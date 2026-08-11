No habrá ciclovía nocturna en Bogotá: Distrito canceló el evento por el fuerte sismo en Colombia

Bogotá suspendió la ciclovía nocturna del Festival de Verano tras el terremoto de 7,4 grados en Colombia - crédito Idrd

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Bogotá decidió suspender la ciclovía nocturna programada en medio de la programación del Festival de Verano, en un gesto de solidaridad tras el devastador terremoto de 7,4 grados que golpeó a Colombia.

El Intituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció que la nueva fecha de la actividad será informada oportunamente, siguiendo la evolución de la emergencia nacional.

“Ante la emergencia que atraviesa el país, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa que la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”, programada para este jueves 13 de agosto, queda aplazada como muestra de respeto, solidaridad y acompañamiento a las personas, familias y comunidades afectadas", señaló el Distrito.

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La tragedia, descrita como el evento sísmico más fuerte en una década según el Servicio Geológico Colombiano, dejó un saldo nacional que sigue creciendo: 181 personas fallecidas, 2.595 heridas y 195 desaparecidas, según los datos emitidos por la Presidencia de la República, aunque la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ya maneja un registro de 234 decesos. Pereira figura entre las ciudades más afectadas, mientras que Bogotá reportó solo daños leves en infraestructura.

El Idrd aplazó la Ciclovía Nocturna Paseo bajo las Estrellas y anunciará una nueva fecha según evolucione la emergencia nacional - crédito Idrd

“La decisión se adopta tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en la mañana del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que generó afectaciones en diferentes zonas del país y activó la respuesta de las autoridades y organismos de gestión del riesgo. De igual manera, quedan suspendidos los ciclopaseos previstos para esta jornada”, comentó el Idrd en su comunicado.

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Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó el balance más reciente, detallando la magnitud del impacto: 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados y 8.357 viviendas averiadas, además de cientos de centros educativos y de salud comprometidos. Las vías, acueductos y un aeropuerto también resultaron afectados, lo que complica la atención de la emergencia.

Bogotá ante el terremoto: daños menores y atención ciudadana

La capital colombiana soportó el sismo sin víctimas ni daños graves. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) registró 240 llamadas de verificación de inmuebles, de las cuales 150 derivaron en inspecciones en más de 4.700 unidades habitacionales, principalmente en Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero.

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Las afectaciones se concentraron en diez localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz. La administración distrital confirmó que los incidentes corresponden a grietas y daños leves, sin colapsos estructurales graves.

Bogotá reportó daños leves por el sismo y el Idiger atendió 240 llamadas que derivaron en 150 inspecciones en más de 4.700 unidades habitacionales - crédito AP/Iván Valencia

La Secretaría de Hábitat gestiona actualmente 464 quejas ciudadanas por deficiencias constructivas, siendo estas reclamos directos de compradores a las constructoras sobre el estado de sus viviendas.

Los habitantes pueden seguir reportando anomalías al correo oficial o a la línea de emergencias 123, donde un equipo de inspectores postsismo del IDIGER está activo para responder a nuevas alertas sobre el estado de las propiedades.

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Solidaridad nacional y reprogramación de eventos

“Desde el IDRD expresamos nuestra solidaridad con quienes atraviesan este difícil momento y nos unimos al llamado a la unión, el cuidado y el apoyo colectivo. Hoy, más que nunca, acompañamos a Colombia y a las comunidades que necesitan del respaldo de todos” señaló la entidad distrital.

La ciclovía nocturna, prevista para el jueves 13 de agosto, será reprogramada. Las autoridades subrayaron que la decisión responde a la necesidad de priorizar el apoyo y la atención a las comunidades más afectadas.

“La nueva fecha de la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas” será informada oportunamente a través de los canales oficiales del Instituto. El IDRD agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con el bienestar, la convivencia y el cuidado de las personas", concluyó el Idrd.

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La suspensión del evento en Bogotá es una muestra de respeto ante la magnitud de la tragedia nacional y parte del esfuerzo colectivo por enfrentar sus consecuencias. Las cifras de daños y víctimas continúan actualizándose, mientras el país se organiza para brindar asistencia y reconstruir las zonas impactadas.