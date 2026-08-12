Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas

Declaraciones de la primera dama de la Nación, que lidera la recepción, distribución y envío de ayudas humanitarias por el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia - crédito @analu_pineda/IG

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Luego de que se anunció el programa ‘Colombia: un solo corazón’, la iniciativa que lidera la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, la noche del martes 11 de agosto la designada por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella para liderar las entregas y envíos de ayudas y donaciones a las víctimas de las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 que se presentó el 10 de agosto de 2026.

Por medio de un video que compartió desde su cuenta de Instagram, Pineda la agradeció “a todas las personas que se han sumado en solidaridad apoyando la red de puntos de acopio que a partir del día de ayer empezamos a emprender alrededor de todo Colombia, liderada por las Tigresas de la Patria”.

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Además, la emprendedora señaló una buena noticia en medio de la calamidad, y es que varias funerarias asumirán parte de los gastos para darles una despedida digna.

“Desde hoy (martes) en la mañana empezamos a desplazar todas estas ayudas humanitarias a los distintos territorios. Desde ayer (lunes), una vez nos enteramos del sismo, empezamos a visitar los diferentes puntos de mando unificado para corroborar la información y los requerimientos y necesidades de cada uno de los territorios”, detalló la primera dama, que junto a Tatiana Céspedes, la esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, guían la entrega de los recursos para los damnificados por la tragedia.

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Pineda aclaró que se ha estado “en conversaciones con los alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas”, y los mismos mandatarios le entregaron a ella “la información de primera mano de las necesidades que se requieren”, aclaró la empresaria cordobesa.

Las declaraciones se conocieron minutos antes de la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026 - crédito @analu_pineda/IG

Por lo anterior, Pineda expuso que han sido justo “esas necesidades las que hemos publicado en nuestras redes sociales”.

Asimismo, la primera dama precisó qué se sigue necesitando en los centros de acopio: mercados, kits de aseo, kits de cocina y kits para la noche que incluyen almohadas y colchonetas. “También están requiriendo medicamentos que estamos articulando para apoyar la red hospitalaria y también a la Cruz Roja”, dijo la administradora de empresas.

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Funerarias asumirán parte de los costos para sepultar cuerpos de víctimas por terremoto en Colombia

En la segunda parte del video, Pineda destacó que recibieron “una ayuda muy especial para apoyar a quienes lastimosamente han perdido a sus seres queridos”.

Lo anterior, al explicar que un grupo de funerarias en Colombia, “en cabeza del señor Fernando Arango y del señor Adolfo Reyes Gómez, están ofreciendo gratuitamente dos servicios”.

“El primero es dirigir a quienes tienen seguros y planes exequiales para que puedan hacerse efectivos en todo el proceso que tiene que ver con medicina legal. Y el otro servicio que ellos están ofreciendo gratuitamente es asumir los costos para quienes no tienen cobertura”, puntualizó Pineda.

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Las empresas que ofrecerán estos servicios serán Capillas de la Fe, Funeria San Vicente y Funeraria (Jardínes) del Remanso, y “están a la disposición de los familiares que han perdido lastimosamente a sus seres queridos”, indicó la primera dama de la Nación.

Pineda compartió la línea nacional disponible las 24 horas los siete días de la semana para solicitar información relacionada con la entrega de donaciones y cobertura de gastos funerarios - crédito @analu_pineda/IG

La empresaria publicó en sus redes sociales los datos de “la persona que está encargada a nivel nacional de recibir las llamadas para que estos servicios puedan hacerse efectivos”.

Sobre cómo se distribuirá el servicio en las ciudades afectadas, Pineda dijo que “estará disponible en las funerarias Capillas de la Fe en Pereira, en Manizales y en Cali; y en Chocó estará la Funeraria San Vicente”.

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Estas son las líneas de atención:

Cali: 314 213 8930 y 320 315 4976

Pereira / Manizales: 312 485 4440 y 322 908 1714

Quibdó y otros municipios del Chocó: 321 816 5043

Línea nacional 24/7: 311 561 4854

Al final de la grabación, la primera dama afirmó que a pesar de que este momento es “muy difícil y doloroso”, este anuncio por parte del grupo de funerarias “será un alivio para quienes tendrán que empezar el proceso fúnebre de los seres queridos que han fallecido”.

“Quiero también aprovechar este momento para expresar mi más sentido sentimiento de solidaridad con todas las personas que han sido afectadas, con todas las familias que han perdido a sus seres queridos y que han perdido sus casas y los artículos que por razones del sismo han quedado atrapados y que no han podido tener en este momento a su lado”, mencionó Pineda.

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Al final, la empresaria dejó en claro que seguirán contando con su apoyo y “con todo el trabajo de la red que hemos desplegado a nivel nacional para seguir recolectando ayudas humanitarias que entregaremos directamente a los enlaces que tenemos con las alcaldías y las gobernaciones”, concluyó.

La primera dama encabeza recolección de ayuda para familias afectadas en Colombia - crédito @defensoresco/X