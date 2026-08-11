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Aeronáutica Civil anunció la reapertura gradual, con restricciones, de los aeropuertos en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

La mayoría de las terminales afectadas por el reciente movimiento telúrico ya volvieron a operar, aunque algunas mantienen limitaciones preventivas, tras las inspecciones técnicas realizadas

La autoridad aeronáutica advierte que continúan las limitaciones en Pereira por daños en pista y torre de control, y en Popayán por ceniza volcánica - crédito EFE
La autoridad aeronáutica advierte que continúan las limitaciones en Pereira por daños en pista y torre de control, y en Popayán por ceniza volcánica - crédito EFE
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La Aeronáutica Civil presentó un reporte actualizado sobre la situación de la infraestructura aeroportuaria tras el sismo de magnitud 7,4 que impactó diversas regiones de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Según la entidad, los equipos de infraestructura, seguridad operacional, servicios a la navegación aérea y Bomberos Aeronáuticos (SAR) completaron evaluaciones en todas las terminales que se vieron afectadas, permitiendo determinar la reapertura progresiva de las operaciones comerciales en la mayoría de los casos.

El informe subraya que la prioridad institucional sigue siendo la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y la preservación de la conectividad regional. Seis de los siete aeropuertos afectados ya reanudaron operaciones comerciales, cada uno bajo condiciones particulares según el estado de sus instalaciones.

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Aeropuertos que reanudan operaciones comerciales

Entre las terminales habilitadas se encuentra el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, que opera con total normalidad, sin presentar daños en su infraestructura ni en las áreas de movimiento de aeronaves. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, esta terminal fue la primera en restablecer completamente su servicio comercial.

La Aeronáutica Civil informó que seis de los siete aeropuertos afectados por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia reanudaron operaciones comerciales - crédito @AerocivilCol / X
La Aeronáutica Civil informó que seis de los siete aeropuertos afectados por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia reanudaron operaciones comerciales - crédito @AerocivilCol / X

El Aeropuerto El Caraño de Quibdó también retomó sus vuelos regulares bajo la modalidad de aeropuerto controlado, tras verificarse el óptimo estado de sus instalaciones y sistemas de navegación.

Por su parte, el Aeropuerto El Edén de Armenia reanudó el servicio de transporte aéreo comercial, aunque de manera temporal no podrá operar como alterno para otras aeronaves debido a condiciones físicas específicas en la terminal.

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En la región del Pacífico, el Aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura y el Aeropuerto La Nubia de Manizales habilitaron operaciones comerciales en condición de aeropuertos no controlados.

En el caso de Manizales, la medida se implementó mientras avanzan las reparaciones en la torre de control, que presentó fisuras y ruptura de vidrios. La pista y el área de movimiento, según la entidad, se encuentran en condiciones seguras para la actividad aérea.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, celebró la reapertura del aeropuerto de Buenaventura: “¡Buenaventura reactiva sus vuelos comerciales! Con la Aerocivil restablecemos la operación comercial en su aeropuerto. ¡Avanzamos!”, expresó en su cuenta oficial.

Terminales con restricciones o cierres operativos

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira mantiene suspendida la operación comercial regular por fisuras en la pista, fallas de comunicaciones ATS y daños en la torre de control - crédito EFE
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira mantiene suspendida la operación comercial regular por fisuras en la pista, fallas de comunicaciones ATS y daños en la torre de control - crédito EFE

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira es el único de los siete afectados que mantiene suspendida la operación comercial regular. Según el informe, la terminal solo recibe vuelos de Estado, misiones médicas, de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.

Las causas de la restricción incluyen fisuras identificadas en la pista, desconexión de sistemas de comunicaciones ATS y daños en la torre de control. La Aeronáutica Civil amplió el Notam correspondiente y mantiene contacto permanente con el municipio para la coordinación de las labores de recuperación.

El Aeropuerto Santa Ana de Cartago opera bajo la modalidad de no controlado, con uso exclusivo para aeronaves de Estado y servicios de emergencia o humanitarios. La entidad informó que esta medida se mantendrá mientras continúan las evaluaciones técnicas y la coordinación con la administración municipal.

Por su parte, el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán presenta cierre temporal, aunque por una causa diferente al sismo. Según la Aeronáutica Civil, la presencia de ceniza volcánica en la zona, atribuida a la actividad del volcán Puracé, obligó a activar los protocolos preventivos de seguridad operacional y suspender las operaciones aéreas hasta nuevo aviso.

Seguridad operacional y recomendaciones a usuarios

La Aerocivil activó un plan de contingencia inmediato para monitorear y proteger las operaciones aéreas tras el sismo en Venezuela - crédito Colprensa - @lopezdoriga/X
La Aeronáutica Civil indicó que el espacio aéreo nacional funciona con normalidad y recomendó a los usuarios consultar a las aerolíneas y los canales oficiales sobre sus vuelos - crédito Colprensa - @lopezdoriga/X

La Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea confirmó que la operatividad del espacio aéreo nacional se mantiene estable. De acuerdo con el balance oficial, los sistemas de comunicaciones, vigilancia, navegación y meteorología funcionan normalmente en todo el territorio, asegurando los más estrictos estándares de seguridad operacional.

La Aeronáutica Civil mantiene desplegados equipos de Atención al usuario e Intermediación para brindar apoyo, orientación y acompañamiento integral a los viajeros en las distintas terminales aéreas.

La entidad reiteró la importancia de que quienes tengan vuelos programados desde o hacia aeropuertos con novedades operativas se comuniquen directamente con sus aerolíneas para verificar el estado de sus itinerarios y consulten únicamente los canales oficiales institucionales.

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