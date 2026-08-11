Sigue el rescate de sobrevivientes este martes 11 de agosto tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia

Bomberos y equipos de emergencia trabajan entre los escombros para localizar y rescatar a personas atrapadas tras el terremoto que sacudió al occidente de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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Colombia enfrenta una nueva jornada de rescates tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país. El más reciente reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con corte a las 7:00 a. m., eleva a 181 la cifra de fallecidos, mientras que 1.310 personas resultaron heridas y al menos 153 estructuras colapsaron.

Las cifras permanecen en actualización mientras bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública y voluntarios continúan trabajando entre los escombros para localizar a personas atrapadas. La prioridad en esta nueva jornada es encontrar sobrevivientes y atender a quienes resultaron afectados por el fuerte movimiento.

El terremoto ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, y posteriormente se registraron decenas de réplicas.

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Pereira: tres mujeres fueron rescatadas con una grúa

Bomberos de Pereira, con apoyo de empresas privadas de grúas, utilizaron una canasta para rescatar con vida a tres mujeres que habían quedado atrapadas en los pisos 13, 12 y 11 de un edificio afectado por el terremoto - crédito Risaralda Opina

Uno de los rescates más destacados ocurrió en Pereira, donde equipos de Bomberos, con apoyo de empresas privadas de grúas, lograron sacar con vida a tres mujeres adultas que habían quedado atrapadas tras el colapso de varios pisos de un edificio.

Las víctimas permanecían en los pisos 13, 12 y 11 de la estructura y una de ellas tenía movilidad reducida. Para llegar hasta ellas, los equipos utilizaron una canasta instalada en una grúa, mediante la cual pudieron extraerlas y trasladarlas a un lugar seguro.

Pereira se convirtió en uno de los principales escenarios de búsqueda. La ciudad sufrió cortes de energía y decenas de voluntarios trabajaron con linternas para retirar escombros y apoyar a los organismos de emergencia.

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Cali: rescatan con vida a una mujer y un bebé

La extracción exitosa de dos sobrevivientes de entre las ruinas conmocionó a la población y reforzó la esperanza de hallar más vidas entre los restos de edificaciones colapsadas - crédito X

En Cali, los equipos de emergencia también protagonizaron uno de los rescates que generó esperanza durante la jornada. Un video mostró el momento en que una mujer y un bebé de pocos meses fueron encontrados con vida entre los restos de un edificio afectado por el terremoto.

Rescatistas y habitantes coordinaron la extracción mientras se advertía sobre el riesgo de nuevos desprendimientos en la estructura.

La ciudad mantiene numerosos frentes de trabajo para evaluar edificios afectados y buscar posibles víctimas. Los hospitales también permanecen en alerta debido al alto número de heridos y a los daños ocasionados por el movimiento.

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Para reforzar las labores, fueron movilizados equipos de rescate y personal de las Fuerzas Militares hacia las zonas donde se concentraron las emergencias.

Quibdó: perros de Medellín se suman a la búsqueda de sobrevivientes

akura, Dalí y Mali, perros especializados en búsqueda y rescate de Bomberos Medellín, fueron enviados a Chocó para apoyar las labores de localización de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito @marovaan/X

En Quibdó, capital de Chocó, los organismos de socorro enfrentan una de las operaciones más complejas debido a la magnitud de los daños y a las dificultades para disponer de maquinaria suficiente.

En el sector de Medrano, los equipos trabajan en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo los restos de un edificio de tres pisos. Habitantes de la ciudad también se han sumado a las labores de emergencia y han colaborado con la remoción de escombros.

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A las labores de búsqueda se sumaron Sakura, Dalí y Mali, tres perros especializados en búsqueda y rescate de los Bomberos de Medellín, que fueron desplegados en Chocó para ayudar a localizar a personas desaparecidas tras el terremoto.

Los caninos trabajan junto con los equipos especializados en la inspección de las estructuras afectadas, una tarea fundamental ante la posibilidad de que haya sobrevivientes bajo los escombros.

Los reportes preliminares señalan además miles de viviendas afectadas en el departamento. Las limitaciones de comunicación en algunas zonas dificultan la consolidación de un balance definitivo de víctimas y desaparecidos.

Manizales: rescatistas revisan edificios colapsados

En Manizales, ubicada a unos 90 kilómetros del epicentro, las autoridades mantienen desplegados equipos para inspeccionar edificaciones afectadas y determinar si existen personas atrapadas.

El alcalde Jorge Rojas describió inicialmente la situación como “un caos completo” y reportó más de 15 edificaciones totalmente colapsadas y cerca de un centenar con daños parciales.

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Los rescatistas deben avanzar con precaución debido al riesgo de nuevos colapsos. Antes de ingresar a las estructuras, los equipos especializados evalúan las condiciones de seguridad para evitar que las labores de búsqueda provoquen nuevas emergencias.

Equipos de socorro inspeccionan edificaciones afectadas por el fuerte movimiento telúrico y adelantan labores de búsqueda y atención en diferentes sectores de la ciudad - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Cruz Roja mantiene 500 voluntarios en las zonas afectadas

La Cruz Roja Colombiana movilizó 500 voluntarios en los departamentos más afectados para apoyar las labores de búsqueda, rescate, atención médica y acompañamiento a las familias.

Francisco Moreno Carrillo, director ejecutivo nacional de la organización, explicó que la prioridad es localizar a las personas que puedan permanecer con vida bajo las estructuras colapsadas.

“Primero, búsqueda y rescate, es el momento de salvar vidas”, señaló Moreno.

La entidad trasladó además cinco equipos especializados desde Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Caldas y Antioquia hacia las zonas que requieren mayor apoyo.

Mientras las autoridades actualizan el balance de 181 fallecidos, 1.310 heridos y 153 estructuras colapsadas, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj.