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Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

La convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluye opciones para quienes tienen bachillerato o educación básica, con cargos en manufactura, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información

De las 1.125 vacantes en Bogotá, 740 no exigen formación técnica ni universitaria y 367 aceptan candidatos sin experiencia - crédito Secretaría de Desarollo Económico
De las 1.125 vacantes en Bogotá, 740 no exigen formación técnica ni universitaria y 367 aceptan candidatos sin experiencia - crédito Secretaría de Desarollo Económico
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y en alianza con empresas locales, habilitó 1.125 oportunidades laborales dirigidas a personas de diferentes perfiles, con un énfasis en la inclusión y el acceso a empleos formales para mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Del total de vacantes, 740 no requieren formación técnica ni universitaria, lo que amplía el espectro para quienes cuentan con bachillerato o educación básica; además, 367 puestos están abiertos a quienes no tienen experiencia laboral previa.

Perfiles requeridos y sectores con mayor demanda

Según informó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, las empresas bogotanas están reconociendo las capacidades, conocimientos prácticos y disposición de los trabajadores, lo que permite abrir nuevas puertas a quienes buscan su primer empleo o desean reincorporarse al mercado laboral.

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Los perfiles más solicitados en las vacantes de Bogotá incluyen operarios de producción, asesores de call center, ayudantes de obra y auxiliares de salud - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Los perfiles más solicitados en las vacantes de Bogotá incluyen operarios de producción, asesores de call center, ayudantes de obra y auxiliares de salud - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Entre los cargos más solicitados se encuentran operarios de producción, asesores de call center, operarios de máquina plana, ayudantes de obra, auxiliares de bodega, auxiliares de laboratorio clínico, auxiliares de odontología y bacteriólogos.

Las vacantes se concentran en sectores como manufactura industrial y confección, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información. Para los roles operativos, los salarios oscilan entre uno y dos salarios mínimos, mientras que en áreas asistenciales como bacteriología, las remuneraciones pueden alcanzar entre cuatro y seis salarios mínimos.

La semana del 11 al 17 de agosto de 2026, los bogotanos tienen disponibles 1.125 vacantes laborales ofrecidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De ellas, 740 no exigen formación técnica o universitaria y 367 están abiertas a candidatos sin experiencia previa, facilitando el acceso a empleos formales para quienes buscan su primera oportunidad o desean reinsertarse en el mercado laboral.

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Las posiciones más demandadas corresponden a sectores como manufactura, salud, logística, construcción y atención al cliente.

La oferta de empleo en Bogotá se concentra en manufactura, confección, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La oferta de empleo en Bogotá se concentra en manufactura, confección, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Además, se realizará una Feria de Empleo exclusiva para jóvenes el jueves 13 de agosto, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en Theatron (calle 58 Bis No. 10-32, Chapinero), donde los asistentes podrán aplicar sin intermediarios a más de 6.000 vacantes operativas y especializadas.

Los interesados deben inscribirse previamente en el enlace oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y pueden consultar nuevas convocatorias a través del canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” y en los Quioscos de Empleo dispuestos en la ciudad.

Agencia Pública de Empleo del Sena: más de 13.700 vacantes para agosto

De manera complementaria, la Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena tiene abiertas 13.729 vacantes en Bogotá para agosto, en campos que van desde dirección y gerencia, finanzas, administración, ciencias aplicadas y naturales, salud, arte y cultura, hasta ventas, servicios, extracción, operación de equipos y procesamiento industrial.

Los salarios dependen del cargo, perfil y experiencia, partiendo desde el mínimo legal vigente (cerca de $2.000.000) y llegando a más de $8.000.000 para posiciones de mayor responsabilidad. Dicha amplitud salarial permite que tanto quienes buscan su primer empleo como profesionales especializados encuentren alternativas acordes a sus aspiraciones y necesidades.

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió 13.729 vacantes en Bogotá para agosto en áreas como administración, salud, ventas y procesamiento industrial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo postularse y proceso de registro

Para aplicar a las vacantes del Sena, los candidatos deben ingresar a ape.sena.edu.co, crear un usuario con su documento de identidad y correo electrónico, y registrar su hoja de vida en la plataforma. Es necesario adjuntar certificados en PDF y validar el perfil virtualmente o en las oficinas del Sena, para que los documentos sean revisados y aprobados.

Una vez validado el perfil, el usuario puede buscar oportunidades filtrando por área, ubicación o modalidad, incluyendo opciones de teletrabajo. La postulación es completamente virtual y gratuita, y el Sena actúa únicamente como intermediario entre empleadores y aspirantes, garantizando transparencia y evitando la intervención de terceros o el uso de correos personales para aplicar.

Para conocer más vacantes y procesos de aplicación, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Sena, donde se publican permanentemente nuevas oportunidades y fechas de próximas ferias laborales en la ciudad.

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