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Importante clínica en Cali cerró por graves afectaciones durante el terremoto: otros centros médicos también presentan limitaciones

Las autoridades locales ordenaron la máxima vigilancia por el impacto del sismo en la infraestructura asistencial, mientras cuatro centros médicos suspenden o limitan la atención y se coordinan remisiones para asegurar servicios prioritarios

La Clínica Nuestra Cali suspendió toda la atención y restringió el ingreso por los daños en su infraestructura - crédito Ernesto Guzmán/EFE
La Clínica Nuestra Cali suspendió toda la atención y restringió el ingreso por los daños en su infraestructura - crédito Ernesto Guzmán/EFE
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La cifra de 95 personas fallecidas y la destrucción de al menos 45 edificios en Cali marcan el saldo preliminar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad y varias regiones del país el lunes 10 de agosto.

Las consecuencias inmediatas han obligado a cuatro instituciones médicas, entre ellas Clínica Nuestra Cali y Clínica Imbanaco, a suspender o restringir de forma drástica sus servicios habituales, mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

Las autoridades locales mantienen a la red de salud de Cali en alerta roja, dado el impacto sobre la infraestructura hospitalaria y la posibilidad de nuevas emergencias derivadas de los daños.

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El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, confirmó que la ciudad espera la llegada de un centenar de rescatistas adicionales para apoyar en la atención de los sectores más afectados.

La Clínica Nuestra Cali suspendió toda la atención y restringió el ingreso por los daños en su infraestructura - crédito suministrado a Infobae Colombia
La Clínica Nuestra Cali suspendió toda la atención y restringió el ingreso por los daños en su infraestructura - crédito suministrado a Infobae Colombia

La Clínica Nuestra Cali informó la suspensión temporal de toda la atención a pacientes, usuarios y proveedores debido a los daños en su infraestructura. Como medida preventiva, la institución detuvo los servicios de salud de III y IV nivel de complejidad para proteger la seguridad de quienes acuden o permanecen en sus instalaciones.

La suspensión incluye todas las citas y procedimientos previamente agendados. Nadie podrá ingresar a la clínica mientras se realizan evaluaciones técnicas que permitan determinar si el edificio está en condiciones de reanudar sus actividades.

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La clínica comunicó que su personal sigue acompañando y atendiendo las situaciones derivadas del evento, mientras se efectúan las revisiones necesarias para definir el futuro de la operación. Aún no se ha establecido una fecha para la reanudación de los servicios, por lo que los usuarios deberán esperar instrucciones oficiales antes de acercarse a la sede.

Como respuesta a la emergencia, la institución coordina el traslado de pacientes a otros centros médicos y pidió a la comunidad mantener la calma, actuar con solidaridad y comprender que la suspensión busca garantizar la atención segura para todos.

Quienes tenían citas, procedimientos u otras atenciones programadas deben considerar que todo ha quedado suspendido de forma temporal. La clínica recomendó no acudir a sus instalaciones mientras siga vigente la restricción de ingreso y reiteró que comunicará oportunamente las condiciones para la reanudación de servicios y los pasos a seguir por los pacientes afectados.

Clínica Imbanaco reduce servicios y se concentra en emergencias

La Clínica Imbanaco, en Cali, es la quinta mejor de América Latina, según reciente ranking - crédito Clínica Imbanaco
La Clínica Imbanaco limitó su operación a urgencias, hospitalización y cuidados críticos después del terremoto en Cali - crédito Clínica Imbanaco

En paralelo, la Clínica Imbanaco activó sus protocolos de emergencia y restringió su operación exclusivamente a los servicios de urgencias, hospitalización y cuidados críticos. La decisión responde a la necesidad de realizar verificaciones técnicas en sus instalaciones para proteger la seguridad del personal, pacientes y familiares.

La institución suspendió hasta nuevo aviso los servicios ambulatorios, consulta externa y procedimientos programados. Sus sedes permanecerán cerradas para este tipo de atención mientras se mantenga la medida.

Los pacientes con citas o procedimientos previamente agendados serán contactados para su reprogramación, según la capacidad operativa que se vaya recuperando. “Toda nuestra capacidad asistencial, recursos y talento humano permanecen a disposición para atender las necesidades derivadas de esta contingencia”, afirmó la clínica en un comunicado.

La clínica también expresó solidaridad con las familias afectadas y llamó a la comunidad a seguir todas las recomendaciones de las autoridades competentes.

Impacto en la salud y respuesta de emergencia en Cali

El terremoto puso a prueba la capacidad de respuesta tanto de las instituciones médicas como de los organismos de socorro. Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil siguen desplegados en varios puntos de la ciudad donde se han reportado estructuras afectadas, apoyando en las labores de búsqueda y atención a los damnificados.

La suspensión de servicios en dos de las principales clínicas de la ciudad implica que los pacientes deberán buscar atención en otros centros, lo que aumenta la presión sobre el sistema de salud local. Las autoridades y las clínicas afectadas trabajan coordinadamente para garantizar traslados seguros y atención prioritaria para quienes lo necesiten.

Mientras avanzan las inspecciones y se determinan los próximos pasos, la población debe permanecer atenta a las comunicaciones oficiales para evitar riesgos adicionales y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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