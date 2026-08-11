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Petro y Sanguino criticaron empresa en Medellín que no dejó evacuar a sus empleados: pero abogado explicó por que la compañía tendría razón

El caso se presentó en la empresa Blackstone Medical Services Colombia, en Antioquia

El expresidente Gustavo Petro compartió el video que se hizo viral en redes sociales el lunes 10 de agosto de 2026, y que se presentó en la sede de Colombia de la empresa Blackstone Medical Services - crédito @petrogustavo/X
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Un caso que se viralizó a través de redes sociales el lunes 10 de agosto de 2026 por cuenta del terremoto de 7.4, dejó como protagonista a la empresa Blackstone Medical Services Colombia, que enfrenta cuestionamientos luego de que circulara un video en en el que un directivo advierte a sus empleados sobre posibles sanciones por abandonar el puesto durante el sismo que sacudió al país, y que deja 181 fallecidos hasta el momento.

Mientras la emergencia generaba incertidumbre y afectaba la comunicación en varias zonas, la postura de la empresa con sede en Medellín provocó un debate en redes sociales que, incluso el expresidente Gustavo Petro y su exministro de Trabajo Antonio Sanguino.

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Ambos se refirieron a la polémica por medio de mensajes en X en los que criticaron el accionar por parte del hombre identificado como jefe del grupo de trabajadores, que dijo: “Ya les dije cuál es mi posición, y es que esperemos, si algo pasa yo seré el primero en decirles, vámonos, porque yo también me voy a ir, porque mi hija está en el jardín”.

Petro se sumó a los cuestionamientos que hicieron varios usuarios en redes sociales - crédito @petrogustavo/X
Petro se sumó a los cuestionamientos que hicieron varios usuarios en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

“Trabajadores y trabajadoras hermosas de Colombia hay que unirse en las formas de la ayuda popular”, señaló Petro, que compartió el video junto a su publicación en X.

Mientras que Sanguino le hizo la advertencia a la ministra de Trabajo designada por Abelardo de la Espriella, Natalia López, al precisar en su mensaje: “Ministra @nlopezfuentes, continúan las amenazas contra las y los trabajadores de Blackstone Medical Services en #Medellín. Ahora anuncian medidas disciplinarias contra quienes denunciaron lo ocurrido y califican de ‘falta de profesionalismo’ evacuar durante un terremoto de 7,4″.

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El exjefe de la cartera de Trabajo dijo que este episodio “no puede quedar impune”, y añadió que “es imperativo que se ordene una intervención inmediata de @MintrabajoCol y se brinde asistencia a las y los trabajadores, en su mayoría jóvenes”.

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino le hizo la petición a la líder de la cartera designada por Abelardo de la Espriella que investigue a fondo el caso que se presentó en Medellín - crédito @AntonioSanguino/X
El exministro de Trabajo Antonio Sanguino le hizo la petición a la líder de la cartera designada por Abelardo de la Espriella que investigue a fondo el caso que se presentó en Medellín - crédito @AntonioSanguino/X

La reacción de los trabajadores a la respuesta del empleador

El mensaje provocó malestar entre los trabajadores, quienes lo interpretaron como una advertencia de posibles consecuencias si abandonaban sus puestos sin autorización expresa.

“Yo no les voy a dar la orden de que se vayan, el que se quiera ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes tendrán que responder por abandono de puesto el día de hoy”, se escucha en la grabación que generó amplias reacciones en plataformas digitales.

Empleados de la oficina ubicada en Medellín denunciaron abuso laboral y señalaron que la amenaza de sanciones por priorizar su seguridad ante el sismo generó temor y presión adicional durante la emergencia.

Otro de los detalles que más indignación ha causado el caso en redes sociales es la respuesta que se dejó a nombre de la misma empresa luego de que se realizó el reclamo por medio de un comentario.

