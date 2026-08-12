La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

La primera dama encabeza recolección de ayuda para familias afectadas en Colombia - crédito @defensoresco/X

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La campaña nacional para asistir a las personas afectadas por el terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, avanza con la habilitación de más de 30 puntos de recolección en todo el país, según informó Ana Lucía Pineda, primera dama.

En su perfil oficial de Instagram, Pineda detalló la ubicación de estos centros, donde la ciudadanía puede entregar alimentos no perecederos, elementos de primera necesidad y medicamentos destinados a apoyar hospitales y a la Cruz Roja Colombiana.

La funcionaria insistió en la importancia de articular esfuerzos para responder a la crisis humanitaria.

“La gente que quiera ayudar en mis redes sociales hemos establecido más de 30 puntos a nivel nacional y esos puntos, ahí estaremos recogiendo alimentos no perecederos, almohadas, sábanas, colchonetas, cobijas, también medicamentos”, expresó Pineda, en un mensaje dirigido a la población. La iniciativa busca garantizar que la ayuda llegue de forma eficiente a quienes la requieren.

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Más de 30 puntos de acopio en Colombia para ayudar a afectados por emergencias recientes, aseguró Ana Lucía Pineda - crédito @defensoresco/X

De acuerdo con la información publicada por la oficina de la primera dama, la lista de insumos médicos necesarios se encuentra a disposición del público.

“Hemos publicado la lista de los medicamentos que se están necesitando en los hospitales y también los medicamentos que necesita la Cruz Roja Colombiana, a quien también le damos un agradecimiento por todo el apoyo que ha venido realizando”, agregó Pineda.

Las autoridades hicieron énfasis en la necesidad de priorizar productos con larga vida útil, como conservas, arroz, granos, aceites y alimentos infantiles, además de insumos de higiene personal.

Las instituciones médicas y la Cruz Roja Colombiana requieren fármacos específicos, por lo que se recomienda consultar los listados antes de acudir a los centros de acopio. La información detallada se encuentra en los canales oficiales de Ana Lucía Pineda.

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El llamado a la solidaridad incluye a empresas, organizaciones sociales y ciudadanos particulares. “Cada aporte es fundamental para acompañar a las familias afectadas”, sostuvo la primera dama. La recolección continuará en los próximos días, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante la emergencia y brindar alivio a las comunidades más vulnerables, entre ellas Cali, Pereira, Armenia y Quibdó.

Ana Lucía Pineda impulsa red de donaciones y detalla puntos de entrega en redes sociales - crédito @defensoresco/X

Estos son los puntos completos de acopio donde pueden realizar sus ayudas, según las redes de Ana Lucía Pineda

En Antioquia, Medellín dispone de dos puntos: uno en la Cra. 80 # 49A-39, frente a Los Verdes de la 80, y otro en el Centro Mayorista de Antioquia, abierto de 8:00 a. m. a 05:00 p. m.

Arauca cuenta con centros en la capital, en la calle 17 # 17-31 del barrio Cristo Rey, y en Tame, en el Complejo Deportivo Villa Olímpica.

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Atlántico registra su punto en Barranquilla, en la Casa Abelardista, Cra. 49C # 80-76, bajo la responsabilidad de Fela Córdoba, disponible de 9:00 a. m. a 05: 00 p. m.

Bogotá D.C. ofrece varias alternativas, como el centro de acopio 122 Plaza Apartahotel, con recepción 24 horas, y otros en La Castellana, Cobadas, Unicentro Bogotá y Park Way.

En Bolívar, Cartagena suma tres puntos en parroquias y el Banco de Alimentos de la ciudad. Boyacá cuenta con su centro en Tunja, en la Carrera 12 # 21-45.

Puntos de acopio en Colombia - crédito analu_pineda/Instagram

Caquetá habilitó dos sitios en Florencia, coordinados por Marisol Arciniegas, mientras que Casanare atiende en dos direcciones, una de ellas en el Hotel Versalles Tigresa, abierto las 24 horas.

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César, cuenta con sedes en Bosconia, Pailitas, El Copey, Valledupar, San Diego y Becerril, cada uno con responsables y horarios específicos para facilitar la recepción de ayuda.

En Chocó, la ciudad de Quibdó cuenta con un espacio en el barrio Los Ángeles, sector San Gabriel, bajo la coordinación de Minerva Palacio.

Córdoba se sumó con tres ubicaciones en Montería: barrio El Recreo, Edificio Río y el centro de la ciudad. Cundinamarca habilitó centros en Chía, Cáqueza y Pacho, gestionados por equipos locales y departamentales, y con atención desde las 8:00 a. m. hasta las 07:00 p. m.

La red también opera en Huila, con dos sedes en Neiva: una en el barrio El Altico y otra en la Zona Industrial del Sur. La Guajira abrió puntos en Riohacha y Maicao, ambos disponibles todos los días con amplio horario.

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Lista de puntos de acopio en Colombia - crédito analu_pineda/Instagram

Magdalena ofrece atención en Santa Marta, en la Iglesia Amor en Acción. En Norte de Santander, Cúcuta dispone de locales tanto en el Portal Boconó como en la zona industrial, con servicio continuo hasta la noche.

En Putumayo, el centro de acopio de Mocoa opera en la Calle 9 # 6-14, local 109, Froyán Café, bajo la coordinación de Carolina Ordóñez y Stepany Pazú. Risaralda habilitó un punto en Pereira, Vía La Romelia-El Pollo, vereda Santa Ana Baja, a cargo de Laura Cardona y Nancy Pita, con atención de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 02:00 p. m. a 06:00 p. m.

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En Nariño, Pasto cuenta con sede en Calle 17 # 27-59, barrio Centro, coordinada por Sandra Montenegro. Meta suma tres sedes en Acacías, Granada y Villavicencio, gestionadas por líderes locales.