Director de Medicinal Legal confirmó que recibieron un container para refrigerar los cuerpos y que no se descompongan rápidamente

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

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La emergencia que vive Colombia tras el terremoto de 7,4 ocurrido la mañana del 10 de agosto de 2026, con un saldo provisional de 202 muertos, obligó a reforzar de urgencia la capacidad para preservar los cuerpos en las zonas más afectadas. El director de Medicina Legal Ariel Cortés explicó que, ante la magnitud de la tragedia, se incorporaron contenedores de refrigeración para evitar su rápida descomposición.

En una entrevista con Noticias RCN, Cortés detalló el apoyo recibido desde el Gobierno y autoridades locales: “Por gestiones de la Presidencia de la República, específicamente de la primera dama, logramos obtener una donación de un container, que ya fue ubicado el día de ayer para refrigerar los cuerpos”.

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El funcionario también se refirió a la logística dispuesta desde la capital hacia el suroccidente del país: “La Alcaldía Mayor de Bogotá, el alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, dispuso que pudiéramos llevar un container de Bogotá para Cali, exactamente para Palmira, para también poder tener la capacidad de refrigeramiento de los cuerpos y que no se descompongan tan rápidamente”.

El director de Medicina Legal Ariel Cortés explicó que, ante la magnitud de la tragedia, se incorporaron contenedores de refrigeración para evitar su rápida descomposición - crédito Medicina Legal

Rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas bajo los escombros en Pereira

Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida después de permanecer atrapada durante 36 horas bajo los escombros de un edificio en el centro de Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026.

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El operativo de rescate contó con la participación coordinada de los Bomberos de Bogotá, el grupo Ponalsar y los cuerpos de bomberos locales, quienes trabajaron en conjunto para localizar a la mujer. El momento del rescate fue registrado en video, donde se observa a los rescatistas excavando y brindando instrucciones a Daniela antes de sacarla.

Durante el rescate, los equipos lograron remover varias placas de concreto que la mantenían atrapada. Una vez liberada, los presentes celebraron su supervivencia y Daniela fue trasladada en camilla a una ambulancia, donde recibió atención médica inmediata. Posteriormente, ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira. Según su padre, Julio César Largo, la joven requirió maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos para estabilizarla, declaraciones que entregó a Noticias Caracol.

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People carry Daniela Andrea Largo Sanchez, 32, as she is rescued, in the aftermath of an earthquake, in Pereira, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Juan David Duque

El presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente su respaldo y confianza en los equipos de rescate tras el operativo, destacando la importancia de su labor y el impacto esperanzador de este tipo de noticias en medio de la emergencia. “Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”, afirmó.

En contraste con este caso positivo, familiares de Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo confirmaron su fallecimiento tras haber permanecido desaparecidas en Cali, en el Conjunto Residencial Guadalupe. El hallazgo de ambas se produjo tras varias horas de búsqueda en las que participaron allegados y equipos de socorro. La familia agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso.

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El rescate de Daniela Largo y la búsqueda de otras víctimas reflejan tanto la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia como las difíciles situaciones que atravesaron las familias afectadas por el terremoto en distintas regiones del país.

El rescate de la mujer de 32 años fue coordinado por los Bomberos de Bogotá luego de que estuviera 36 horas bajos los escombros en Pereira - crédito @BomberosBogota/X

Las autoridades científicas de Colombia confirmaron que el país ha sentido 130 réplicas tras el fuerte sismo registrado en San José del Palmar, Chocó. El fenómeno, ocurrido el 10 de agosto, ya ha causado más de 200 víctimas fatales y miles de edificaciones destruidas, según los reportes oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano informó: “Hasta las 6:00 a. m. de este miércoles 12 de agosto, hemos registrado 130 réplicas tras el sismo principal ocurrido en San José del Palmar, Chocó”. La institución detalló que la réplica de mayor magnitud superó los 4,0 grados.

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