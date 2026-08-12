Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia

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El 11 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe destinará parte de la taquilla del partido ante River Plate a ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia.

El presidente del club, Eduardo Méndez, confirmó que ya está en marcha la apertura de una cuenta exclusiva para recibir aportes y que la sede administrativa de Santa Fe ya empezó a recibir ayudas en especie. La dirección habilitada para esa recolección es Calle 64A número 50B-08 ubicada en la localidad de Barrios Unidos, cerca al estadio El Campín de la capital colombiana.

El cuadro Cardenal destinará todo el dinero de la taquilla para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia-crédito Jefatura de Prensa de Santa Fe

Previo al anuncio de la apertura de una cuenta bancaria para recibir dinero para ayudar a las víctimas del terremoto, junto a la campaña de donaciones que se recibirán en la sede administrativa del club, el 11 de agosto de 2026, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con el programa F360 de ESPN Colombia confirmando

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“Nosotros hoy abrimos, en nuestra sede administrativa, Calle 64A número 50B-08, estamos recibiendo todo lo que la gente hincha santafereña y quien no sea santafereña quiera donar para ayudar a todas estas familias que han sufrido la calamidad”, dijo.

En ese momento, previo a confirmarse la noticia de que se daría el dinero de la boletería, Méndez había confirmado que se estaba analizando la posibilidad de donar el dinero de la boletería, situación que finalmente se confirmó por parte del directivo:

“En la primera hora estamos abriendo una cuenta exclusiva y únicamente para los aportes de lo que va a hacer la gente y la institución va a entregar un porcentaje. Estamos analizando de la taquilla contra River para abrir la cuenta”, explicó.

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El partido ante River quedó para el 19 de agosto y aún tiene 6.000 entradas disponibles

La llave de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana se aplazó una semana, por el terremoto en Colombia - crédito Conmebol

El compromiso por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, que inicialmente estaba previsto para el 12 de agosto de 2026, se jugará el 19 de agosto en el estadio El Campín.

En este contexto, la nueva fecha obligó al club a detener temporalmente la venta de boletería mientras se confirmaba el día definitivo del encuentro.

En charla con F90 de ESPN, Méndez mencionó que hasta el mediodía del 11 de agosto de 2026, quedaban 6.000 boletas disponibles. También sostuvo que la venta debería reactivarse ahora que la programación ya fue confirmada.

“Quedan 6.000 boletas. El día de hoy, sobre mediodía, quedaban 6.000 boletas. Se frenó la venta porque todo el mundo estaba pensando en dónde y cuándo íbamos a ser programados”.

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Para Santa Fe, la recaudación restante no solo tiene impacto deportivo, por tratarse de un cruce ante uno de los rivales más fuertes del torneo, sino también social, porque una parte de ese ingreso podría destinarse a los damnificados. “Ya hoy, cuando está confirmado, yo creo que se reanuda y ya saben que va a ser un granito de arena también para ayudar a nuestros compatriotas que hoy están pasando momentos difíciles”.

La modificación del calendario también obligó al club a rehacer buena parte del operativo que ya tenía listo para recibir al equipo argentino. Méndez indicó que la institución volvió a reunirse con el PMO para reorganizar lo que ya estaba previsto y retomar la logística del partido, incluido el hotel y el viaje, una vez que la fecha quedó oficializada.

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“Simple y llanamente es volvernos a reunir con el PMO y cuadrar lo que ya estaba cuadrado para continuar y organizar el partido”.

Santa Fe inscribió tres refuerzos y completó sus 25 cupos para la Sudamericana

Independiente Santa Fe jugará ante River Plate por la Copa Sudamericana-crédito Catalina Olaya/Colprensa

En el plano deportivo, Méndez definió la serie ante River Plate como una gran oportunidad para el equipo dirigido por Pablo Repetto. El presidente sostuvo que el plantel tiene madurez y experiencia para afrontar una llave de esa magnitud y consideró que la semana adicional de preparación puede jugar a favor.

“Personalmente, yo entiendo que es una oportunidad grande, enfrentar un equipo de los más grandes que tiene el mundo. Es importante y motiva a nuestros jugadores, afortunadamente con cierta experiencia, porque tenemos un equipo maduro que no le va a quedar grande representar a nuestro país”.

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El dirigente también destacó la trayectoria de Repetto en torneos de este tipo y explicó que esa experiencia fue una de las razones para su contratación.

“Muy seguramente con un técnico con experiencia, que digamos fue lo que más nos animó a traerlo, porque sabemos la experiencia que tiene en estos torneos, pues irá a plantear partidos, los dos partidos importantes”, explicó.

Méndez también se refirió a la situación de Mosquera Marmolejo y dejó abierta la posibilidad de que el portero Juan Espitia asuma el puesto si la recuperación del arquero se extiende, aunque aclaró que el cuerpo técnico busca contar con experiencia en esa posición. Sobre el volante Kilian Toscano, futbolista de Atlético Nacional que está a préstamo en Santa Fe, aseguró que el club intentará comprar sus derechos por el rendimiento que mostró.

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“Yo haré los esfuerzos para comprarlo. Estamos en eso porque consideramos que es un jugador interesante e importante y pues ha acoplado a la situación. Es un jugador joven y creemos que tiene futuro”, dijo.