A lo anterior, en el mensaje que replicó en su publicación el exministro Sanguino: “Cualquier comentario malicioso referente al video grabado recientemente durante el leve evento sísmico, está siendo reportado”.

Esta fue la respuesta de la empresa que se hizo viral en redes sociales, además del video - crédito @AntonioSanguino/X
Esta fue la respuesta de la empresa que se hizo viral en redes sociales, además del video - crédito @AntonioSanguino/X

“Los empleados tienen la obligación de cumplir con su trabajo, tal cual se les especificó en el contrato. Cualquier evento aparte de la empresa no constituye una excusa válida para realizar work avoidance (término usado para referirse a la evasión laboral) en la línea”, continúa la respuesta oficial de la compañía.

Al final, se dejó en claró que “la posición de la empresa es clara y ninguna falta de profesionalismo será tolerada”, y se concluye alertando que “igual se estarán tomando medidas disciplinarias contra los empleados que han difundido dicha información para vandalizar la imagen de la compañía”.,

Para cerrar se recuerda que los empleados tiene libertad para “renunciar si no tienen la capacidad cognitiva para laborar en este lugar”.

La situación abrió un debate sobre el manejo de protocolos empresariales en contextos de desastre y la responsabilidad de los empleadores ante riesgos para el personal.

Blackstone Medical Services, según información de su perfil en LinkedIn, es una compañía del sector salud dedicada principalmente al diagnóstico de la apnea del sueño. Opera en Estados Unidos y cuenta con una oficina en Sabaneta, Antioquia, donde se concentra el personal de atención y soporte.

El análisis que hizo un abogado

El caso no quedó ahí, y al día siguiente el abogado Carlos Felipe Vargas Huelgos compartió por medio de un video su análisis del caso, y provocó revuelo al precisar al inicio de su declaración: “Lo que está pasando aquí no es del todo ilegal”.

Para iniciar, el jurista hizo una aclaración.

El abogado laboralista Carlos Felipe Vargas Huelgos hizo algunas precisiones sobre el caso que se hizo viral en redes sociales - créditos @laboraldia/IG
El abogado laboralista Carlos Felipe Vargas Huelgos hizo algunas precisiones sobre el caso que se hizo viral en redes sociales - créditos @laboraldia/IG

“Hay que diferenciar conceptos. Si la edificación en la que se encuentran los trabajadores puede tener riesgos porque presenta rupturas o de pronto no tiene las condiciones de sismorresistencia y hace que los trabajadores tengan que salir de su puesto de trabajo, es totalmente válido, legal, no constituye abandono del puesto del trabajo”, explica en la primera parte Vargas.

Sin embargo, el abogado detalló que si dicho escenario “no es así y no hay réplica, porque es que las réplicas pueden presentarse de forma inmediata, una semana o dos semanas, como sucedió en efecto el día de hoy (10 de agosto), no hay la obligación de que el trabajador tenga que retirarse de su servicio”.

En la segunda parte de su intervención, Vargas comentó otro caso especial: “Hay trabajadores que tuvieron afectaciones en sus casas, con sus familias e incluso que tuvieron que ir a recoger a los niños del colegio. En este caso, se activaría la causal de calamidad doméstica para que pudieran tener un permiso remunerado y asistir a efectuar lo que tengan que hacer”.

Pero en el mismo punto, el jurista argumentó que “el hecho de que tengan una calamidad doméstica no implica que la persona de pronto no tenga que llegar soportes o comprobar que tuvo efectivamente un imprevisto que obligó a que fuera”.

Declaraciones del abogado laboralista Carlos Felipe Vargas Huelgos - crédito @laboraldia/IG

Al final, Vargas expuso que, “de igual manera, el imprevisto tiene que ser de esa forma irresistible para que la persona tenga la facultad de poderse ir”.

En conclusión, el jurista expresó que “si no se da la condición primera, en donde hay una afectación en el edificio o la estructura, o con calamidad doméstica, definitivamente la persona sí tenía que seguir trabajando”.

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