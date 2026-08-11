Pareja estadounidense relató su experiencia durante el fuerte terremoto en Medellín: “Estoy temblando tan fuerte”

El registro muestra a Sam abrazando a su perro mientras decide evacuar tras el terremoto en Medellín - crédito colombia_expats/IG

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto quedó plasmado en un video casero que captó la reacción de una familia extranjera residente en Medellín.

La grabación, publicada por la cuenta Colombia Expats, se viralizó rápidamente y permitió observar la vivencia directa de quienes sintieron el sismo en tiempo real.

En las imágenes aparece Sam, quien, abrazando a su perro, describe la intensidad del fenómeno: “Estoy temblando muchísimo ahora mismo. Acaba de haber un terremoto, uno fuerte; sacudió toda la casa y sigue sacudiéndola aquí en Medellín. Fue muy intenso”, relató en inglés, según recoge el video difundido en redes.

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La secuencia muestra la urgencia con la que la pareja decide evacuar su hogar. “Madre mía. Tenemos que bajar, tenemos que bajar”, exclama Sam, mientras los ladridos de los perros Goose y Mon aumentan la tensión del momento.

El registro audiovisual apunta la hora exacta: “Es 10 de agosto, son las 7:40 y vamos a salir ahora mismo. Tenemos que salir ya. Estoy temblando. Vamos, hay que darse prisa. Estoy temblando muchísimo”.

Sam precisó que el sismo ocurrió a las 7:40 del 10 de agosto y dijo que debían salir del edificio de inmediato - crédito Captura video

Desde el patio del edificio, Sam narra lo que ve al salir: “Todo el mundo está fuera ahora mismo; literalmente, todos los vecinos del edificio han salido. Todos los que viven en los pisos altos. Dios mío. Si estás en Medellín, ¿lo sentiste? Si estás en cualquier parte de Colombia, ¿lo sentiste? Fue una locura”.

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El video captura no solo el pánico, sino también la preocupación por el bienestar de otros. “Bueno, les cuento las novedades. Nos acabamos de enterar... Ven aquí, amigo. Lo sé, tú también te asustaste. Lo sé, lo sé, lo sé. Fue un terremoto de magnitud 6,4 y aquí definitivamente lo sentimos. Fue algo increíble. Todos están bien. Espero que ustedes estén bien. Espero que todos en la costa de Colombia estén bien. Mis pensamientos están con todos ustedes en este momento. Un abrazo muy fuerte para todos”, concluye Sam en medio de la conmoción.

En redes sociales, la cuenta Colombia Expats acompañó el video con un mensaje dirigido a la comunidad: “Un terremoto enorme en Colombia 🇨🇴; hemos oído hablar de magnitudes de entre 6,4 y 7,4. Si tienen información, cuéntennos en los comentarios. Les envío mucho cariño a todos en Colombia y espero de verdad que todos en el Chocó, la región cafetera y la costa del Pacífico estén bien”.

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En el video, la mujer afirmó que el terremoto fue fuerte y que sacudió toda la casa en Medellín - crédito Captura video

Turistas franceses relataron su experiencia con el terremoto en la famosa piedra del Peñol, en Guatapé: “De los momentos más aterradores de nuestra vida”

El terremoto de 7.4 que sacudió Colombia dejó una huella indeleble en la memoria de un grupo de turistas franceses que quedó atrapado en la cima de la Piedra del Peñol, en Guatapé, a casi 200 metros de altura. La experiencia, narrada por los propios protagonistas, revela el impacto emocional y físico de vivir un sismo de tal magnitud en un lugar tan expuesto.

Según el testimonio de Axel, uno de los visitantes, la jornada comenzó de forma tranquila. “Nos levantamos a las seis de la mañana para subir a la Piedra del Peñol nada más abrir y evitar a los turistas”, explicó el joven en un video que difundió posteriormente. El ascenso de los 750 escalones se desarrolló sin incidentes hasta que una de las amigas del grupo advirtió: “Las escaleras se mueven”.

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Mientras intentaban comprender lo que ocurría, el ambiente de confusión se tornó en pánico. “Clara nos dice que todo le da vueltas, que tiene vértigo. Valentín nos dice que él también nota que algo se mueve y pregunta si no será el viento. Y ahí empiezan las primeras sacudidas”, relató Axel en su testimonio.

Los turistas experimentaron las vibraciones del sismo desde la parte más alta del emblemático peñón. En la grabación compartida por el grupo, se escuchan frases en francés que reflejan la tensión vivida: “Merci, c’était dur” (“gracias, fue duro”) y “Je veux descendre, Axel” (“quiero bajar, Axel”). El desconcierto dio paso al miedo cuando el temblor se intensificó.

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El joven turista francés Axel compartió su experiencia en medio de su viaje por Surámerica - crédito @coupleencavale/IG

Axel describió el momento con detalle: “Me siento en las escaleras, me entra el pánico… y unos segundos después, todo empieza a temblar de verdad. Las escaleras se mueven bajo nuestros pies, la Piedra tiembla, todo se mueve a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de que estamos en pleno terremoto”.

El personal de seguridad del lugar también mostró signos de nerviosismo. Según Axel, “la señora de la limpieza está llorando. Incluso el bombero que está allí nos explica que es la primera vez que vive algo así aquí y que aún no sabe exactamente qué deben hacer”.

El grupo aseguró que, pese al susto, “todo va bien. Y no ha habido daños en Guatapé”. Sin embargo, Axel admitió que “vivir un terremoto por primera vez, a esa altura, sintiendo cómo todo se mueve bajo nuestros pies… fue aterrador”.

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