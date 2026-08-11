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Expresidente Petro cuestionó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por la atención a la emergencia por el terremoto: “Dónde esta el buque hospital Benkos Biohó”

El buque hospital cuenta con consultorios médicos para atención general y especializada, servicios de diagnóstico y apoyo clínico, áreas para promoción de la salud y prevención de enfermedades, y capacidad logística para el transporte de personal, equipos e insumos médicos

El buque cuenta con una inversión de más de 87 mil millones de pesos - crédito Ministerio de Salud y Protección Social
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Antes de que el presidente Abelardo de la Espriella actualizara el balance de víctimas y afectaciones por el terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026, el exmandatario Gustavo Petro salió a cuestionar al gobierno por no poner en marcha una de las últimas obras que entregó durante su administración, y con el fin de ayudar a atender a víctimas en zonas como Chocó y Buenaventura (Valle del Cauca): el buque hospital Benkos Biohó, que se anunció en marzo de 2026.

Producto de la emergencia que deja 181 fallecidos, 1.595 heridos y 195 desaparecidos, en tres mensajes vía X el expresidente Petro le reclamó al Gobierno de De la Espriella por no poner al servicio de las comunidades afectadas de la embarcación.

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crédito @petrogustavo/X
Petro afirmó que el buque hospital Bionkos Biohó podría prestar atención a las víctimas del terremoto en el litoral Pacífico colombiano - crédito @petrogustavo/X

“Buenaventura esta totalmente incomunicada, el capitán del buque Benkos Biohó debe estar listo para atender a los heridos”, señaló la primera publicación, que se sumó a un segundo llamado, en el que él mismo escribió: “Debemos tener en la zona pacífica el buque/hospital Benkos Biohó debe estar disponible de inmediato”.

- crédito @petrogustavo/X
El expresidente Petro resaltó que el buque hospital debería estar funcionando al máximo de su capacidad para atender a las víctimas de la tragedia - crédito @petrogustavo/X

Al final, su tercer comentario volvió a apuntar al mismo objetivo, que se disponga de la nave: “Colombianos y colombianas es el momento para unirnos como hermanos y ayudar a las familias que hoy lloran por sus muertos, el buque hospital Benkos Biojó debe movilizarse al máximo”, señaló Petro.

De momento, el presidente De la Espriella no respondió a estas observaciones que compartió Petro.

- crédito @petrogustavo/X
Petro precisó que el buque hospital debería estar siendo utilizado por la administración de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Así fue la inauguración del buque hospital Benkos Biohó

El 11 de marzo de 2026 el Buque Hospital Benkos Biohó zarpó desde Cartagena con destino al litoral Pacífico, marcando un avance histórico en la prestación de servicios de salud para las comunidades costeras y fluviales de difícil acceso en Colombia.

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El entonces ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, encabezó la ceremonia de zarpe, y destacó el alcance de la estrategia “Buques para la Vida”, orientada a cerrar brechas territoriales y garantizar el derecho a la salud en regiones con dificultades históricas de conectividad.

El proyecto forma parte del modelo de atención extramural y territorial impulsado por el gobierno del expresidente Petro, que busca acercar los servicios médicos a las poblaciones que dependen del transporte marítimo y fluvial para acceder a la atención sanitaria.

Según el en ese entonces ministro Jaramillo, la iniciativa representa un cambio estructural en la forma en que el Estado responde a las necesidades de salud de las comunidades más apartadas.

“Estamos llevando el sistema de salud hasta donde viven las comunidades. No podemos seguir esperando que las personas recorran largas distancias para ser atendidas; es el Estado el que debe llegar a los territorios”, afirmó el funcionario durante el acto en Cartagena.

La embarcación ofrece varias especialidades que podrían ponerse al servicio de las autoridades en la región Pacífica, una de las más afectadas por el sismo de 7.4 - crédito @PizarroMariaJo/X
La embarcación ofrece varias especialidades que podrían ponerse al servicio de las autoridades en la región Pacífica, una de las más afectadas por el sismo de 7.4 - crédito @PizarroMariaJo/X

La construcción y dotación del Buque Hospital Benkos Biohó supuso una inversión superior a 82.422 millones de pesos, destinados a infraestructura naval, equipos biomédicos y tecnológicos, así como adecuaciones para convertir la embarcación en una plataforma móvil integral de atención médica.

A estos recursos se suman 252 millones de pesos para componentes iniciales de funcionamiento y 5.000 millones de pesos para el fortalecimiento operativo, que cubren talento humano asistencial, tripulación, insumos médicos, logística, seguros y mantenimiento.

El costo total estimado de operación para 2026 asciende a 17.060 millones de pesos, distribuido entre personal sanitario, tripulación y gastos operativos diversos.

El buque hospital cuenta con consultorios médicos para atención general y especializada, servicios de diagnóstico y apoyo clínico, áreas para promoción de la salud y prevención de enfermedades, y capacidad logística para el transporte de personal, equipos e insumos médicos.

La exsenadora e integrante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro se sumó a la petición que hizo el expresidente Gustavo Petro de utilizar el buque hospital Benkos Biohó - crédito @PizarroMariaJo/X
La exsenadora e integrante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro se sumó a la petición que hizo el expresidente Gustavo Petro de utilizar el buque hospital Benkos Biohó - crédito @PizarroMariaJo/X

Entre los servicios ofrecidos se incluyen medicina general, enfermería, odontología, psicología, vacunación, terapia física y ocupacional, terapia respiratoria y diversas especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología, cirugía general y cirugía ginecológica, complementadas mediante telemedicina.

La embarcación dispone, además, de farmacia, ecografía, rayos X, laboratorio clínico y toma de muestras para tamizaje de cáncer de cuello uterino.

La operación del Benkos Biohó permitirá llevar servicios médicos a comunidades de las cuencas de ríos navegables en los departamentos de Chocó (ríos Baudó, Docampadó y San Juan), Valle del Cauca (ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya), Cauca (ríos Micay, Timbiquí y Guapi) y Nariño (ríos Iscuandé, Tapaje, La Tola, Sanquianga, Patía, Chagüí, Rosario y Mira).

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