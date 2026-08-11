Así es el antes y después de los edificios afectados por el sismo de 7,4 en Colombia: más de 100 edificaciones colapsaron

Cali es una de las ciudades con mayor cantidad de edificios colapsados tras el sismo del 10 de agosto - crédito Sergio Acero/REUTERS

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Colombia completó casi 24 horas de emergencia después del terremoto de 7,4 que sacudió Chocó el 10 de agosto, con un balance de 181 muertos, más de 1.595 heridos y varias capitales bajo alerta roja, un escenario que llevó al presidente Abelardo De La Espriella a declarar el desastre nacional para acelerar recursos y coordinar la respuesta humanitaria.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el impacto también alcanzó la infraestructura: 1.575 viviendas resultaron dañadas, 153 edificios colapsaron y seis aeropuertos sufrieron afectaciones. El reporte fue divulgado en la mañana del martes 11 de agosto, cuando las autoridades todavía evaluaban el alcance total de los daños.

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La emergencia mantiene en estado crítico a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. En esas ciudades continúan los operativos de rescate, la inspección de edificaciones y la búsqueda de personas atrapadas bajo protocolos de alerta roja.

Así quedó una vivienda en la calle 13 con carrera 8 de Pereira a pocas cuadras de la Avenida del Ferrocarril - crédito Reuters/Juan Duque y Google Maps

Pereira enfrenta las consecuencias de un sismo que dejó 73 muertos, 85 heridos y 37 desaparecidos, mientras la Alcaldía suspendió clases, habilitó albergues y mantiene operativos de búsqueda en los sectores con mayor destrucción para localizar posibles personas atrapadas.

El daño material también definió la magnitud de la emergencia: 66 edificaciones colapsaron por completo y 26 sufrieron colapso parcial. Para atender esos frentes, las autoridades desplegaron 247 rescatistas en puntos priorizados de la ciudad.

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La respuesta incluye remoción de escombros, búsqueda y rescate, atención a damnificados y recepción de ayudas. La ciudad mantiene suspendidos los sistemas Megabús y Megacable por las afectaciones, aunque el transporte público colectivo sigue operando con refuerzo de busetas y taxis.

Mural en honor a los carretilleros afectado por el sismo en Pereira - crédito Reuters/Juan Duque y Google Maps

Dayana Andrea Gómez Jiménez, directora de Gestión del Riesgo en Pereira, explicó que los rescatistas llegaron desde Itagüí, Medellín, Bogotá, Cartago y Manizales, y trabajan de manera articulada con la Cruz Roja y la Defensa Civil. La funcionaria pidió a la población usar solo las líneas oficiales para reportar desaparecidos y conservar la calma, aun con fallas en las comunicaciones, porque las autoridades y la Policía siguen recibiendo alertas.

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Nataly Calderón Melo, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, detalló al medio que entre las zonas más afectadas está La Lorena, donde cinco edificios colapsaron en una misma unidad residencial. También concentran intervenciones la Plaza de Bolívar, Rincón de la Villa y varios puntos del centro en las carreras 11, 7, 8 y la carrera 9 con calle 13.

Edificio Invico, uno de los más afectados por el sismo y con uno de sus pisos altos colapsado - crédito @JACOBOSOLANOC y Google Maps

A esa lista se suman el Parque de Banderas, el Oxxo de Cataluña, el edificio El Trébol y el sector de Álamos. En este último punto, tras varias horas de trabajo, los equipos recuperaron los cuerpos de tres personas.

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La Cruz Roja habilitó la línea 316 478 1821 para reportar personas desaparecidas. También se dispusieron albergues en coliseos y parques para recibir a los damnificados.

Vivienda colapsada en la ciudad de Pereira tras el sismo de 7,4 grados - crédito Reuters/Juan Duque y Google Maps

Según la publicación, continúan operando centros de acopio en distintas zonas para recolectar ayudas humanitarias. La atención también incluye servicio veterinario para animales afectados, con apoyo en Ukumarí para animales de compañía.

Manizales reportó cuatro muertos y 17 colapsos totales tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, un sismo que además dejó afectaciones en la red hospitalaria, fugas de gas e incendios en una ciudad donde las autoridades advirtieron que el balance sigue siendo parcial mientras avanzan las tareas de rescate y verificación.

