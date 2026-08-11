Deportes Tolima conoció los nuevos horarios para los octavos de Libertadores: así quedó la llave con Independiente del Valle

Deportes Tolima ya tiene las fechas para los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del aplazamiento por el terremoto en Colombia - crédito Colprensa

Guardar

El Deportes Tolima fue otro de los equipos que no tuvo fútbol en estos días, porque la Conmebol le aplazó su partido de la Copa Libertadores por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, pues debía aparecer el 12 de agosto de 2026, pero la situación en el país provocó que se tomara esa medida.

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció la reprogramación de los encuentros de los pijaos, que sueñan con llegar a los cuartos de final, y la llave iniciaba en Ibagué, donde querían contar con el apoyo de los aficionados para superar a los ecuatorianos, que son favoritos.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el fútbol colombiano también detuvo sus actividades por unos días y retomará los campeonatos locales el viernes 14 de agosto, con los partidos por Copa Colombia, Liga BetPlay y la segunda división, aunque a la espera de confirmar los estadios porque en tres ciudades existe riesgo.

Programación para Tolima vs. Independiente del Valle

El martes 11 de agosto era el día que los aficionados del Vinotinto y Oro esperaban con ansias porque arrancaban los octavos de la Libertadores, en la que el club avanzó en fase de grupos como segundo y por primera vez desde 2022, pero los planes cambiaron por cuenta del sismo en Chocó.

PUBLICIDAD

Es por eso que la Conmebol informó que la llave de ida entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle se reprogramó para el martes 18 de agosto, el mismo día en que se tenía planeado el encuentro de vuelta, a las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tolima e Independiente del Valle ahora se verán el martes 18 y 25 de agosto, por los octavos de Copa Libertadores - crédito Conmebol

Con la idea de no afectar el calendario previamente establecido de las finales del certamen en el segundo semestre, que debe terminar en noviembre, se decidió que se aprovecharía una de las semanas que quedaban libres en agosto para cerrar la serie de la mejor manera.

PUBLICIDAD

Es así como el compromiso de vuelta, pactado inicialmente para el 18 de agosto, quedó ahora para el martes 25 de agosto, desde las 7:30 p. m., en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle, uno de los escenarios más modernos de Ecuador y con capacidad para 12.000 espectadores.

Tolima viene de sumar nueve puntos en cuatro jornadas de la Liga BetPlay, pero también fue eliminado en Copa Colombia - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

La última vez que el Tolima se enfrentó a los negriazules fue en la Copa Libertadores 2022, por fase de grupos, con triunfo 1-0 en Ibagué y después empate 2-2 en Quito, lo que permitió que los pijaos avanzaran por encima de los ecuatorianos a los octavos de esa edición.

Ciudades bajo duda para partidos

El viernes 14 de agosto será el regreso del fútbol colombiano con todos sus partidos profesionales, cuatro días después del terremoto de 7,4 grados que provocó el aplazamiento de todos los encuentros entre el 10 y 13 de agosto, en solidaridad para que los clubes se enfoquen en ayudar a los damnificados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay riesgo de que Cali, Manizales y Pereira no puedan recibir los encuentros de la Liga BetPlay y Primera B, debido a que fueron las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico y los equipos de rescate, actualmente, trabajan en rescatar a personas bajo los escombros de cientos de edificaciones.

El fútbol colombiano volverá a la normalidad el 14 de agosto, pero bajo preocupación por la situación de algunas ciudades - crédito Colprensa

Ante eso, el periodista Felipe Sierra dio a conocer el correo que la Dimayor envió a todos los equipos del fútbol colombiano, como parte de la reanudación de los campeonatos, y mencionó que “los partidos afectados serán reubicados y estaremos informando lo más pronto posible el cambio de ciudad”.

PUBLICIDAD

En ese orden de ideas, serían tres los juegos que cambiarían de sede en la Liga BetPlay y dos en la segunda división, a la espera del informe final de las autoridades locales sobre el estadio de los estadios Pascual Guerrero, Palogrande y Hernán Ramírez Villegas.