Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella agradeció al congresista republicano Carlos Giménez por sus oraciones tras el terremoto en Colombia: “La fe y la solidaridad de nuestros amigos”

El presidente de la República además dijo que sigue trabajando sin descanso por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos

Abelardo de la Espriella agradeció al congresista republicano Carlos Giménez por sus oraciones a las víctimas del terremoto - crédito Nathan Howard/Reuters - Luisa Gonzalez/REUTERS
Abelardo de la Espriella agradeció al congresista republicano Carlos Giménez por sus oraciones a las víctimas del terremoto - crédito Nathan Howard/Reuters - Luisa Gonzalez/REUTERS
Guardar

El sismo, de magnitud 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026, según el último informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), dejó 190 y más de 1.600 heridos, además de decenas de edificios colapsados y daños en hospitales, aeropuertos.

En estas circunstancias, el representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre natural que afectó en especial a Chocó, Pereira y Cali. En efecto, dijo que junto a su esposa y familia pide en oración protección para los rescatistas y el pueblo colombiano.

PUBLICIDAD

El representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre natural - crédito @RepCarlos/X
El representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre natural - crédito @RepCarlos/X

“🙏🏼 Lourdes y yo estamos orando por el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4. Nuestra solidaridad está con todos los afectados, especialmente con las familias en Pereira y las zonas impactadas. Que Dios proteja a las víctimas, a los equipos de emergencia y a todo el pueblo colombiano”, escribió el militante del Partido Republicano en su cuenta de X.

En reacción, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó sus agradecimientos por la solidaridad del congresista norteamericano en este difícil momento que enluta a Colombia, además de reafirmar su compromiso con los afectados.

El presidente de la República además dijo que seguimos trabajando sin descanso por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de la República además dijo que seguimos trabajando sin descanso por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Querido Carlos Gimenez, gracias a ti y a Lourdes por sus oraciones y por tener a Colombia presente en estos momentos de profundo dolor. La fe y la solidaridad de nuestros amigos nos acompañan mientras seguimos trabajando sin descanso por las familias afectadas y por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos. (A.D.L.E.)”, mencionó en la misma plataforma digital.

PUBLICIDAD

Las medidas de Abelardo de la Espriella para afrontar el terremoto de 7,4

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre
El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre

El Gobierno nacional decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia y dejó más de 180 víctimas mortales y daños en varias regiones. Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la declaratoria permite activar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado. La medida también abre el acceso más rápido a fondos y mecanismos especiales de ayuda para asistir a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas.

En paralelo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tendrá a su cargo la elaboración de un balance actualizado de daños que servirá como insumo técnico para formalizar el decreto presidencial. “La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, explicó la entidad.

En respuesta inmediata, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno nacional se encuentra gestionando la emergencia en la sede de la Ungrd. Según Lara, las autoridades están en contacto con gobernadores y alcaldes de los departamentos más afectados para coordinar la asistencia.

Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre
Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre

La respuesta oficial incluye la activación de grupos de rescate y atención de desastres para iniciar las operaciones de ayuda. “En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias” afirmó Lara en rueda de prensa.

La designación de los ministros que encabezarán la coordinación en cada departamento todavía está en discusión. El Ejecutivo busca asegurar una intervención rápida en las zonas donde el sismo dejó los mayores daños materiales y humanos, así como restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

La publicación añadió que el Gobierno nacional y la Ungrd seguirán informando sobre los avances de la atención de la emergencia y de la estrategia desplegada tras el terremoto.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCarlos GiménezTerremoto ColombiaTemblor en ColombiaSismo en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dastan y Gasper, los perros rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Cali

Estos animales reciben una preparación exhaustiva y participan en operaciones de asistencia durante desastres naturales en diferentes regiones del mundo

Dastan y Gasper, los perros rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Cali

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

El intérprete caleño anunció cinco avionetas disponibles para transportar donaciones al puerto, mientras la cantante y la influenciadora barranquillera suman sus redes y presencia física a la recolección de alimentos, kits de higiene y elementos de descanso para los damnificados

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Estos hermanos venezolanos sobrevivieron a dos terremotos: tras perder a su familia en La Guaira se radicaron en Cali, y vivieron un nuevo sismo

Apenas semanas después de perder a su madre, su hermano menor y su abuela en sismos en Venezuela, los adolescentes de 15 y 17 años lograron salir de una vivienda en Cali tras el temblor

Estos hermanos venezolanos sobrevivieron a dos terremotos: tras perder a su familia en La Guaira se radicaron en Cali, y vivieron un nuevo sismo

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

El campeón con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios en el Fútbol Profesional Colombiano tuvo en el Deportivo Cali su último club

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Tras el terremoto en Colombia, psicólogo clínico explicó qué no se debe hacer, por salud mental, después de un evento sísmico

El especialista ecuatoriano Dennis Lastra compartió varias recomendaciones a los usuarios y seguidores en Colombia, en medio de la emergencia que deja 239 fallecidos, 3.755 heridos y 287 personas desaparecidas

Tras el terremoto en Colombia, psicólogo clínico explicó qué no se debe hacer, por salud mental, después de un evento sísmico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Natalia París narró los momentos de pánico durante el terremoto de 7,2 en Colombia: “Miren cómo quedó el edificio”

Deportes

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

El estadio Palogrande de Manizales no volverá a recibir partidos del Once Caldas por lo que resta del mes de agosto: estas son las afectaciones por el terremoto

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo