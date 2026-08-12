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Así fue el rescate de la perrita Kiara por parte de los bomberos: quedó atrapada entre los escombros de un quinto piso en Pereira

El rescate del animal movilizó a bomberos y conmovió a miles luego de viralizarse su video en redes sociales

Una perrita fue rescatada por bomberos desde el quinto piso de un edificio dañado en Pereira, luego de que un video viral mostrara su angustiante situación tras el terremoto del 10 de agosto. El caso fue confirmado por el concejal Héctor Hernández, quien relató cómo salvaron no solo a Kiara, sino también a Luna, otra perrita atrapada - crédito elmandelosperros / Instagram

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El martes 11 de agosto, un video comenzó a circular en redes mostrando el rescate de una perrita atrapada entre escombros en lo alto de un edificio de Pereira tras el terremoto del día anterior. En las imágenes iniciales, el animal aparecía asomado desde un cuarto sin pared, generando preocupación entre bomberos y ciudadanos.

El concejal Héctor Hernández difundió la información y precisó que el caso ocurrió en el edificio Portal del Parque, donde estaban trabajando los bomberos de Dosquebradas, Risaralda. Horas después, Hernández informó en un nuevo video: “Pudimos salvar a Kiara. Kiara es la perrita que aparece en estas imágenes tan difíciles donde está en un piso alto sin pared”.

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El video de una perrita asomándose entre los escombros en Pereira recorrió las redes la noche del 11 de agosto, conmocionando a cientos de personas. Su rescate, coordinado por bomberos y veterinarios tras el terremoto, fue celebrado por el concejal Héctor Hernández, quien destacó: “Pudimos salvar a Kiara” - crédito elmandelosperros / Instagram

El concejal relató cómo, junto a Juan, veterinario de Ejevet (una veterinaria local), lograron coordinar el rescate con los bomberos. “Kiara llevaba cuatro días de adoptada. Ustedes se imaginarán la angustia de la familia, pero lo logramos”, afirmó. Además, destacó que no solo Kiara fue salvada: “También se rescató Luna, que era una perrita dóberman que estaba en un piso más alto”.

Hernández pidió apoyo para difundir el mensaje y concluyó: “Hay mucho trabajo por hacer en esta región, hay muchos animales afectados. Necesitamos sumarnos, los animales nos necesitan”.

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