Abelardo de la Espriella agradeció al congresista republicano Carlos Giménez por sus oraciones tras el terremoto en Colombia: “La fe y la solidaridad de nuestros amigos”

Abelardo de la Espriella agradeció al congresista republicano Carlos Giménez por sus oraciones a las víctimas del terremoto - crédito Nathan Howard/Reuters - Luisa Gonzalez/REUTERS

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El sismo, de magnitud 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026, según el último informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), dejó 190 y más de 1.600 heridos, además de decenas de edificios colapsados y daños en hospitales, aeropuertos.

En estas circunstancias, el representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre natural que afectó en especial a Chocó, Pereira y Cali. En efecto, dijo que junto a su esposa y familia pide en oración protección para los rescatistas y el pueblo colombiano.

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El representante a la Cámara de Estados Unidos Carlos Giménez utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre natural - crédito @RepCarlos/X

“🙏🏼 Lourdes y yo estamos orando por el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4. Nuestra solidaridad está con todos los afectados, especialmente con las familias en Pereira y las zonas impactadas. Que Dios proteja a las víctimas, a los equipos de emergencia y a todo el pueblo colombiano”, escribió el militante del Partido Republicano en su cuenta de X.

En reacción, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó sus agradecimientos por la solidaridad del congresista norteamericano en este difícil momento que enluta a Colombia, además de reafirmar su compromiso con los afectados.

El presidente de la República además dijo que seguimos trabajando sin descanso por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Querido Carlos Gimenez, gracias a ti y a Lourdes por sus oraciones y por tener a Colombia presente en estos momentos de profundo dolor. La fe y la solidaridad de nuestros amigos nos acompañan mientras seguimos trabajando sin descanso por las familias afectadas y por quienes aún esperan noticias de sus seres queridos. (A.D.L.E.)”, mencionó en la misma plataforma digital.

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Las medidas de Abelardo de la Espriella para afrontar el terremoto de 7,4

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre

El Gobierno nacional decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia y dejó más de 180 víctimas mortales y daños en varias regiones. Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la declaratoria permite activar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado. La medida también abre el acceso más rápido a fondos y mecanismos especiales de ayuda para asistir a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas.

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En paralelo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tendrá a su cargo la elaboración de un balance actualizado de daños que servirá como insumo técnico para formalizar el decreto presidencial. “La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, explicó la entidad.

En respuesta inmediata, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno nacional se encuentra gestionando la emergencia en la sede de la Ungrd. Según Lara, las autoridades están en contacto con gobernadores y alcaldes de los departamentos más afectados para coordinar la asistencia.

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Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre

La respuesta oficial incluye la activación de grupos de rescate y atención de desastres para iniciar las operaciones de ayuda. “En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias” afirmó Lara en rueda de prensa.

La designación de los ministros que encabezarán la coordinación en cada departamento todavía está en discusión. El Ejecutivo busca asegurar una intervención rápida en las zonas donde el sismo dejó los mayores daños materiales y humanos, así como restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

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La publicación añadió que el Gobierno nacional y la Ungrd seguirán informando sobre los avances de la atención de la emergencia y de la estrategia desplegada tras el terremoto.