Joven en silla de ruedas agradeció a su madre y hermano por no dejarlo solo en medio del terremoto: “Arriesgaron sus vidas junto a la mía”

Un joven compartió su testimonio durante el fuerte terremoto del 10 de agosto y agradeció públicamente el apoyo de su madre y su hermano en la situación - crédito @willtruque / TikTok

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia causó un impacto emocional entre sus habitantes que compartieron sus experiencias a través de las redes sociales. Uno de ellos fue Will Turqué, un joven en silla de ruedas, que contó en TikTok que tuvo que pedirle a su madre que evacuara durante uno de los temblores más fuertes que ha sentido en su vida, pero ella y su hermano decidieron quedarse con él en medio del riesgo.

El joven explicó que intentó que sus seres queridos salieran de la vivienda para ponerse a salvo, debido a que a él le resultaba muy difícil evacuar por el fuerte movimiento del piso y el peligro de bajar por las escaleras. Según su testimonio, su madre y su hermano optaron por no dejarlo solo y permanecieron a su lado durante la emergencia.

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En su video, Will Turqué describió la escena con una frase que marcó el tono de su testimonio: “Hoy le grité a mi mamá por primera vez. Hoy viví uno de los temblores más fuertes de toda mi vida”. Luego explicó por qué la evacuación para él se volvió casi imposible: “No sé por qué, pero evacuarme fue bastante complicado. El piso se movía demasiado”.

Turqué añadió que insistió varias veces para que su familia se pusiera a salvo: “Le grité más de tres veces porque no quería que se quedara conmigo, que saliera de la casa, me dejara y salvara su vida”.

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También contó que bajar por las escaleras implicaba un riesgo alto: “Si mi hermano me hubiera bajado por las escaleras, seguramente nos hubiéramos caído”.

El joven reveló las dificultades de evacuar y el sacrificio de su familia durante el terremoto que sacudió Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El testimonio del joven conmovió a sus seguidores: “Hace 12 años, exactamente, un 10 de agosto del 2014, quedé en silla de ruedas para toda mi vida”.

A partir de ese recuerdo, Turqué agradeció la decisión de su familia de permanecer con él: “Mi mamá y mi hermano no me dejaron solo. Prefirieron quedarse y arriesgar sus vidas junto a la mía”.

En otra parte del video, resumió ese vínculo como una forma de acompañamiento constante desde entonces. También agradeció a Dios por haber sobrevivido nuevamente.

Por su parte, la mamá del joven le comentó la publicación diciendo: “Jamás te dejaré hasta del más allá aquí seguiré. Tú y tú hermano son mi vida sin ustedes no quiero vida. Gracias Dios por la segunda oportunidad, una fecha inolvidable”.

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El caso reveló la preocupación que existe para las personas que están en silla de ruedas - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El saldo preliminar del terremoto en Colombia

A más de 24 horas del sismo, Asocapitales reportó 190 fallecidos en Colombia. Asimismo, el reporte oficial que fue emitido en la noche del 11 de agosto reveló que 1.679 personas resultaron heridas por el fuerte movimiento de tierra que sorprendió al territorio nacional.

Del mismo modo, las autoridades reportaron que en la capital del Valle del Cauca continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras tras reportes de colapsos, personas atrapadas y daños en infraestructura. Por otro lado, en la capital de Risaralda siguen las labores de rescate y la revisión de daños en edificaciones, infraestructura estratégica, comunicaciones y suministro de energía.

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El panorama a nivel nacional es de una desolación profunda - crédito Luisa González/REUTERS

Por su parte, Quibdó, capital chocoana, reportó afectaciones en viviendas y en infraestructura educativa, sanitaria y aeroportuaria, con daños en la Universidad Tecnológica del Chocó, la Institución Educativa Carrasquilla y el aeropuerto de la ciudad.

A su vez, se confirmó que Manizales, capital del departamento de Caldas, mantiene activa la evaluación estructural por daños en edificaciones del centro, la Catedral Basílica Metropolitana, la Universidad Nacional y la operación del aeropuerto La Nubia.

Mientras los organismos de socorro y las autoridades territoriales avanzan con la Evaluación de Daños y Necesidades, la información sigue en verificación.