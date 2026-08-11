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PSG vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Supercopa de Europa

El primer título de la temporada 2026-2027 se disputará en Salzburgo, Austria, con los vigentes campeones de la UEFA Champions League y Europa League

París Saint Germain volverá a jugar la final de la Supercopa Europea ante un rival inglés por segunda ocasión-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS
París Saint Germain volverá a jugar la final de la Supercopa Europea ante un rival inglés por segunda ocasión-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS
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Comienza la temporada 2026-2027 en el continente europeo, y como es habitual, la Supercopa de la UEFA abrirá la temporada con la definición del primer título.

El París Saint-Germain llega como vigente bicampeón del continente a luchar por su segundo trofeo en esta competencia, mientras que Aston Villa de Inglaterra llega como el dominador de la Europa League, y con el objetivo de derrumbar el dominio que impuso el equipo dirigido por el español Luis Enrique.

El estadio de Salzburgo será el escenario que recibirá a los campeones de Europa en la temórada 2025-2026 para definir el primer título en la 2026-2027-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS
El estadio de Salzburgo será el escenario que recibirá a los campeones de Europa en la temórada 2025-2026 para definir el primer título en la 2026-2027-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

El partido se jugará el 12 de agosto de 2026 en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo (Austria) a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

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El árbitro central del partido será el somalí Omar Artan y en el VAR estará acompañado por el italiano Marco Di Bello.

Cómo llegan ambos equipos al juego y a disputar la gran final

PSG

Bradley Barcola frente a Noni Madueke-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bradley Barcola frente a Noni Madueke-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El cuadro francés llega con la confianza en alto tras superar desde los tiros del punto penal al Arsenal en el Puskas Arena de Budapest (Hungría), el 30 de mayo de 2026, luego de empatar a un gol en los 90 minutos, y que el empate persistiera en la prórroga.

El primer gol del juego llegó por medio del delantero alemán Kai Havertz al minuto 6 para Arsenal, y en el segundo tiempo, el francés Balón de Oro Ousmane Dembélé empató de tiro penal al 65 para el PSG.

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Después de persistir el empate en el tramo final del juego y los tiempos extras, en la definición desde los doce pasos, el volante Eberechi Eze y el defensor brasileño Gabriel Magalhães, sellando la conquista de los franceses de su segunda “Orejona” por segunda vez en la historia.

Gonçalo Ramos abrió el marcador para el equipo dirigido por Luis Enrique, mientras que Lucas Beraldo marcó el último tiro penal.

El momento cuando PSG levanta su segunda Champions League-crédito Phil Noble/REUTERS
El momento cuando PSG levanta su segunda Champions League-crédito Phil Noble/REUTERS

A continuación, así viene el PSG en sus últimos cinco partidos de pretemporada, previo a esta gran final:

  • 8 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: PSG 1-1 Manchester United
  • 5 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Mallorca 3-0 PSG
  • 30 de mayo de 2026 - Final Champions League: PSG 1-1 Arsenal (ganaron los franceses por 4 a 3)
  • 17 de mayo de 2026 - Ligue 1 de Francia: Paris FC 2-1 PSG
  • 13 de mayo de 2026 - Ligue 1 de Francia: Lens 0-2 PSG

Aston Villa

Youri Tielemans anotando ante el Friburgo de Alemania-crédito Stoyan Nenov/REUTERS
Youri Tielemans anotando ante el Friburgo de Alemania-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

Aston Villa, por su parte, no tuvo tantas complicaciones al vencer en la final de la Europa League al Friburgo de la Bundesliga de Alemania por 3-0, el 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul, Turquía.

La primera anotación del juego fue del volante belga Youri Tielemans al 41, mientras que el argentino Emiliano Buendía al 45+3 amplió la ventaja.

Para la segunda mitad, Morgan Rogers colocó el 3-0 final, y le dio el título a los “Villanos” (apodo por el cual es conocido el Aston Villa).

La alegría de los "Villanos" al ganar la UEFA Europa League-crédito Umit Bektas/REUTERS
La alegría de los "Villanos" al ganar la UEFA Europa League-crédito Umit Bektas/REUTERS

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 2-1 Aston Villa
  • 4 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Pathum United 1-3 Aston Villa
  • 1 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Liga 1 All-Stars Corea del Sur 1-3 Aston Villa
  • 28 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Aston Villa 2-4 Real Sociedad
  • 25 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Oporto 2-1 Aston Villa

En lo que se refiere al último duelo directo que jugaron entre sí, hay que ir al 15 de abril de 2025 por la llave de los cuartos de final de la Champions League 2024-2025, cuando los “Villanos” derrotaron en el Villa Park de Birmingham por 3-2 a los parisinos.

Los dirigidos por Luis Enrique se fueron con la ventaja en el marcador gracias a los tantos de Achraf Hakimi al minuto 11 y de Nuno Mendes al 27 de partido.

Pero con anotaciones de Youri Tielemans al 34. de John McGinn al 55 y de Ezri Konsa al 57, se llevaron el juego.

Pese a dicha victoria, el cuadro francés terminó llevándose la clasificación a las semifinales por 5-4. A continuación, así va el historial entre sí:

  • 15 de abril de 2025 - Champions League: Aston Villa 3-2 PSG
  • 9 de abril de 2025 - Champions League: PSG 3-1 Aston Villa

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