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Turista española murió tras volcamiento de una lancha en el parque Tayrona: autoridades investigan el accidente

La mujer habría caído al mar durante el siniestro registrado en el sector de Cabo San Juan. La embarcación transportaba cerca de 20 personas y la Dimar anunció una investigación para establecer las causas del hecho

Una turista española muere tras el volcamiento de una lancha en el Parque Tayrona - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Una turista española muere tras el volcamiento de una lancha en el Parque Tayrona - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
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Una emergencia marítima terminó en tragedia durante la tarde del martes 11 de agosto en el Parque Nacional Natural Tayrona, en Magdalena.

Una embarcación tipo lancha que transportaba aproximadamente 20 personas sufrió un volcamiento en aguas cercanas al sector de Cabo San Juan, provocando la activación de los organismos de socorro.

En medio de la emergencia, una turista de nacionalidad española, de 31 años, cayó al mar y posteriormente fue trasladada hasta el puesto de salud de Guachaca, pero la atención recibida, al parecer, no habría sido suficiente, pues los profesionales de salud confirmaron su fallecimiento al poco tiempo.

Así ocurrió la emergencia en el Tayrona

De acuerdo con la información preliminar entregada por Roberto Bustillo, director de la Defensa Civil del Magdalena a los medios locales, el incidente se presentó hacia las 5:20 de la tarde y obligó a desplegar un operativo para atender a los pasajeros que se encontraban a bordo de la embarcación.

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La Dimar investiga un posible sobrecupo en la embarcación que se volcó cerca de Cabo San Juan - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
La Dimar investiga un posible sobrecupo en la embarcación que se volcó cerca de Cabo San Juan - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Según el reporte inicial, 19 personas lograron salir del agua y fueron auxiliadas después del volcamiento. Algunos de los afectados recibieron atención en puestos de salud ubicados en Guachaca y Cabañas de Buritaca, mientras los organismos de emergencia verificaban el estado de los demás pasajeros.

Según lo recogido por El Informador de Santa Marta, los voluntarios de la Defensa Civil participaron en las primeras labores de atención, proporcionando primeros auxilios y asistencia prehospitalaria básica a quienes resultaron afectados por el accidente.

La situación posteriormente fue confirmada por la Dirección General Marítima (Dimar), autoridad que informó que la embarcación habría salido desde Buritaca con destino al sector de Cabo San Juan y que transportaba cerca de 20 personas.

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La autoridad marítima indicó, de manera preliminar, que el siniestro podría estar relacionado con una posible condición de sobrecupo. Sin embargo, será la investigación la que permita establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el volcamiento.

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Una lancha se volcó en el Tayrona y una turista española murió mientras avanzan las investigaciones - crédito Dimar

Turistas relataron las difíciles condiciones del mar

Uno de los testimonios conocidos después del accidente corresponde a Pedro Pablo Bonilla Calderón, un turista procedente de Bogotá que también se movilizaba en una embarcación desde Cabo San Juan.

Bonilla contó que había ingresado al sector junto con su esposa y que, después de realizar el recorrido terrestre por el parque, ambos contrataron el servicio de transporte marítimo para regresar. Según su relato, abordaron la lancha alrededor de las 4:00 de la tarde y desde los primeros minutos del trayecto percibieron que las condiciones del mar eran complicadas.

El mar estaba muy picado y nosotros al inicio, cuando arrancamos, saltábamos mucho. Estábamos asustados”, relató el turista al medio mencionado.

El hombre explicó que durante el recorrido una ola de gran tamaño golpeó la embarcación y generó un movimiento brusco. Él y su esposa terminaron golpeándose contra la estructura de la lancha y sufrieron heridas en el mentón.

Nos abrimos la parte del mentón”, explicó Bonilla en El Informador, quien señaló que ambos comenzaron a sangrar y tuvieron que recibir atención médica.

La medida coincide con el periodo Nabbatashi, clave para la biodiversidad y la cultura ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito Parques Nacionales de Colombia
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Ante las lesiones, la embarcación habría reducido la velocidad y los pasajeros afectados fueron llevados hasta Taganga para recibir asistencia, en lugar de continuar el trayecto inicialmente previsto hacia El Rodadero.

Posteriormente, Bonilla y su esposa fueron trasladados a un centro asistencial y luego a la clínica La Mar Caribe, donde recibieron valoración médica. El turista también aseguró que perdió sus gafas formuladas durante el incidente.

El testimonio de Bonilla también permitió conocer detalles sobre el accidente que terminó con la muerte de la turista española. Según relató, mientras él y su esposa recibían atención médica conocieron que otra lancha, que había partido después, había enfrentado dificultades por el fuerte oleaje.

De acuerdo con la información que recibió posteriormente, una de las pasajeras habría caído al agua luego del volcamiento y no logró sobrevivir.

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