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Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que se espera que la declaratoria quede en firme el 11 de agosto de 2026 y que los recursos estén disponibles al final de la semana

El Gobierno de De la Espriella pondrá a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para atender las emergencias derivadas del terremoto - crédito Luisa González/Reuters
El Gobierno de De la Espriella pondrá a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para atender las emergencias derivadas del terremoto - crédito Luisa González/Reuters
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En una sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se refirió a la manera como el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está enfrentando las emergencias derivadas del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Chocó el 10 de agosto de 2026 y que afectó a varias zonas del país.

El jefe de la cartera indicó que la situación atañe al ministerio puesto que se encarga de administrar el Tesoro Nacional y de atender el pago de obligaciones que están a cargo de la Nación.

Me posesiono y a los 40 minutos de estar en la oficina, hay un temblor. Uno piensa que un fenómeno natural no tiene nada que ver con el Ministerio de Hacienda. A los pocos minutos de estar en mi despacho, empezaron a sonar los teléfonos para recordarme que cualquier problema que suceda en Colombia es un problema del ministro de Hacienda”, precisó.

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En ese sentido, indicó que la administración declarará emergencia económica para poder responder a las necesidades de la población afectada por el movimiento telúrico, que ya deja más de 100 muertos y miles de heridos y damnificados en Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y otros departamentos.

Gómez Martínez informó que, a través de la declaratoria de emergencia económica, el país tendrá a su disposición recursos provenientes del Banco Mundial, que se espera que estén disponibles antes de terminar la semana.

Activamos, bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue el día de hoy, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia”, indicó.

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Adicionalmente, el Gobierno de De la Espriella pondrá a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. De esta manera, se busca actuar de manera oportuna y atender ágilmente las situaciones de urgencia que se están presentando.

Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres. Aquí nuestra única preocupación, nuestra única preocupación, es que lo que corresponde desde el punto de vista institucional es que esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”, detalló.

En desarrollo...

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