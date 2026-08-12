Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Icbf

La nueva responsable del organismo social tomó posesión del cargo tras la publicación oficial del decreto que respalda su nombramiento, en reemplazo de Adriana Velásquez

La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
La designación de María Carolina Restrepo como directora del Icbf hizo que varios políticos salieran a pronunciarse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Guardar

El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según lo establecido en el Decreto 1182 firmado el 11 de agosto de 2026.

Este acto administrativo confirmó la designación de Restrepo Cañavera al frente de la entidad, relevando a Adriana Velásquez, quien había ocupado el cargo en calidad de encargo durante los días previos.

La nueva directora del Icbf es abogada egresada de la Universidad Javeriana. Su hoja de vida se caracteriza por una amplia formación en áreas jurídicas, administrativas y financieras.

Icbf - crédito suministrada
El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito suministrada

Restrepo Cañavera cuenta con especializaciones en Derecho Tributario por la Universidad del Rosario, en Administración de Empresas por Harvard University, en Finanzas Corporativas por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), en Negociación, Conciliación y Arbitraje por la Universidad del Rosario, y en Fiscalidad Internacional por la Universidad Santiago de Compostela.

PUBLICIDAD

El perfil profesional de Restrepo Cañavera también incluye experiencia como socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial y defensa patrimonial.

Su trayectoria se ha desarrollado tanto en el sector público como privado, lo que le ha permitido abordar proyectos jurídicos y empresariales de diversa índole.

Antes de este nombramiento, Restrepo Cañavera incursionó en el ámbito político como candidata al Senado de la República por el partido Centro Democrático.

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio inicial de su designación ocurrió el 29 de julio, cuando el presidente De la Espriella indicó que “su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Restrepo Cañavera aceptó el reto de dirigir el Icbf y expresó: “Trabajaré por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

Otros nombramientos

El presidente Abelardo de la Espriella hizo oficial la llegada de Sandra Suárez Pérez a la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 emitido el 10 de agosto de 2026.

La posesión de Suárez Pérez se dio de inmediato, lo que la coloca al frente de una institución fundamental para la articulación de políticas orientadas a sectores vulnerables en Colombia.

El acto administrativo, expedido por el Ejecutivo, determinó que Suárez Pérez ocupará la dirección del DPS, con código 0010, grado 00, en virtud de las atribuciones conferidas al mandatario por la Constitución en el artículo 189, numeral 1°. Suárez Pérez, exministra durante la administración de Álvaro Uribe, manifestó en X la magnitud de la responsabilidad que asume ante los desafíos sociales que enfrenta el país.

“Hoy estoy asumiendo como Directora del Departamento de Prosperidad Social. Vamos a atender los casos más urgentes y a apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles. El Gobierno va a estar donde más se necesita: en el territorio, cerca de la gente y actuando con diligencia”, publicó Suárez.

Por otra parte, el Gobierno nacional confirmó a David Santiago Tamayo Roldán como titular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a través del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026. La resolución se produjo poco después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a distintas zonas del país.

Ungrd - crédito suministrada
Gobierno nacional oficializó el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general en propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de la firma del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026 - crédito suministrada

Tamayo, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo por la Universidad de Antioquia, asume la responsabilidad de dirigir la Ungrd frente al reto inmediato de articular la respuesta estatal ante la emergencia causada por el sismo, que ha dejado más de 100 fallecidos, 1.300 lesionados y alrededor de 2.000 personas desaparecidas en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda.

El nuevo nombramiento deja sin efecto la designación anterior, tal como lo establece el decreto presidencial.

Temas Relacionados

IcbfMaría Carolina RestrepoDirección del IcbfGobierno de De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 239 los muertos, 3.755 los heridos y 287 los desaparecidos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 239 los muertos, 3.755 los heridos y 287 los desaparecidos

Este es el santo al que muchos le rezan cuando tiembla la tierra: oraciones para pedir por los damnificados en Colombia

La tradición católica relaciona a San Emigdio para cuando ocurren los terremotos y también se popularizan las manera para orar por los heridos, fallecidos y quienes participan en las labores de rescate

Este es el santo al que muchos le rezan cuando tiembla la tierra: oraciones para pedir por los damnificados en Colombia

El canciller Omar Bula aclaró si se ha rechazado la ayuda de otros países tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: “Trabajamos sin ninguna consideración ideológica ni política”

El canciller articuló contactos con gobiernos y organismos multilaterales para agilizar la llegada de ayuda humanitaria y equipos de rescate a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026

El canciller Omar Bula aclaró si se ha rechazado la ayuda de otros países tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: “Trabajamos sin ninguna consideración ideológica ni política”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Varias viviendas también resultaron afectadas tras la ejecución de la Operación Beta en las poblaciones de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, de acuerdo con lo que señaló alias Silvana Guerrero, y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de más 1.600 millones de pesos

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Impresionantes imágenes: así quedaron algunos de los pueblos más emblematicos de Colombia luego del terremoto

Las consecuencias han sido graves: se reportan al menos 239 personas fallecidas, más de 3.755 heridas y más de 287 desaparecidas. El sismo causó daños extensos en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, con miles de edificios afectados y otras decenas de colapsados

Impresionantes imágenes: así quedaron algunos de los pueblos más emblematicos de Colombia luego del terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Natalia París narró los momentos de pánico durante el terremoto de 7,2 en Colombia: “Miren cómo quedó el edificio”

Deportes

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

El estadio Palogrande de Manizales no volverá a recibir partidos del Once Caldas por lo que resta del mes de agosto: estas son las afectaciones por el terremoto

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo