchez, masculino, 25 años

John Ricardo Parra Blandon, masculino, 46 años

Yonny Rocío Salas Duque, femenino, 42 años

María Daniela Ruiz Hinestroza, femenino, 35 años

Keisy Lidsay Parra Sánchez, femenino, 19 años

Bertha Roa Ramírez, femenino, 38 años

Horacio Antonio Mosquera Mena, masculino, 72 años

Luis Alberto Rivas Salguero, masculino, 39 años

Para información oficial, familiares y allegados pueden comunicarse a los teléfonos (601) 9187020 y 9143960 o consultar el sitio oficial www.medicinalegal.gov.co.