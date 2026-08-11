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Participantes de Top Chef VIP de Telemundo estaban grabando el reality en Colombia y contaron su experiencia en el terremoto: “Qué feo se siente”

Los actores Aylin Mujica, Carlos Ponce y Ninel Conde describieron la confusión y el temor que se apoderaron del equipo, mientras buscaban refugio durante el fuerte movimiento telúrico

Aylin Mujica, Carlos Ponce y Ninel Conde se pronunciaron por el temblor en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X - aylinmujica1/Instagram - ninelconde/Instagram -poncecarlos1/Instagram
Aylin Mujica, Carlos Ponce y Ninel Conde se pronunciaron por el temblor en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X - aylinmujica1/Instagram - ninelconde/Instagram -poncecarlos1/Instagram
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El elenco de Top Chef VIP, programa de Telemundo que se encuentra en plena grabación en Colombia y se transmite en Estados Unidos, vivió momentos de tensión durante el reciente sismo de 7,4 de magnitud que sacudió el país, este 10 de agosto de 2026, y que ha dejado varias perdidas en infraestructura y alrededor de 180 muertos en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Varios integrantes del reality compartieron sus testimonios tras el sismo, describiendo el impacto que tuvo este fenómeno inesperado en sus rutinas.

El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce transmitió en directo lo que ocurría a través de su cuenta de Instagram. Mientras la estructura temblaba, Ponce expresó: “Está temblando por acá, qué feo”, reflejando la sorpresa y el nerviosismo ante una situación poco habitual para el grupo.

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“Es que para nosotros no es normal, ¿sabes? Tú, tú vas a estos lugares, nosotros en México dos veces. Mira, mira, mira”, añadió el artista, mientras la cámara captaba la reacción de quienes lo acompañaban. Al ser consultado por sus compañeros sobre cómo había sentido el movimiento, Ponce respondió con un breve “No manches”, subrayando el desconcierto general.

“Está temblando por acá, qué feo”, la reacción de Carlos Ponce durante el sismo en Bogotá - crédito poncecarlos/Instagram

Uno de los asistentes de producción también intervino, admitiendo: “Claro, ahora sí se sintió”, en referencia a la intensidad del temblor. Ponce señaló que incluso las torres de telefonía parecían verse afectadas, y la incertidumbre se apoderó del equipo.

La situación llevó a varios a buscar zonas seguras, siguiendo los protocolos de evacuación establecidos para este tipo de emergencias.

Por su parte, la actriz cubana Aylin Mujica, compañera de Ponce en el mismo reality de cocina, relató el episodio junto a su hija Violeta, quien se encontraba con ella en Bogotá. Mujica compartió: “Acaba de temblar en Bogotá. Aquí estamos”, mientras su hija describía la confusión inicial.

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“Muy inesperado. Yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero, pero Viole. O sea, mira como las lámparas’”, recordó Violeta, quien nunca había atravesado una experiencia similar. Mujica le confirmó rápidamente: “Nunca has pasado un temblor”, antes de tomarla de la mano y buscar una ruta de escape.

“Hay que irnos ya”, el testimonio de Aylin Mujica y su hija tras el sismo en Colombia - crédito aylinmujic/Instagram

La joven continuó su relato: “Me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okey, okey, vámonos’. Y entonces estamos buscando las escaleras, todos corriendo. Gracias a Dios estamos en el cuarto piso”, detalló Violeta, describiendo el caótico momento de la evacuación.

Mujica, finalmente, envió un mensaje de tranquilidad: “Estamos a salvo, estamos bien. Así que estamos bien. Besos a todos”.

Por último, la actriz y cantante mexicana Ninel Conde compartió a través de sus redes sociales el temor que experimentó durante el reciente terremoto en Colombia.

Conde relató: “Ay, no, buenos y asustados y terroríficos días. Hoy nos despertó a Bela, a mi sobrina y a mí, un terremoto”, aludiendo al fuerte impacto emocional que dejó el sismo en quienes se encontraban en el lugar.

La artista describió la magnitud del evento como “una cosa así, horrible”, y confesó que el temor la llevó a buscar resguardo: “Me metí abajo de una mesa, me salía, decía: ‘Dios mío’, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse”.

Ninel Conde sobre el sismo en Colombia - crédito ninelconde/Instagram
Ninel Conde sobre el sismo en Colombia - crédito ninelconde/Instagram

Según Conde, el movimiento telúrico pareció extenderse durante un periodo prolongado, lo que incrementó la angustia de su familia, especialmente por encontrarse en un piso catorce.

Conde destacó que “es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida”, pese a haber vivido en la Ciudad de México, una región reconocida por su actividad sísmica.

La actriz expresó su sorpresa al observar que, tras el sismo, la vida cotidiana siguió con aparente normalidad: “Toda la gente está como sin en cuenta”. Finalmente, envió un mensaje de esperanza: “Espero todos estén bien”.

Carmen Villalobos por sismo en Colombia - crédito cvillalobos/Instagram
Carmen Villalobos por sismo en Colombia - crédito cvillalobos/Instagram

Esto dijo Carmen Villalobos, presentadora de TopChef VIP, sobre el sismo

La actriz Carmen Villalobos expresó un mensaje de solidaridad hacia los afectados por el reciente terremoto en Colombia. Mediante redes sociales, Villalobos manifestó: “Mi gente linda, que fuerte todo lo que se ha vivido hoy en Colombia”, mostrando su preocupación ante la tragedia.

En su mensaje, la actriz destacó: “Mis pensamientos y mi corazón han estado con todo mi país que ha sido golpeado por el terremoto”.

Villalobos envió palabras de aliento a quienes sufrieron pérdidas y pidió fortaleza para las familias: “Quiero enviarle toda mi solidaridad, fortaleza y esperanza a cada familia afectada”. Además, deseó consuelo para quienes perdieron seres queridos y pronta recuperación para los heridos, sumando: “Que la ayuda llegue pronto a quienes más la necesitan”.

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