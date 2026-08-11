Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Familia real de España envió mensaje de solidaridad con Colombia tras el terremoto: manifestaron preocupación por 164 españoles desaparecidos

Felipe VI y Letizia enviaron un mensaje de respaldo en medio de la tragedia que vive el país y pusieron el foco en sus ciudadanos que permanecen sin ser localizados

La Casa Real de España expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Europa Press
La Casa Real de España expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Europa Press
Guardar

La Familia Real de España manifestó su solidaridad con Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, que provocó afectaciones en diferentes regiones del país y activó los protocolos de atención y búsqueda de personas desaparecidas.

Los reyes Felipe VI y Letizia utilizaron las redes sociales oficiales de la Casa Real para expresar su respaldo a las víctimas y a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El pronunciamiento tuvo además un componente especial para España debido a que, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades de ese país, 164 ciudadanos españoles permanecían sin ser localizados después del movimiento telúrico y hasta el momento del mensaje no se tenía constancia de españoles fallecidos o heridos como consecuencia de la emergencia.

PUBLICIDAD

“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, señaló la Casa Real.

El Consulado de España activa líneas para facilitar la localización de sus ciudadanos en las zonas afectadas en Colombia - crédito @CasaReal/X
El Consulado de España activa líneas para facilitar la localización de sus ciudadanos en las zonas afectadas en Colombia - crédito @CasaReal/X

Además del mensaje difundido a través de las plataformas digitales de la Casa Real, Felipe VI y Letizia expresaron su cercanía con Colombia y su disposición a acompañar al país durante las etapas posteriores de la emergencia.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento de los monarcas incluyó un mensaje de respaldo a las autoridades colombianas frente a las labores que deberán desarrollarse una vez concluya la fase inicial de atención, particularmente en materia de recuperación y reconstrucción de las zonas que hayan sufrido mayores daños.

La relación entre España y Colombia también estuvo presente en los actos oficiales recientes. Felipe VI estuvo en Cali el pasado 7 de agosto para participar en la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un encuentro que reforzó los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Ahora, tras el terremoto, la Casa Real española volvió a expresar públicamente su cercanía con Colombia en medio de una emergencia que ha movilizado a organismos de socorro, autoridades locales y ciudadanos.

Los reyes Felipe y Letizia acompañan a Colombia tras el sismo - crédito @AlcaldiaDeCali/X

ONU aseguró estar preparada para brindar ayuda

La emergencia también generó atención en la Organización de las Naciones Unidas, la cual informó que desde Colombia no se ha pedido asistencia internacional, pero aseguraron estar disponibles y preparados para enviar el apoyo necesario.

“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, explicó Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Mientras continúan las labores de atención, una de las principales preocupaciones permanece relacionada con las personas cuyo paradero todavía se desconoce. En ese escenario, el mensaje de Felipe VI y Letizia puso especial énfasis en las familias que esperan información sobre sus seres queridos.

La Casa Real española reiteró así su respaldo al pueblo colombiano y manifestó sus deseos de que las personas desaparecidas puedan ser encontradas, al tiempo que destacó la necesidad de acompañar a quienes perdieron familiares o resultaron afectados por el terremoto.

España activa líneas de ayuda tras el sismo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
España activa líneas de ayuda tras el sismo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

El mensaje de los Reyes de España fue bien recibido por usuarios en redes sociales, quienes destacaron el gesto de solidaridad con Colombia en medio de la emergencia.

En las publicaciones de la Casa Real, ciudadanos dejaron mensajes de cariño y agradecimiento hacia Felipe VI y Letizia por expresar su cercanía con las familias afectadas y por mostrar preocupación por los españoles que continúan sin ser localizados tras el terremoto.

Temas Relacionados

Reyes de EspañaFelipe VILetiziaTerremoto ColombiaEspañoles desaparecidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así afectó el terremoto las ciudades intermedias en Colombia: asociación reveló cifras de muertos y heridos

La evaluación reportó fallecidos, lesionados y daños extensos en vivienda, educación, templos, carreteras y servicios en municipios asociados, con un impacto que se extendió fuera de las principales capitales

Así afectó el terremoto las ciudades intermedias en Colombia: asociación reveló cifras de muertos y heridos

El FC Barcelona anunció colecta para los afectados por el terremoto en Colombia: el club comenzó donando 100.000 euros

La cifra de fallecidos por el sismo de 7,4 grados se elevó a 181, son más de 1.500 heridos y más de 60 estructuras colapsadas

El FC Barcelona anunció colecta para los afectados por el terremoto en Colombia: el club comenzó donando 100.000 euros

Operadores móviles anunciaron minutos ilimitados y plan de datos gratis para usuarios en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

El anuncio fue dado conocer por las compañías WOM y Claro y buscan fortalecer la ayuda social y logística en los territorios más afectados por la catástrofe nacional

Operadores móviles anunciaron minutos ilimitados y plan de datos gratis para usuarios en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Elección de contralor no se aplaza pese al terremoto en Colombia: el Congreso mantuvo la fecha a pesar de la petición del Pacto Histórico

La mesa directiva del Senado ratificó que el pleno se reunirá a las 9:00 a. m., aun cuando se aplazaron otras citas legislativas por la emergencia que afectó a varias ciudades del suroccidente del país

Elección de contralor no se aplaza pese al terremoto en Colombia: el Congreso mantuvo la fecha a pesar de la petición del Pacto Histórico

Polémica por congresista que pidió consignar dinero para las víctimas del terremoto en Colombia en su cuenta de ahorros personal: “Lo creen a uno huevón”

Óscar Benavides, representante a la Cámara, instó a la ciudadanía a donar alimentos no perecederos, ropa, elementos de aseo

Polémica por congresista que pidió consignar dinero para las víctimas del terremoto en Colombia en su cuenta de ahorros personal: “Lo creen a uno huevón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

El ciclista colombiano Santiago Buitrago tiene nuevo equipo: cambiará de escuadra tras siete temporadas

El ciclista colombiano Santiago Buitrago tiene nuevo equipo: cambiará de escuadra tras siete temporadas

El FC Barcelona anunció colecta para los afectados por el terremoto en Colombia: el club comenzó donando 100.000 euros

Técnico de la selección Colombia publicó emotivo mensaje tras el terremoto de 7,4 grados: “Todos unidos”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia