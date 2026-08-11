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El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Pereira: actualizó el número de muertos y anunció medidas para beneficiar a las víctimas del terremoto

El jefe de Estado aseguró que la medida aplicará sobre los servicios públicos del departamento y tendrá una vigencia de tres meses mientras se recupera parcialmente de la catástrofe ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 vivido el 10 de agosto

El presidente llegó a Pereira para revisar el balance de afectaciones tras terremoto - crédito Abelardo de la Espriella/X
El presidente llegó a Pereira para revisar el balance de afectaciones tras terremoto - crédito Abelardo de la Espriella/X
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En la mañana del martes 11 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la ciudad de Pereira para adelantar un recorrido especial tras el reciente terremoto que afectó buena parte de la capital de Rirasalda y que, hasta el momento, deja un saldo parcial de 90 personas fallecidas.

Según indicó el mandatario en rueda de prensa, como parte del paquete de medidas para garantizar la correcta recuperación del departamento, se adelantará un censo de las personas afectadas y se les garantizará un alivio económico en el pago de servicios públicos por un plazo de tres meses.

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, señaló el jefe de Estado.

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Asimismo, De la Espriella aseguró que adelantarán un plan de contingencia para garantizar un subsidio de arriendo a las familias que perdieron todo durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al departamento y el resto del país.

“Estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar”, señaló el mandatario.

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