Equipo de la Liga BetPlay estaría detrás de James Rodríguez tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: cuál es

James Rodríguez ha jugado como profesional más de 600 partidos y contempla el retiro - crédito Simon Fearn/Reuters

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A 33 días de la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026, James Rodríguez sigue sin club y su futuro quedó reducido a dos caminos con impacto directo en la selección: una oferta del Besiktas de Turquía por USD 5 millones o la posibilidad de volver al fútbol colombiano con Atlético Nacional, en un momento en que Néstor Lorenzo le exige definir su situación para llegar con ritmo a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El capitán colombiano no juega en liga desde mayo, cuando pertenecía al Minnesota United. La urgencia por resolver su próximo destino no solo responde a la inactividad, sino a la necesidad de sostener su lugar competitivo de cara a los amistosos ya confirmados frente a México y Perú, mientras se estudia la disputa de otros dos encuentros.

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El medio español sostuvo que, después de semanas de rumores sin confirmación, la puja más concreta aparece ahora entre un club turco y el cuadro colombiano. Antes habían circulado versiones sobre un interés del América de México, además de menciones a la Lazio, Estrella Roja y Melbourne Victory.

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

La oferta del equipo de Medellín, según Marca, buscaría seducir a Rodríguez con un regreso a sus orígenes en Antioquia. Aunque James es cucuteño, debutó profesionalmente en Envigado, un dato que Nacional utilizaría como parte de su propuesta.

El otro argumento es familiar: instalarse de nuevo en Colombia le permitiría convivir con su hija. Esa dimensión personal aparece como uno de los factores que el jugador estaría evaluando con más atención en esta etapa de su carrera.

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En ese escenario también pesa el mercado local. La llegada de Juan Fernando Quintero al Deportivo Independiente Medellín, excompañero de James y una de las referencias de la selección, modificó el contexto en la ciudad y empujó a Nacional a explorar un golpe de efecto propio.

James Rodríguez, de Colombia, en acción en el partido contra Suiza del Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID

Huracán intentó fichar a James Rodríguez en el mercado de pases de enero de 2026, pero la gestión se frenó antes de hablar de dinero porque las pretensiones del colombiano quedaron fuera de los parámetros fijados por la dirigencia, según contó Daniel Vega.

La revelación la hizo Daniel Vega, secretario técnico del club argentino, en el programa “La noche” de TyC Sports: “No sé qué jugador, pero hemos llamado hasta James Rodríguez, si querés que te diga. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”.

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Vega explicó que las conversaciones no llegaron a una oferta: “No, ni llegamos a eso. No estaba dentro de los parámetros que me habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos”. En ese contexto, el club terminó incorporando a Óscar Romero.

James Rodríguez envía sentido mensaje a las víctimas del sismo del 10 de agosto en Colombia

Mensaje de solidaridad de James Rodríguez tras el sismo en Colombia - crédito Instagram

James Rodríguez ofreció ayudas apoyo a los damnificados por el terremoto en Colombia y pidió unidad a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El volante dijo que ya habían pasado 24 horas del sismo y describió el escenario como “devastador y triste”. “Me llena de impotencia ver los daños y a los afectados”, afirmó en su comunicado.

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En el mismo mensaje, el capitán de la Selección Colombia sostuvo que “levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos. De darnos la mano los unos a los otros para continuar”. Agregó: “Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir”.

Rodríguez, de 35 años, también agradeció a los profesionales y voluntarios que participan en las tareas de rescate entre los escombros en distintas ciudades, entre ellas Pereira, Cali, Manizales y Quibdó. “Cuenten con mis ayudas y total apoyo”, escribió.