Qué pasó con Miguel Palacios, el futbolista del Deportivo Pereira que había sido reportado como desaparecido después del sismo de 7,4 grados

Él es Miguel Palacios, el jugador del Deportivo Pereira que es buscado por el club y sus cercanos - crédito Miguel Palacios

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Arturo Reyes, entrenador del Deportivo Pereira, luego del fuerte sismo de 7,4 grados que sacudió al país y afectó en gran medida a las ciudades del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, anunció que no tenían reporte de Miguel Palacios, jugador juvenil del equipo que estaba en la ciudad mientras el plantel profesional se desplazó a Barranquilla para el partido contra Junior FC.

“Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, manifestó Reyes en el programa Medio tiempo de Win Sports.

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Las buenas noticias sobre la salud del deportista son positivas, pues apareció en la tarde del 10 de agosto junto con su familia después del movimiento telúrico: “Estoy en la capacidad de informar que el jugador del Deportivo Pereira Miguel Palacios está con su familia y se encuentra bien, apareció en la tarde”, escribió la cuenta de X @LopezAndres_11

Post de Andrés López sobre la aparición de Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira - crédito X

Tras cerca de 24 horas del fenómeno natural, la ciudad de Pereira registra 66 personas fallecidas, seis personas lesionadas, 65 estructuras colapsadas y la suspensión de los servicios aeroportuarios.

El técnico agregó que algunas personas vinculadas al equipo intentaron buscarlo en el sector donde vive, sin resultados. “Hemos mandado a varias personas que están en Pereira, jugadores del equipo que no viajaron, para tratar de buscarlo en su barrio y no hemos podido encontrarlo”, dijo al canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

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La preocupación también fue expresada por el defensor Walmer Pacheco, que describió el impacto de la emergencia sobre el plantel mientras permanece lejos de su ciudad. “Pedimos bendiciones para las familias y ciudades afectadas. Es un momento difícil. Nuestra ciudad fue una de las principales afectadas y es difícil bajar al desayuno y ver a tus compañeros preocupados por no poder contactar a su familia, ver videos de casas destruidas, la incertidumbre estando lejos, no tenemos cabeza para nada”.

Reyes sostuvo además que el grupo espera regresar a Pereira lo antes posible para acompañar a sus familias y ayudar durante la emergencia. En paralelo, la Federación Colombiana de Fútbol expresó su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y otras regiones afectadas, y envió un mensaje de acompañamiento a las personas que sufrieron pérdidas o daños por el sismo.

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El fútbol se suspende en Colombia para priorizar la atención a las víctimas del sismo

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

El terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto y tuvo epicentro en San José del Palmar obligó a detener buena parte de la actividad del fútbol profesional: la Conmebol suspendió los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por los octavos de final, mientras la Dimayor aplazó toda la programación nacional entre el 10 y el 14 de agosto por razones de seguridad y atención a la emergencia.

La medida en el torneo local abarca a los 36 clubes profesionales afiliados a la Dimayor, que, según informó la entidad en un comunicado, concentrarán esa semana sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas y en acompañar a jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y familias impactadas por el sismo.

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Poster de Santa Fe solidarizándose con las víctimas del sismo en Colombia - crédito Santa Fe

La alteración del calendario también alcanza al plano internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el aplazamiento del partido número 130 entre Tolima e Independiente del Valle de Ecuador, y del número 133 entre Santa Fe y River Plate de Argentina, ambos suspendidos temporalmente mientras se define una reprogramación.

La organización explicó que la decisión busca preservar la seguridad de todas las personas involucradas y guardar respeto por las víctimas y sus familias. En su pronunciamiento señaló: “En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano”.

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