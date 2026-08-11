Alcaldía de Bogotá confirmó puntos de acopio de donaciones para los damnificados del terremoto en toda Colombia

Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Dosquebradas (Colombia), el 10 de agosto de 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

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La Alcaldía de Bogotá habilitó el 11 de agosto de 2026 cuatro puntos de acopio para reunir ayudas destinadas a las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto. En su convocatoria, el Distrito llamó a la ciudadanía con el mensaje: “Tu ayuda puede hacer la diferencia”.

La administración distrital informó que los puntos funcionarán “de lunes a domingo” y con “horarios de atención: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.”. También señaló que la sede administrativa de la Cruz Roja recibirá donaciones “24 horas”.

Entre los lugares habilitados está la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Carrera 4 #22-61, además de un punto en Usaquén, en Calle 161A #7F-55. La lista se completa con el centro comercial Unicentro, en Carrera 15 #124-30, y la Cruz Roja (sede administrativa), en Carrera 24 #73-38.

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El fenómeno tuvo su epicentro a 12 kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 103 kilómetros, según el reporte difundido en la comunicación oficial. El sismo dejó afectaciones en varias regiones del país.

La Alcaldía de Bogotá habilitó el 11 de agosto de 2026 cuatro puntos de acopio para reunir ayudas destinadas a las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto - crédito @MSilvaMoyano/X

La Alcaldía pidió donar “agua potable embotellada” y cobijas, además de sábanas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. En alimentos, solicitó “no perecederos” como arroz, aceite, pastas, enlatados de abre fácil, granos como frijol y lenteja, harina, panela y leche en polvo.

La convocatoria incluyó “suministros de primeros auxilios” como tapabocas, gasas estériles, alcohol y guantes quirúrgicos y de látex. También pidió “artículos de higiene personal” como jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, biberones, protector solar y máquinas de afeitar.

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Según el informe consolidado No. 12 elaborado por Asocapitales junto a fuentes oficiales y organismos de respuesta, la tragedia, que mantiene en vilo a autoridades y ciudadanía por el riesgo de réplicas y la infraestructura dañada, obligó a declarar protocolos de emergencia y suspender operaciones en aeropuertos, hospitales y edificios clave en el eje suroccidental del país.

Ejército desplego tropas en diferentes ciudades del país para ayudar con las labores de búsqueda y rescate luego del terremoto de 7.4 que ocurrió en la mañana del 10 de agosto - crédito Ejército Nacional

Informe preliminar por ciudades

A las 7:00 am del 11 de agosto, el registro más grave se concentra en Cali, donde la cifra provisional asciende a 95 fallecidos, 949 heridos y 180 personas desaparecidas, de acuerdo a la Alcaldía y organismos de socorro. Allí persisten decenas de estructuras colapsadas, entre ellas el motel Molino Rojo y varios hospitales, mientras cuadrillas de búsqueda y rescate trabajan contrarreloj, apoyadas por equipos enviados desde Bogotá y Medellín.

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La operación se complejiza por fugas de gas controladas en medio de la destrucción, daños en la red del sistema de transporte MIO y una evaluación preliminar que advierte sobre graves riesgos en edificaciones aún sin inspección interna.

En Pereira, la ciudad reporta 66 víctimas mortales, 37 desaparecidos y 66 edificios colapsados, enfrentando el colapso del sistema de comunicaciones, suspensión de clases y cortes de energía generalizados. El aeropuerto Internacional Matecaña permanece cerrado por desprendimientos en la estructura, el toque de queda se aplicó desde la noche anterior y las operaciones de rescate se multiplican ante la falta de información detallada sobre las zonas más impactadas. El PMU departamental y comités de emergencia fueron instalados para coordinar la asistencia.

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Según el informe consolidado No. 12 elaborado por Asocapitales junto a fuentes oficiales y organismos de respuesta, la tragedia, que mantiene en vilo a autoridades y ciudadanía por el riesgo de réplicas y la infraestructura dañada, obligó a declarar protocolos de emergencia y suspender operaciones en aeropuertos, hospitales y edificios clave en el eje suroccidental del país - crédito Ejército Nacional

La crisis también alcanza a Manizales, con cinco fallecidos, 78 heridos y el daño irreparable de 17 edificaciones destruidas. El aeropuerto La Nubia está fuera de operación, el centro histórico fue parcialmente evacuado por caídas de materiales y la Catedral Basílica Metropolitana, patrimonio emblemático de la ciudad, sufrió daños estructurales de relevancia en una de sus torres. Además, la Universidad Nacional sede Manizales reporta importantes perjuicios, aunque expertos aún evalúan la seguridad de los bloques afectados.

Quibdó figura como uno de los epicentros de la destrucción con el colapso de 23 viviendas y su aeropuerto El Caraño imposibilitado de retomar operaciones, sumado al drama de las seis personas atrapadas bajo los escombros del barrio Medrano y los cinco menores de edad desaparecidos tras el colapso de una escuela. La Universidad Tecnológica del Chocó enfrenta afectaciones críticas, incluyendo el hundimiento de varias escaleras, mientras brigadas aún intentan determinar si hay más personas bajo los restos.

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En Armenia, el reporte da cuenta de 174 heridos, cinco edificios colapsados y la pista del aeropuerto El Edén severamente afectada. El sistema de acueducto sufrió daños y la evaluación continúa, aumentando la presión sobre los equipos locales y nacionales de respuesta.