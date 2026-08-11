Familia real de España envió mensaje de solidaridad con Colombia tras el terremoto: manifestaron preocupación por 164 españoles desaparecidos

La Casa Real de España expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Europa Press

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La Familia Real de España manifestó su solidaridad con Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, que provocó afectaciones en diferentes regiones del país y activó los protocolos de atención y búsqueda de personas desaparecidas.

Los reyes Felipe VI y Letizia utilizaron las redes sociales oficiales de la Casa Real para expresar su respaldo a las víctimas y a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El pronunciamiento tuvo además un componente especial para España debido a que, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades de ese país, 164 ciudadanos españoles permanecían sin ser localizados después del movimiento telúrico y hasta el momento del mensaje no se tenía constancia de españoles fallecidos o heridos como consecuencia de la emergencia.

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“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, señaló la Casa Real.

El Consulado de España activa líneas para facilitar la localización de sus ciudadanos en las zonas afectadas en Colombia - crédito @CasaReal/X

Además del mensaje difundido a través de las plataformas digitales de la Casa Real, Felipe VI y Letizia expresaron su cercanía con Colombia y su disposición a acompañar al país durante las etapas posteriores de la emergencia.

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El pronunciamiento de los monarcas incluyó un mensaje de respaldo a las autoridades colombianas frente a las labores que deberán desarrollarse una vez concluya la fase inicial de atención, particularmente en materia de recuperación y reconstrucción de las zonas que hayan sufrido mayores daños.

La relación entre España y Colombia también estuvo presente en los actos oficiales recientes. Felipe VI estuvo en Cali el pasado 7 de agosto para participar en la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un encuentro que reforzó los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Ahora, tras el terremoto, la Casa Real española volvió a expresar públicamente su cercanía con Colombia en medio de una emergencia que ha movilizado a organismos de socorro, autoridades locales y ciudadanos.

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Los reyes Felipe y Letizia acompañan a Colombia tras el sismo - crédito @AlcaldiaDeCali/X

ONU aseguró estar preparada para brindar ayuda

La emergencia también generó atención en la Organización de las Naciones Unidas, la cual informó que desde Colombia no se ha pedido asistencia internacional, pero aseguraron estar disponibles y preparados para enviar el apoyo necesario.

“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, explicó Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Mientras continúan las labores de atención, una de las principales preocupaciones permanece relacionada con las personas cuyo paradero todavía se desconoce. En ese escenario, el mensaje de Felipe VI y Letizia puso especial énfasis en las familias que esperan información sobre sus seres queridos.

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La Casa Real española reiteró así su respaldo al pueblo colombiano y manifestó sus deseos de que las personas desaparecidas puedan ser encontradas, al tiempo que destacó la necesidad de acompañar a quienes perdieron familiares o resultaron afectados por el terremoto.

España activa líneas de ayuda tras el sismo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

El mensaje de los Reyes de España fue bien recibido por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el gesto de solidaridad con Colombia en medio de la emergencia.

En las publicaciones de la Casa Real, ciudadanos dejaron mensajes de cariño y agradecimiento hacia Felipe VI y Letizia por expresar su cercanía con las familias afectadas y por mostrar preocupación por los españoles que continúan sin ser localizados tras el terremoto.

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