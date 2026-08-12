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El Pacto Histórico se sumó a los partidos que apoyarán a Jorge Laverde para cargo de contralor: “Que ejerza un control fiscal riguroso”

La bancada justificó su apoyo a Jorge Laverde resaltando la importancia de un control fiscal sin distinciones políticas y con plena autonomía

Jorge Laverde - crédito suministrada a Infobae Colombia/@PactoCol/X
Tras un comunicado oficial, el Pacto Histórico manifestó que su decisión busca fortalecer la independencia y la transparencia en la Contraloría - crédito suministrada a Infobae Colombia/@PactoCol/X
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La bancada del Pacto Histórico anunció su apoyo a Jorge Eliécer Laverde como candidato a la Contraloría General de la República.

Con esta decisión, la colectividad se integra al grupo de partidos que han expresado su respaldo a Laverde para el cargo, cuya elección está prevista para el miércoles 12 de agosto de 2026.

Según el comunicado emitido por la bancada, la decisión obedece a la necesidad de una Contraloría independiente y transparente. El Pacto Histórico manifestó que espera de Laverde una gestión autónoma, con rigurosidad en el control fiscal y sin distinciones políticas.

Pacto Histórico - crédito @PactoCol/X
La bancada del Pacto Histórico anunció su apoyo a Jorge Eliécer Laverde como candidato a la Contraloría General de la República - crédito @PactoCol/X

“La bancada del Pacto Histórico anuncia su respaldo a Jorge Laverde para la Contraloría General de la República. Nuestra decisión responde a la necesidad de contar con una Contraloría independiente, transparente y firme en la defensa de los recursos públicos (sic)”, expresó la colectividad.

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El texto divulgado por la colectividad recalca la importancia de proteger los recursos públicos y de garantizar un manejo transparente del erario.

La bancada también hizo un llamado a que la Contraloría actúe con autonomía frente a cualquier gobierno o sector, y que su labor se centre en la vigilancia estricta de los fondos estatales.

“Esperamos que Jorge Laverde ejerza un control fiscal riguroso, sin distinciones políticas y con plena autonomía frente a cualquier gobierno o sector. Los recursos públicos son de la gente y deben cuidarse con absoluta transparencia”, se lee en el comunicado.

La postulación de Jorge Eliécer Laverde ha sumado apoyos en las últimas jornadas, consolidando su nombre como uno de los principales aspirantes para dirigir la Contralor.

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Jorge Laverde sería el nuevo contralor General de la República
La postulación de Jorge Eliécer Laverde ha sumado apoyos en las últimas jornadas, consolidando su nombre como uno de los principales aspirantes para dirigir la Contraloría - crédito suministrada a Infobae Colombia

Otros apoyos

Diversos partidos políticos, entre ellos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, anunciaron públicamente su apoyo a Jorge Eliécer Laverde para ocupar la Contraloría General.

Esta decisión se conoció poco antes de la sesión parlamentaria donde se espera que se elija al nuevo contralor, y se mantuvo pese a la compleja situación que enfrenta el país tras el terremoto de magnitud 7,4, que hasta ahora ha ocasionado la muerte de cerca de 188 personas, según informes oficiales. A este respaldo se sumaron también los cinco congresistas del Partido ASI y un representante del Partido Demócrata Colombiano.

La elección de Laverde como candidato de consenso fue presentada por las colectividades como resultado de una evaluación exhaustiva de los perfiles disponibles.

Los líderes políticos destacaron que la selección recayó sobre quien consideran reúne cualidades técnicas, profesionales y humanas necesarias para asumir la jefatura del órgano de control fiscal. Laverde, quien se desempeñó previamente como secretario de la Comisión Sexta del Senado, habría demostrado, según los partidos, una trayectoria sólida y los conocimientos requeridos para dirigir la Contraloría.

Jorge Laverde sería el nuevo contralor General tras mayoritario respaldo
Diversos partidos políticos, entre ellos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, anunciaron públicamente su apoyo a Jorge Eliécer Laverde para ocupar la Contraloría General - crédito suministrada a Infobae Colombia

Al explicar los motivos de su preferencia, los partidos resaltaron la experiencia y el liderazgo de Laverde. Señalaron que su gestión previa y su visión institucional constituyen garantías para el ejercicio independiente y transparente de la Contraloría.

En palabras de los voceros, “su liderazgo, solvencia profesional y visión institucional constituyen una garantía para ejercer con independencia, transparencia y rigor la dirección del máximo organismo de control fiscal del país”.

El comunicado conjunto emitido por las formaciones políticas enfatiza la unidad de criterio en esta decisión, justo antes del momento clave de la votación parlamentaria.

“En consecuencia, manifestamos nuestro firme y unánime respaldo al Dr. Jorge Laverde Vargas para ser elegido Contralor General de la República, con la certeza de que su experiencia y capacidad contribuirán al fortalecimiento de la Contraloría, a la protección de los recursos públicos y a la confianza de los colombianos en sus instituciones”, puntualizaron.

Este apoyo coordinado de los principales partidos busca proyectar estabilidad institucional y una visión compartida respecto a la importancia de la vigilancia de los recursos públicos, en un contexto nacional marcado por la emergencia y la necesidad de confianza en las instituciones.

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