Gobierno de De la Espriella oficializó a Miguel Vergara como nuevo viceministro de Transporte: acompañara a Elsa Noguera en la cartera

Miguel Vergara Cabello, nuevo viceministro de Transporte, cuenta con experiencia en administración pública, planeación territorial y desarrollo urbano - crédito Linkedin

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Miguel Vergara Cabello será el nuevo viceministro de Transporte y acompañará a Elsa Noguera, quien estará al frente de esa cartera en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El nombramiento representa el regreso de Vergara al sector público y, al mismo tiempo, vuelve a reunir a dos funcionarios que han coincidido en diferentes etapas de sus carreras en Barranquilla, el Atlántico y el Gobierno Nacional.

Vergara cuenta con una trayectoria que combina administración pública, planeación territorial, desarrollo urbano, infraestructura y sector privado. Su experiencia incluye cargos en la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro y la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza.

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Su llegada al Ministerio de Transporte se produce después de haber tenido una etapa reciente en el sector privado. En enero de 2019 asumió como gerente de Camacol Atlántico, cargo que ocupó durante ese año y desde el cual mantuvo vínculos con la industria de la construcción y los proyectos de desarrollo urbano de la región.

El decreto oficializa el nombramiento de Miguel Vergara Cabello como nuevo viceministro de Transporte del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Dapre

Posteriormente, entre enero de 2020 y julio de 2022, se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico. Desde esa posición estuvo al frente de iniciativas relacionadas con generación de empleo, ingresos y reactivación económica, con proyectos que buscaban fortalecer la actividad productiva del departamento.

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Antes de ese recorrido, Vergara había construido buena parte de su carrera en la administración pública de Barranquilla. Entre enero de 2012 y mayo de 2016 fue secretario de Planeación de la ciudad, durante una administración en la que Elsa Noguera también ocupó la Alcaldía.

Desde esa dependencia tuvo a su cargo procesos relacionados con el desarrollo urbano y la planeación territorial de Barranquilla. De acuerdo con su hoja de vida, durante ese periodo se logró la aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y se coordinó la construcción de más de 10.000 viviendas de interés social.

Además, durante su paso por la Secretaría de Planeación fue designado en varias oportunidades como alcalde encargado de Barranquilla. Ese papel le permitió asumir temporalmente la conducción administrativa de la ciudad y participar en decisiones relacionadas con la gestión distrital.

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La relación profesional con Noguera no se limitó a la administración de Barranquilla. Después de su salida del Distrito, Vergara llegó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde entre mayo de 2016 y noviembre de 2017 fue asesor de despacho. Allí tuvo entre sus responsabilidades el acompañamiento a la toma de decisiones y el seguimiento de programas de vivienda y agua.

Elsa Noguera dijo que no contempla endurecer las normas de tránsito para los motociclistas y que la prevención tendrá prioridad sobre nuevas restricciones - crédito @elsanoguerabaq/X

Durante esa etapa también ocupó, entre junio y agosto de 2016, el cargo de viceministro encargado de Agua y Saneamiento Básico.

Su experiencia en esa cartera le permitió conocer desde el Gobierno Nacional la ejecución de programas relacionados con vivienda, servicios públicos y desarrollo territorial.

Entre agosto de 2016 y noviembre de 2017, además, fue presidente de la junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro. En esa posición participó en estrategias orientadas a mejorar los indicadores de colocación de créditos hipotecarios y en la coordinación de la junta de la entidad.

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Su experiencia en infraestructura también tiene antecedentes anteriores a su llegada a la administración distrital. Entre septiembre de 2007 y enero de 2012 fue secretario general de la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, donde tuvo bajo su responsabilidad asuntos jurídicos, financieros y de contratación.

En esa entidad participó en la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto del Puerto de Aguas Profundas de Barranquilla.

En paralelo con su trayectoria pública, Vergara ha desarrollado proyectos en el sector privado. Desde enero de 2019 figura como fundador de Cité Asesores, una empresa dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios y desarrollo urbano, con actividades relacionadas con la planeación de ciudad y el mercado inmobiliario.

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Miguel Vergara Cabello y Elsa Noguera han coincidido en diferentes etapas de su trayectoria profesional y ahora trabajarán nuevamente juntos en el Ministerio de Transporte - crédito Miguel Vergara/X

También aparece como director fundador de Grupo La Jaula, organización creada en 2002 que cuenta con dos sedes y desarrolla actividades deportivas, entre ellas una academia de fútbol con más de 650 jóvenes y una academia de pádel en expansión.

En cuanto a su formación, Vergara es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Gobernanza de la Universidad de Lausana, en Suiza. Su perfil combina así conocimientos jurídicos con experiencia en gestión pública, planeación, vivienda, desarrollo económico y proyectos urbanos.