La línea H del Metrocable de Medellín reanudó su operación tras 48 horas fuera de servicio por el terremoto

El terremoto del lunes mantuvo detenida cerca de 48 horas la línea H del Metrocable de Medellín por fallas en una estación - crédito @FicoGutierrez/X

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La línea H del Metrocable de Medellín recuperó su servicio tras permanecer detenida cerca de dos días, luego del sismo que sacudió la ciudad en la mañana del lunes 10 de agosto.

La interrupción dejó a cientos de usuarios sin una de las conexiones clave entre las comunas del centro oriente y el sistema de transporte masivo.

El evento sísmico no provocó víctimas ni daños generalizados, pero sí obligó a una respuesta inmediata de los equipos de gestión del riesgo. Las autoridades recibieron cerca de 800 llamadas de ciudadanos preocupados por posibles afectaciones tras el temblor.

La suspensión del Metrocable H fue la consecuencia más visible para la movilidad local. Las revisiones técnicas se extendieron durante 48 horas para asegurar la estabilidad de la infraestructura antes de permitir el retorno de los vagones al servicio.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfatizó la prioridad de la seguridad: “Hasta que terminemos la supervisión y tengamos la absoluta certeza de que quienes van a ir en el sistema estén absolutamente seguros”, destacó el mandatario local.

Las autoridades de gestión del riesgo y los organismos de socorro reportaron cerca de 800 llamadas tras el terremoto. - crédito @FicoGutierrez/X

Verificaciones y reapertura de la línea H

Las maniobras de revisión requirieron la intervención de más de quince personas, así como la supervisión del proveedor original del sistema. Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, detalló en Telemedellin: “Luego del sismo del pasado 10 de agosto, identificamos en la línea de Metrocable H, esta es la línea que va hacia Villatina y hacia la Sierra, unos desalineamientos y algunas desnivelaciones en las estructuras electromecánicas de la estación Las Torres”.

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El funcionario describió el proceso técnico: “Hemos trabajado intensamente en la corrección de estos niveles con un equipo de más de quince personas y con la verificación por parte del fabricante original, del proveedor original del sistema Metrocable. Afortunadamente, logramos corregir de manera ajustada a la normativa internacional estos niveles y los alineamientos del cable para que se pueda cumplir con total seguridad”.

La normalidad regresó una vez terminadas las inspecciones. “Y luego de las verificaciones ya realizadas en toda la línea, podemos informar a la comunidad que hemos restablecido el servicio en esta importante línea del centro oriente de la ciudad de Medellín, que comunica con el tranvía de Ayacucho y con el resto del sistema”, anunció Elejalde.

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Federico Gutiérrez afirmó que los arreglos del Metro de Medellín tomaron el tiempo necesario para garantizar la seguridad de los usuarios - crédito @FicoGutierrez/X

Fue así como aprovechó para agradecer a los transportadores que facilitaron rutas alternativas durante la contingencia. " Muchas gracias por su comprensión. Gracias también a los transportadores que nos apoyaron durante este tiempo con rutas, que podían conectar con el tranvía y con el centro de Medellín".

Inspecciones y garantías para los usuarios

El restablecimiento del servicio se produjo tras una serie de inspecciones topográficas y revisiones de seguridad que concluyeron en las primeras horas del miércoles.

El Metro de Medellín informó que las operaciones se reanudaron a partir de las 4:30 de la mañana del miércoles 12 de agosto, con la garantía de que la infraestructura cumplía los estándares de seguridad requeridos.

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Durante el tiempo fuera de servicio, se implementaron rutas de apoyo para conectar a los usuarios con el tranvía de Ayacucho y el centro de la ciudad, minimizando el impacto en la movilidad general.

Así lo celebró el alcalde de Medellín en sus redes sociales: “Después de realizar todos los procedimientos técnicos por parte del personal del Metro de Medellín para garantizar la seguridad de los usuarios, mañana miércoles 12 de agosto, desde las 4:30 a.m. el Metrocable línea H (Oriente – Villa Sierra), restablece la operación comercial, esto luego de haber resultado afectado por el terremoto.Gracias a siempre a nuestra gente”.

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El Metro de Medellín informó que el sismo afectó la movilidad, aunque no dejó pérdidas humanas ni daños de gran magnitud - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades remarcaron que el protocolo seguido ante emergencias como la vivida busca evitar cualquier riesgo para la ciudadanía y será replicado en futuras eventualidades que afecten el sistema de transporte masivo.