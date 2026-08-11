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Jugador del Deportivo Cali se cayó durante el sismo del 10 de agosto y terminó con fractura de codo y fisura en el tobillo: este es el parte médico

En Cali 45 estructuras presentaron colapso total y al menos 93 edificios tienen daño en su infraestructura tras el sismo de 7,4 grados que afectó al menos a cinco departamentos

El volante del Deportivo Cali será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa
El volante del Deportivo Cali será baja por varios días tras el accidente que sufrió mientras intentaba escapar del sismo - crédito Colprensa
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Una de las ciudades más afectadas por el sismo del 10 de agosto, con magnitud de 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue Cali. La capital del Valle del Cauca es una de las que más fatalidades ha registrado por el movimiento telúrico (95) y cerca de 1.000 heridos.

Uno de estos heridos es Ronaldo Pájaro, mediocampista del Deportivo Cali, que tendrá que ser operado de urgencia luego de sufrir la fractura de un codo. Los reportes indican que el jugador tuvo una caída durante el temblor, en la que sufrió un golpe en el costado derecho de su cuerpo con especial afectación en el codo y tobillo.

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El golpe le provocó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo, que será manejada con un tratamiento conservador. El volante fue trasladado a la Clínica Valle de Lili en donde las imágenes diagnósticas confirmaron la gravedad de la lesión y donde será operado por la fractura.

Este es el parte médico del Deportivo Cali sobre la salud del jugador:

Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali
Parte médico del Deportivo Cali sobre las lesiones de Ronaldo Pájaro durante el sismo del 10 de agosto - crédito Deportivo Cali

“El Departamento Médico del Deportivo Cali informa sobre el estado de salud del jugador Ronaldo Pájaro:

Durante el día de ayer, el jugador sufrió una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y el tobillo.

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Tras ser trasladado a la Clínica Valle del Lili y realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo.

Debido a la inestabilidad de la articulación del codo, Ronaldo será sometido a intervención quirúrgica. Por su parte, la lesión en el tobillo será manejada mediante tratamiento conservador.

El jugador permanece bajo seguimiento y cuidado del equipo médico. Su evolución y los tiempos de recuperación serán informados oportunamente de acuerdo con su progreso clínico.

Club Profesional Deportivo Cali S.A"

El fútbol en Colombia se suspende para favorecer las labores de rescate de las víctimas del sismo

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor
"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

La Dimayor informó que aplazó toda la programación del fútbol profesional de esa semana tras un monitoreo constante y una evaluación de la situación en las ciudades y regiones afectadas. La entidad explicó que la medida responde a su “compromiso con Colombia” en medio de la emergencia.

La organización precisó que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas. También acompañarán a jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y familiares que hayan sufrido consecuencias por el terremoto.

Entre los partidos suspendidos de la Liga estaban Águilas Doradas contra Llaneros, Independiente Medellín ante Millonarios FC y Junior FC frente a Deportivo Pereira, este último sin fecha definida para facilitar el reencuentro de los futbolistas del club pereirano con sus familias. En la segunda división quedaron aplazados los compromisos de Leones, Tigres, Real Santander, Real Cartagena, Patriotas y Boca Juniors de Cali, mientras que en la Copa Colombia se frenaron cinco partidos de ida de octavos de final.

Conmebol aplazó los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se jugarían en Colombia - crédito Conmebol
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La Conmebol suspendió de manera temporal el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle y el cruce entre Independiente Santa Fe y River Plate. El organismo explicó que la decisión fue adoptada como medida de seguridad ante la situación excepcional provocada por el movimiento sísmico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La confederación sostuvo: “En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano”. También indicó que las nuevas fechas serán comunicadas más adelante.

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