Mensajes de solidaridad internacional tras el terremoto de 7,4 en Colombia: China, Alemania, Francia y España se pronunciaron

Los pronunciamientos se dieron a través de los canales oficiales - crédito Kike Rincón/EUROPA PRESS/Maxim Shemetov/REUTERS/EFE/Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Colombia sigue recibiendo muestras de apoyo internacional tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó y que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), es el sismo de mayor magnitud reportado en el país durante la última década.

La Casa de Su Majestad el Rey de España manifestó su “profunda solidaridad” con el pueblo colombiano y acompañó a los familiares de las víctimas, los afectados y las personas desaparecidas. El mensaje incluyó una referencia a 164 ciudadanos españoles cuya ubicación aún no ha sido confirmada.

“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, indicó la Casa de Su Majestad el Rey de España.

PUBLICIDAD

La Casa de Su Majestad el Rey de España manifestó su “profunda solidaridad” con el pueblo colombiano y acompañó a los familiares de las víctimas, los afectados y las personas desaparecidas - crédito @CasaReal/X

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el sismo. Transmitió solidaridad a las familias de las víctimas y los heridos, y confía en la capacidad de Colombia para superar la emergencia y reconstruir las zonas afectadas.

“Consternado ante el fuerte terremoto ocurrido en Colombia, que ocasionó graves pérdidas humanas y materiales, me permito expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo chinos, nuestra sentida condolencia las víctimas, junto con nuestra sincera solidaridad con sus familiares y los heridos. Estoy convencido de que, bajo el liderazgo del Gobierno de Colombia que usted dirige, el pueblo colombiano sin duda aunará sus esfuerzos para superar pronto la catástrofe y reconstruir su hogar”, indicó Xi Jinping.

PUBLICIDAD

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el sismo - crédito @china_embajada/X

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, lamentó las consecuencias del terremoto y envió condolencias a las víctimas y sus familias. Además, reconoció el esfuerzo de quienes participan en las labores de asistencia y deseó fortaleza a los equipos de ayuda.

“Sigo con consternación las noticias sobre el grave terremoto en Colombia. Mis condolencias a las víctimas y sus familias. A los numerosos hombres y mujeres que prestan ayuda les deseo mucha fuerza en las próximas horas y días (sic)”, expresó Friedrich Merz.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, lamentó las consecuencias del terremoto y envió condolencias a las víctimas y sus familias - crédito @bundeskanzler/X

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo llegar sus pensamientos a la población colombiana, con especial atención a las víctimas, heridos y sus allegados. Extendió este respaldo a los equipos de rescate y manifestó la disposición de Francia para acompañar a Colombia en esta situación.

PUBLICIDAD

“Ante el terrible terremoto que ha golpeado a Colombia, transmito, en nombre de Francia, mis pensamientos más sinceros al pueblo colombiano. Pienso en las víctimas, en sus familias, en los heridos y en todas aquellas y aquellos que han sido afectados por esta catástrofe. Nuestra solidaridad se extiende también a los equipos de rescate y a todos los que trabajan, con valentía, para ayudar a las poblaciones afectadas. En esta prueba, Colombia puede contar con nuestra amistad y nuestro apoyo”, indicó el mandatario de Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo llegar sus pensamientos a la población colombiana, con especial atención a las víctimas, heridos y sus allegados - crédito @EmmanuelMacron/X

La ministra de Relaciones Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, también envió un mensaje de condolencias al pueblo colombiano y expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. Señaló que la Embajada de Irlanda en Bogotá mantiene contacto con los ciudadanos irlandeses en Colombia.

PUBLICIDAD

“Mis condolencias al pueblo de Colombia luego del devastador terremoto de ayer. Mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos aquellos que han sido impactados. Nuestra Embajada en Bogotá se encuentra en contacto con los ciudadanos irlandeses en Colombia (sic)”, aseveró.

La ministra de Relaciones Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, también envió un mensaje de condolencias al pueblo colombiano y expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas - crédito @IrelandColombia/X

Según datos entregados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) durante la mañana del martes 11 de agosto, el balance preliminar indica 181 víctimas fatales y más de 1.310 personas lesionadas. Además, se reportaron daños en 1.575 viviendas, el colapso de 153 edificios y afectaciones en seis aeropuertos.