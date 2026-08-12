Abelardo de la Espriella es uno de los presidentes con mayor aceptación en Latinoamérica a menos de una semana de su posesión

Abelardo de la Espriella es el cuarto presidente con mayor aceptación de Latinoamérica - crédito Reuters

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, comenzó su mandato en la Casa de Nariño con una de las aprobaciones más altas en todo el continente latinoamericano, según la encuestadora CB Global Data en su ranking de Quiénes son los mejores y peores PRESIDENTES de Latinoamérica - AGOSTO 2026.

De la Espriella cuenta con 52,4% de aceptación, siendo solo superado por Nayib Bukele de El Salvador, que encabeza este mes con el 68,7% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum de México, con 66,5%; y Keiko Fujimori de Perú, con 55,0% de aprobación en el inicio de su mandato.

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El presidente de Colombia cuenta con una aprobación del 52,4% siendo superado por los mandatarios de Perú, México y El Salvador - crédito CB Global Data

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, que se ubica en el último lugar con 26,7% de imagen positiva; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala con 29,5%; y cierra José Raúl Mulino de Panamá, con 31,4% de aprobación entre sus ciudadanos.

Ranking de los presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica - crédito CB Global Data

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, registra el mayor crecimiento con una suba de +4,3 puntos porcentuales. En contraste, Laura Fernández de Costa Rica presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −5,7 puntos porcentuales respecto de la medición del mes de julio de 2026.

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Así fue la caída de la popularidad de Gustavo Petro durante su gobierno

Gustavo Petro cerró su mandato el 7 de agosto con 39,4% de aprobación y 57,5% de desaprobación, según CB Global Data - crédito Joel González/Presidencia de la República

En contraposición al buen recibimiento de Abelardo de la Espriella, el expresidente Gustavo Petro cerró su mandato el 7 de agosto de 2026 con 39,4% de aprobación y 57,5% de desaprobación, un balance que, según la medición mensual de CB Global Data, nunca logró revertirse durante sus cuatro años de gobierno y que terminó por condicionar las opciones de continuidad del oficialismo en la sucesión presidencial.

El corte de julio de 2026 lo ubicó además en el puesto 12 entre 18 mandatarios latinoamericanos medidos por la consultora. En ese mismo ranking, Nayib Bukele (El Salvador) terminó con 67,4% de imagen positiva y 28,3% de negativa, mientras Javier Milei (Argentina) quedó en el lugar 14 con 36,8% de aprobación y 61,3% de desaprobación.

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Cristian Buttié, director de la consultora, resumió la trayectoria de la serie con una definición tajante: “Nunca vimos a Petro con más del 50% de aprobación”, dijo. Para el analista, ese comportamiento dejó un saldo adverso permanente entre quienes respaldaban y quienes rechazaban la gestión del mandatario colombiano.

La medición mensual mostró que Petro pasó buena parte de su cuatrienio en posiciones intermedias y bajas del listado regional. Al comienzo aparecía algunas veces en el puesto siete y otras en el ocho, pero desde febrero de 2026 cayó a lugares como el 12 o el 14, en medio de un clima electoral que agravó su calificación.

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Gustavo Petro quedó en el puesto 12 entre 18 presidentes latinoamericanos, mientras Javier Milei ocupó el lugar 14 y Nayib Bukele lideró la medición - crédito CB Consultora Global Data

Buttié sostuvo que Colombia no fue un caso aislado dentro de América Latina, aunque sí uno de los países con desaprobación más estable hacia su jefe de Estado. Según su lectura, otros gobernantes lograron recuperarse después de momentos de crisis, pero el mandatario colombiano no consiguió revertir ese patrón y con frecuencia quedó en la mitad inferior de la tabla.

Parte de ese desgaste, de acuerdo con el director de CB Global Data, se explica por las posiciones asumidas por Gustavo Petro frente a ciertos dirigentes y gobiernos. Entre esos factores mencionó sus posturas críticas hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su cercanía con administraciones como las de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, o Cuba.

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“Colombia no fue un caso aislado, pero sí uno de los más estables en su desaprobación”, afirmó Buttié. Luego agregó que ese proceso fue generando “una necesidad de cambiar”.