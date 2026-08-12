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Le piden a la DIAN que done mercancías incautadas para apoyar a las personas afectadas por el terremoto

En la petición se especificó que se deben entregar productos aptos para el consumo humano

Trabajadores con chalecos reflectantes cargan cajas y palés de suministros en un camión con logo DIAN Colombia, frente a un rótulo "DIAN - Ayuda Humanitaria".
Las mercancías aprehendidas y decomisadas por la DIAN podrían convertirse en insumos para la atención de comunidades afectadas por el reciente sismo en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc) ha impulsado una iniciativa dirigida a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el objetivo de transformar las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación en un recurso de asistencia para quienes sufren las secuelas del reciente sismo en Colombia. Esta medida busca atender necesidades inmediatas de alimentación, salud, vestuario y atención básica en las zonas más golpeadas.

La petición formal fue enviada por Eva Carolina Madrid Torres, directora general de la Itrc, a Andrés Felipe Velásquez, responsable máximo de la Dian. En la comunicación se resalta la urgencia de identificar, priorizar y entregar bienes aptos para consumo y uso humano a entidades encargadas de la gestión de la emergencia, con el fin de que estos recursos lleguen rápidamente a los damnificados.

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Proceso de transferencia y control de bienes

El procedimiento sugerido por la Itrc detalla seis pasos para garantizar la transparencia y la eficiencia en la entrega. El primero consiste en que la Dian debe informar sobre la cantidad y tipo de mercancías disponibles que, dada su naturaleza, puedan ser útiles para la población afectada. El segundo establece la prioridad en la asignación de alimentos, medicamentos y productos esenciales.

Interior de un almacén aduanero DIAN en Colombia con estantes llenos de cajas. Agentes con chalecos y gorras revisan cajas con agua, alimentos y medicinas.
La ITRC solicitó que alimentos, medicinas y productos esenciales sean entregados con prioridad y bajo estrictos controles a los damnificados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer punto señala que la distribución debe darse exclusivamente entre los damnificados, canalizándose a través de autoridades locales o del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Se subraya que toda la gestión debe orientarse a suplir las necesidades reales detectadas por las autoridades territoriales y los organismos de gestión del riesgo.

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En cuanto a los alimentos perecederos, la Itrc exige que la entrega se agilice al máximo, con estricto cumplimiento de las normas sanitarias y aduaneras vigentes. La Dian tiene el deber de autorizar y coordinar el retiro inmediato de estos productos una vez aprobada la operación, para evitar que pierdan su utilidad.

La entidad enfatiza que el uso de estos bienes debe limitarse exclusivamente a la asistencia humanitaria. Por ello, las instituciones receptoras están obligadas a garantizar que los artículos lleguen únicamente a personas reconocidas como damnificadas, implementando controles y registros detallados sobre la distribución.

Un hombre con chaleco de DPS entrega una caja con las palabras "COMIDA" y "ROPA - AYUDA HUMANITARIA" a una mujer. Al fondo, refugios temporales y personas en fila.
Las autoridades locales y el Departamento para la Prosperidad Social serán los encargados de distribuir los bienes entre la población identificada como damnificada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para la formalización de donaciones

La Itrc solicita a la Dian que defina, comunique de manera clara el procedimiento, los requisitos y la documentación necesarios para que las entidades interesadas formalicen su intención de recibir donaciones. Según la normativa aduanera, las entidades deben manifestar su interés por escrito dentro de los cinco días siguientes a la publicación del ofrecimiento, describiendo la necesidad que se busca cubrir y justificando la solicitud en función de las competencias asignadas.

En el caso de medicamentos y productos sujetos a regulación sanitaria especial, la propuesta exige la coordinación con las autoridades competentes para verificar su seguridad, calidad, vigencia y condiciones de almacenamiento antes de ser entregados. Esta medida busca asegurar que solo los bienes aptos y legales lleguen a las familias necesitadas.

El Decreto 1165 de 2019, modificado en 2021, regula el proceso de donación de mercancías incautadas, estableciendo el marco legal para que bienes bajo custodia estatal sean transferidos a entidades públicas a nivel nacional, departamental o municipal, e incluso a la Fuerza Pública, siempre mediante procedimientos públicos y transparentes.

Hombre y mujer con mascarillas y guantes inspeccionan una caja de medicamentos. El hombre usa chaleco DIAN. La mujer, con chaleco ITRC, sostiene lupa y portapapeles.
El procedimiento incluye medidas para agilizar la entrega de productos perecederos y asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y aduaneras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la DIAN y próximos pasos

Ahora corresponde a la DIAN analizar qué mercancías bajo su custodia cumplen con las condiciones para ser donadas y coordinar con las autoridades locales y el DPS la entrega efectiva de los bienes. El proceso dependerá de una evaluación técnica y legal minuciosa para asegurar que todo el procedimiento se ajuste a la normativa vigente y a los objetivos humanitarios definidos.

Con esta propuesta, la Itrc espera que recursos que hasta hoy se mantenían bajo resguardo estatal puedan convertirse en una vía concreta de apoyo para las familias perjudicadas por el sismo, contribuyendo a la reconstrucción de las zonas más afectadas y al restablecimiento de condiciones básicas de vida en el menor tiempo posible.

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