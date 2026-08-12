Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Icbf

La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según lo establecido en el Decreto 1182 firmado el 11 de agosto de 2026.

Este acto administrativo confirmó la designación de Restrepo Cañavera al frente de la entidad, relevando a Adriana Velásquez, quien había ocupado el cargo en calidad de encargo durante los días previos.

La nueva directora del Icbf es abogada egresada de la Universidad Javeriana. Su hoja de vida se caracteriza por una amplia formación en áreas jurídicas, administrativas y financieras.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito suministrada

Restrepo Cañavera cuenta con especializaciones en Derecho Tributario por la Universidad del Rosario, en Administración de Empresas por Harvard University, en Finanzas Corporativas por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), en Negociación, Conciliación y Arbitraje por la Universidad del Rosario, y en Fiscalidad Internacional por la Universidad Santiago de Compostela.

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El perfil profesional de Restrepo Cañavera también incluye experiencia como socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial y defensa patrimonial.

Su trayectoria se ha desarrollado tanto en el sector público como privado, lo que le ha permitido abordar proyectos jurídicos y empresariales de diversa índole.

Antes de este nombramiento, Restrepo Cañavera incursionó en el ámbito político como candidata al Senado de la República por el partido Centro Democrático.

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio inicial de su designación ocurrió el 29 de julio, cuando el presidente De la Espriella indicó que “su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

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Por su parte, Restrepo Cañavera aceptó el reto de dirigir el Icbf y expresó: “Trabajaré por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

Otros nombramientos

El presidente Abelardo de la Espriella hizo oficial la llegada de Sandra Suárez Pérez a la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 emitido el 10 de agosto de 2026.

La posesión de Suárez Pérez se dio de inmediato, lo que la coloca al frente de una institución fundamental para la articulación de políticas orientadas a sectores vulnerables en Colombia.

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El acto administrativo, expedido por el Ejecutivo, determinó que Suárez Pérez ocupará la dirección del DPS, con código 0010, grado 00, en virtud de las atribuciones conferidas al mandatario por la Constitución en el artículo 189, numeral 1°. Suárez Pérez, exministra durante la administración de Álvaro Uribe, manifestó en X la magnitud de la responsabilidad que asume ante los desafíos sociales que enfrenta el país.

“Hoy estoy asumiendo como Directora del Departamento de Prosperidad Social. Vamos a atender los casos más urgentes y a apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles. El Gobierno va a estar donde más se necesita: en el territorio, cerca de la gente y actuando con diligencia”, publicó Suárez.

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Por otra parte, el Gobierno nacional confirmó a David Santiago Tamayo Roldán como titular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a través del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026. La resolución se produjo poco después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a distintas zonas del país.

Gobierno nacional oficializó el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general en propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026 - crédito suministrada

Tamayo, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo por la Universidad de Antioquia, asume la responsabilidad de dirigir la Ungrd frente al reto inmediato de articular la respuesta estatal ante la emergencia causada por el sismo, que ha dejado más de 100 fallecidos, 1.300 lesionados y alrededor de 2.000 personas desaparecidas en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda.

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El nuevo nombramiento deja sin efecto la designación anterior, tal como lo establece el decreto presidencial.