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La cúpula derecha de la Catedral de Manizales colapsó y quedó recostada sobre el domo central - crédito Reuters y Google Maps

El alcalde de la ciudad confirmó que la situación en Manizales es crítica y precisó que, hasta el momento, se han reportado más de 10 edificios completamente colapsados y más de 20 viviendas derrumbadas. También indicó que existe un número todavía indeterminado de estructuras con daños parciales.

La Alcaldía de Manizales detalló en su reporte más reciente que la emergencia deja 19 colapsos parciales, 17 colapsos totales, cuatro fallecidos, fugas de gas, tres incendios y afectaciones en la red hospitalaria. La administración municipal aclaró que las cifras corresponden al balance disponible hasta ahora y que continúan las inspecciones para establecer el alcance real de los daños.

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Edificio frente a la Universidad Católica de Manizales colapso durante el sismo del 10 de agosto - crédito X y Google Maps

La respuesta oficial movilizó a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Ejército, Policía, grupos especializados de rescate y equipos de la Alcaldía. Las autoridades también mantienen presencia en las calles para atender incidentes y reforzar la seguridad ante el temor de la población.

De acuerdo con el reporte municipal, en la operación participan más de 324 unidades operacionales, cerca de 2.000 personas vinculadas a las labores de atención y maquinaria destinada a las tareas en terreno. Los trabajos se concentran en las zonas con daños estructurales y en otras áreas afectadas por el movimiento telúrico.

El edificio Albania se colapsó en su base, dejando sepultados los carros del sótano - crédito X y Google Maps

El alcalde Alejandro Eder informó que más de 90 colegios de Cali resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto, mientras la ciudad mantiene operativos de búsqueda en estructuras colapsadas y prepara medidas para contener saqueos durante la noche en medio de una emergencia que, según el balance más reciente, deja decenas de muertos, centenares de heridos y casi 200 desaparecidos.

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El dato más grave del nuevo balance es el de las víctimas: Eder confirmó que en Cali se reportaban más de 85 fallecidos, 885 personas lesionadas y 197 desaparecidas. El reporte también señaló que había 56 estructuras colapsadas y 193 personas buscadas entre los escombros en un corte previo de la emergencia.

Los organismos de socorro siguen concentrados en varios puntos de la ciudad donde podría haber personas atrapadas con vida. Desde las primeras horas posteriores al sismo, la administración coordinó apoyo con otras ciudades y con el Gobierno Nacional.

El edificio Torres de Limonar es uno de los símbolos de la tragedia al colapsarse por completo - crédito Reuters/Raquel Cunha y Google Maps

A Cali llegaron equipos de rescate de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga para reforzar las operaciones. Eder pidió que voluntarios y ciudadanos se ciñan a la organización dispuesta por los rescatistas para no entorpecer las maniobras en cada frente de trabajo.

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Entre los casos que concentran la atención está el de Diana, una mujer atrapada bajo los escombros en Brisas de Limonar. El alcalde dijo al medio que los equipos lograron establecer contacto con ella y que un médico pudo atenderla, aunque todavía no había sido posible extraerla de la estructura.

En el mismo sector, los rescatistas también consiguieron comunicarse con un hombre identificado como Juan Carlos. El alcalde sostuvo que existe una ventana de aproximadamente 48 horas para avanzar en la búsqueda de personas que puedan seguir con vida bajo las edificaciones afectadas.

El Motel Moulin Roge también fue otros de los puntos donde el colapso parcial del edificio cambio el paisaje - crédito Reuters/Christian Escobar y Google Maps

La Alcaldía de Cali confirmó que el toque de queda volverá a aplicarse durante la noche, aunque la hora exacta aún estaba por definirse al momento del reporte. La medida responde a los daños sufridos por viviendas y establecimientos comerciales, además del riesgo de intentos de saqueo.

“Recordemos que no son solo las 56 estructuras que colapsaron, hay muchas otras viviendas, comercios que fueron afectadas, y queremos evitar al máximo cualquier intento de saqueo. Anoche tuvimos una noche en paz gracias a la presencia de nuestra Policía y nuestro Ejército”, señaló el alcalde.