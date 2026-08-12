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Expoempleo Sena Joven abre más de 18.000 vacantes laborales en todo el país: 7.035 son para Bogotá

A lo largo de la jornada se ofrecerán talleres dedicados a la elaboración de hojas de vida y al desarrollo de habilidades blandas

Expoempleo SENA Joven ofrece más de 7.000 vacantes en Bogotá para jóvenes de 18 a 28 años que buscan empleo en distintos sectores - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC
Expoempleo SENA Joven ofrece más de 7.000 vacantes en Bogotá para jóvenes de 18 a 28 años que buscan empleo en distintos sectores - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC
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La Agencia Pública de Empleo del Sena prepara una jornada única para quienes buscan oportunidades laborales. El miércoles 12 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La feria Expoempleo Sena Joven abrirá sus puertas en la sede de la calle 65 # 11-70 en Bogotá, ofreciendo 7.035 vacantes, con salarios que van desde el mínimo legal vigente hasta 6 millones de pesos.

La feria es parte de una convocatoria nacional que supera las 18.000 oportunidades. Bogotá destaca como el principal foco de vacantes, con cerca del 40% del total disponible en el país. El acceso a la feria, los servicios de orientación y la postulación son completamente gratuitos.

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Una feria de empleo con oportunidades para todos los perfiles

La programación incluye perfiles administrativos, comerciales, tecnológicos, industriales, logísticos, hoteleros, gastronómicos, de construcción, transporte, salud, seguridad y atención al cliente. El Sena ha diseñado esta oferta para “brindar oportunidades a perfiles muy diversos”, en palabras de Jennifer Avellaneda, orientadora de la Agencia Pública de Empleo del Sena Distrito Capital.

La convocatoria incluye oportunidades laborales para personas con o sin experiencia y perfiles con diferentes niveles de formación - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC
La convocatoria incluye oportunidades laborales para personas con o sin experiencia y perfiles con diferentes niveles de formación - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC

Quienes asistan encontrarán cargos como administrador de restaurante, agente de control aeroportuario, asesor de servicio al cliente, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería, conductor, cocinero, ingeniero de desarrollo de software, operador logístico, soldador, técnico de mantenimiento, vigilante y vendedor, entre otros. Hay opciones para personas con y sin experiencia, así como para quienes tienen discapacidad.

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Condiciones y requisitos de participación

Los interesados deben tener entre 18 y 28 años. No se exige experiencia previa para postularse a la mayoría de las vacantes, aunque cada oferta puede tener requisitos particulares. El Sena sugiere llevar varias hojas de vida actualizadas, ya que algunas empresas realizarán procesos de selección y entrevistas durante la jornada. Además, recomienda asistir con vestimenta casual.

Como parte de la orientación, los asistentes podrán participar en talleres de registro de hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo, elaboración de currículos de alto impacto, preparación para entrevistas laborales, estrategias para una búsqueda efectiva de empleo mediante redes y herramientas digitales, así como asesoría en emprendimiento.

Los asistentes a la feria podrán recibir orientación ocupacional y participar en talleres sobre elaboración de hoja de vida y preparación para entrevistas laborales - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC
Los asistentes a la feria podrán recibir orientación ocupacional y participar en talleres sobre elaboración de hoja de vida y preparación para entrevistas laborales - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC

Oferta nacional y talleres regionales

La convocatoria se extiende por todo el país, con actividades en ciudades como Medellín, Barranquilla, Leticia, Tunja, Florencia, Yopal, Valledupar, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y muchas otras. En cada regional, la feria adapta su programación con ferias de empleo, talleres de orientación y encuentros con empresas.

En Medellín, el evento se realizará en Florida Parque Comercial, abarcando más de 2.700 vacantes para perfiles administrativos, de enfermería, de producción y de ventas, entre otros. En Barranquilla, la cita será en el Centro Comercial Parque Alegra, con 867 oportunidades y cargos como administrador de punto de venta, asesor comercial y conductor de camión cisterna.

En Tunja y otras ciudades de Boyacá, además de la feria, se dictarán talleres de hoja de vida y preparación para entrevistas. En Leticia, la feria incluye una charla sobre búsqueda de empleo efectiva y vacantes para supervisores de habitaciones, asistentes contables, profesores, entre otros. Cada sede adapta sus vacantes y talleres a las necesidades locales, buscando ampliar el acceso a todos los jóvenes.

Cada región del país adapta la programación de Expoempleo SENA Joven con ferias, talleres y encuentros con empresas locales - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC
Cada región del país adapta la programación de Expoempleo SENA Joven con ferias, talleres y encuentros con empresas locales - crédito Oficina de Comunicaciones Regional DC

La programación de Expoempleo Sena Joven puede variar por motivos de fuerza mayor. Debido a la situación de emergencia en el país, algunas regionales han reprogramado sus jornadas. Por ello, se recomienda consultar la sede y el horario actualizados en ape.sena.edu.co.

Participación, orientación y acceso

Quienes asistan tendrán acceso a talleres prácticos sobre elaboración de hojas de vida, entrevistas, emprendimiento y competencias blandas. Las actividades están pensadas para fortalecer las habilidades necesarias y facilitar el acceso a un empleo formal.

Según el Sena, la jornada busca conectar a las empresas que requieren talento humano con personas que buscan una oportunidad laboral y brindar herramientas para fortalecer sus competencias y facilitar su acceso al mercado laboral.

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