Hospital de Quibdó requiere “abastecimiento urgente” de medicamentos e insumos tras el fuerte temblor

El Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó solicitó apoyo para garantizar la continuidad de la atención - crédito Supersalud

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La atención hospitalaria en Quibdó enfrenta una presión adicional después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Chocó. La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís pidió apoyo para reforzar su disponibilidad de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y elementos destinados a servicios esenciales.

La institución señaló que el movimiento telúrico tuvo efectos importantes sobre su infraestructura y capacidad operativa. A esto se sumó un incremento abrupto de la demanda asistencial por la llegada de personas lesionadas, politraumatizadas y con requerimientos urgentes. El requerimiento fue fechado el mismo día del sismo y plantea la necesidad de gestionar el abastecimiento con carácter inmediato. La solicitud busca sostener la prestación de servicios como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico y otras áreas críticas.

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Compresas, gasas, suturas y hemoderivados hacen parte de los insumos identificados como prioritarios por la institución -crédito Carlos Ortega/EFE

Entre las necesidades que el hospital considera más apremiantes aparecen siete grupos de suministros identificados expresamente como un “déficit crítico”. Allí están las compresas estériles, gasas hospitalarias, suturas de todas las referencias, yeso ortopédico en forma de vendas enyesadas, unidades de sangre y hemoderivados, reactivos de laboratorio clínico y suero antiofídico polivalente.

El documento incorpora además una relación de 88 referencias de medicamentos y productos farmacéuticos. Para cada elemento se especifican datos como el nombre genérico, la forma farmacéutica, la presentación y la clasificación utilizada por la institución. La lista incluye productos de distintas áreas de atención. Entre las referencias mencionadas están vancomicina, amikacina, piperacilina/tazobactam, adrenalina, amiodarona, midazolam, naloxona, noradrenalina, propofol y vecuronio.

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El hospital también anexó 22 insumos adicionales reportados por las áreas quirúrgica, crítica y hospitalaria. En este apartado aparecen medicamentos utilizados en anestesia y procedimientos, materiales médicos, dispositivos para reanimación y elementos necesarios para apoyar la atención de pacientes hospitalizados.

Para anestesia, urgencias y cirugía se incluyen ketamina, fentanilo, propofol y succinilcolina. El listado contempla además compresas estériles, ropa quirúrgica desechable completa, esparadrapos, micropore, vendas de yeso elásticas, algodón y clorhexidina.

El hospital incluyó 88 referencias de medicamentos en el listado enviado para gestionar el abastecimiento -crédito Gobernación de Cundinamarca

Las necesidades de urgencias y cuidados intensivos incluyen norepinefrina, Ambú para adultos y pacientes pediátricos y catéteres venosos centrales. También se solicitan circuitos de anestesia para adultos y niños y filtros pediátricos.

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El requerimiento se extiende a elementos para la atención y movilización de pacientes. Entre ellos figuran sillas de ruedas pediátricas y para adultos, camillas hospitalarias, camas hospitalarias y cunas pediátricas. Estos productos están destinados a servicios como urgencias, hospitalización, cirugía, observación, pediatría, ginecoobstetricia, neonatología y traslado interno.

Sin embargo, el documento establece límites importantes para interpretar el nivel de desabastecimiento. Aunque el hospital declara un “déficit crítico” en siete grupos de insumos, no precisa cuántas unidades conserva actualmente ni qué cantidad requiere recibir de cada producto. La institución tampoco afirma que las 88 referencias farmacéuticas estén agotadas. El listado corresponde a productos que requieren “abastecimiento urgente” para garantizar la continuidad de la atención. Por ello, la información disponible no permite concluir que exista ausencia absoluta de todos los medicamentos relacionados.

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También hay productos que aparecen en el listado general y vuelven a figurar dentro de los requerimientos específicos de las áreas asistenciales. El documento menciona, por ejemplo, propofol y suero antiofídico en diferentes apartados. Esa repetición responde a la estructura de la solicitud y no permite sumar cada aparición como una referencia diferente.

Las áreas de urgencias, cirugía y cuidados intensivos concentran parte de los requerimientos formulados por el centro asistencial -crédito REUTERS

La petición fue presentada por la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís Quibdó–Chocó, que pidió tramitar el abastecimiento con “carácter inmediato”. La institución sustenta esta urgencia en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de mantener una atención oportuna y segura para la población afectada.

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El documento está firmado por Ovidio Garrido Córdoba, agente especial interventor de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís Quibdó–Chocó. La solicitud concentra así las necesidades reportadas por distintas áreas del hospital y establece los elementos considerados prioritarios para mantener la atención después del sismo.