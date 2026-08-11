Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana

Santa Fe conoció las nuevas fechas para sus dos partidos ante River Plate por la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

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Santa Fe no pudo jugar esta semana los octavos de final de la Copa Sudamericana ante River Plate, cuyo encuentro estaba pactado para el 12 de agosto de 2026 en la ida, debido al terremoto de 7,4 en Colombia que afectó las zonas del Pacífico y el Eje Cafetero, con más de 200 muertos.

La Conmebol aplazó el encuentro, pero ya confirmó las nuevas fechas y sedes para los juegos de ida y vuelta, con el objetivo de que no se afecte el calendario de la competición, así como los estadios, ante las versiones de que El Campín no estaba en condiciones por el sismo.

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De otro lado, también se conoció la programación para la llave de Copa Libertadores entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle, por octavos de final, cuyo primer encuentro se aplazó también por el movimiento telúrico del 10 de agosto, pues un día después se debía jugar en Ibagué.

¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. River?

Uno de los duelos más esperados de la Copa Sudamericana tuvo un revés dos días antes del compromiso de ida, pues el terremoto de 7,4 grados causó estragos en las zonas del Pacífico y el Eje Cafetero, así que la Conmebol, en un acto de solidaridad, aplazó cualquier juego internacional en el país.

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La confederación aceleró para buscar las fechas en las que se jugará la serie y anunció que la ida será el miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en el estadio El Campín, en la misma fecha en la que se iba a disputar el compromiso de vuelta, de manera inicial.

La llave de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana se aplazó una semana, por el terremoto en Colombia - crédito Conmebol

Una de las noticias es que la Conmebol no movió el escenario para el duelo de ida, como se mencionó en algunos medios de Argentina, pues se rumoró que no estaba en condiciones por el sismo de 7,4, pero tanto el presidente de Santa Fe como Infobae Colombia confirmaron que se encuentra en buen estado.

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De otro lado, el encuentro de vuelta entre Santa Fe y River Plate quedó para el miércoles 26 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se conocerá al clasificado a los cuartos de final y el favorito es el conjunto del técnico Eduardo Coudet.

El estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario para definir al clasificado entre River y Santa Fe - crédito @RiverPlate/X

Cabe recordar que el 9 de septiembre darán inicio los cuartos de final en la Copa Sudamericana, así que cualquiera que sea el clasificado, tendrá una semana menos de descanso en comparación con su rival, que saldrá del vencedor entre Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay.

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“En Bogotá no hubo desastre”

Previo a que se conociera la nueva programación, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, debió salir ante la prensa para aclarar que, en ningún momento, se consideró cambiar de sede el compromiso de ida frente a River, pues salió la versión de que El Campín estaba en malas condiciones.

El directivo afirmó que, tanto el escenario como la ciudad, se encuentran en buenas condiciones para recibir a la delegación argentina, ya sea en el aeropuerto o el hotel de concentración, y en ningún momento se consideró a Lima como ciudad alterna para el juego del miércoles 12 de agosto.

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“A través de la FCF les hicimos llegar que en Bogotá afortunadamente no hubo desastre, nos asustamos y lo sentimos el terremoto, pero no hubo afectaciones físicas ni locativas. El PMU manifestó que el estadio está apto para seguir funcionando. Los aeropuertos de Bogotá siguen funcionando y creemos que no va a haber cambio de sede, no hay los motivos para que se tome esa decisión”, dijo Méndez al programa El Morningol.