Fuerte réplica obligó a evacuar edificios en algunas de las ciudades afectadas por el terremoto en Colombia

En total fueron tres los movimientos telúricos que se reportaron en San José del Palmar la mañana del martes 11 de agosto - créditos Jaime Saldarriaga / AFP | @sgcol/X

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Luego del terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dos nuevos movimientos telúricos se volvieron a reportar en San José del Palmar (Chocó), epicentro de la tragedia, y esto llevó a que en Cali se tomarán acciones de inmediato en pro de evitar más heridos y víctimas mortales, que según el reporte consolidado con corte a las 11: 00 a. m., van en 224 muertos y 1.310 heridos.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico que se sintió a las 10:43 a. m. tuvo una magnitud de 3.8 (en principio se afirmó que era de 4.0), a una profundidad de 99 km; y a 14 km de San José del Palmar y 21 km del municipio de El Cairo (Valle del Cauca).

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El epicentro del movimiento telúrico fue en San José del Palmar - crédito @sgcol/X

Este sismo se suma dos más que se reportaron la mañana del mismo martes en la misma población chocoana: el primero se reportó a las 9:29 a. m. con intensidad de 2.7 a 101 km de profunidad; mientras que el segundo ocurrió a las 10:10 a. m. con magnitud de 3.0 a 104 km de profundidad.

Debido a que el temblor se sintió en varias zonas del sur del Valle, organismos de socorro ordenaron evacuar las edificaciones por el riesgo de colapso.

En redes sociales también se conocieron varios reportes de usuarios que confirmaron evacuaciones preventivas en algunos puntos de Bogotá.