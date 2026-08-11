Piden a los ciudadanos en Bogotá donar sangre tras el terremoto del 10 de agosto: hay reserva para cinco días

Las donaciones de sangre actuales alcanzan para una reserva de cinco días. Las autoridades recomiendan que más ciudadanos puedan cooperar - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió el martes 11 de agosto un balance sobre el estado del banco de sangre disponible en la ciudad, con el fin de hacer un llamado a la donación del líquido vital, en especial, tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial, se informó que las reservas de sangre en la ciudad permanecen estables para cinco días y, a la par, se aseguró que “no existe desabastecimiento de hemocomponentes en la capital de Colombia”.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la red hospitalaria de Bogotá sostiene una reserva estratégica que permite cubrir tanto la demanda médica habitual como necesidades extraordinarias en otros territorios y, en respuesta a la contingencia reciente, la ciudad ha enviado 219 unidades de sangre a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, en particular.

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Tras el terremoto se requerirán más litros de sangre donados, para atender las necesidades de colombianos heridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, tras la emergencia, la autoridad sanitaria volvió a extender el llamado a la ciudadanía a fortalecer la donación voluntaria con el lema “Cuando Dono, Doy Vida”.

El subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso, indicó que la invitación a donar está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, en buen estado de salud, con un peso superior a 50 kilos y que cumplan los requisitos establecidos. Moscoso subrayó: “Una sola donación puede ayudar a tres personas. Unos minutos de tu tiempo puede darle años de vida a otros”.

Según el balance oficial, la demanda diaria en Bogotá alcanza los 315 litros de sangre, requeridos para servicios como urgencias, cuidados intensivos, cirugía, oncología, pediatría y maternidad. Esto implica la participación de aproximadamente 700 donantes cada día para garantizar el abastecimiento.

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Entre enero y junio de 2026, 124.318 personas donaron sangre en la ciudad, beneficiando a más de 34.944 pacientes mediante transfusiones, según datos de la Coordinación de la Red Distrital de Sangre. No obstante, solo el 29 % de los donantes fueron habituales, lo que revela la necesidad de fortalecer una cultura permanente y responsable de donación.

La suma de fallecidos ya superó los 188 en todo el país - crédito Agencia Andina

En dónde donar sangre

Tras el fuerte terremoto que se registró en el país, desde distintas organizaciones de socorro también se habilitaron espacios para la donación de sangre que puede ser útil para atender la emergencia en ciudades como Pereira, Manizales y Cali,

En el caso de las entidades distritales, la información es que las personas interesadas en sumarse a la iniciativa pueden acudir a cualquiera de los casi 100 puntos habilitados por los 16 bancos de sangre de la Red Distrital, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

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Donar no debilita, sino todo lo contrario, los órganos reciben sangre joven al producirse células nuevas - crédito Camila Díaz/Colprensa

La atención se presta de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y, según la Secretaría, el proceso garantiza condiciones seguras y un trato humanizado. La ubicación de los puntos puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documentos_I/puntos_donacion_sangre.pdf

La entidad enfatizó que, en caso de requerirse un apoyo extraordinario debido a emergencias, la convocatoria oficial será coordinada desde el Gobierno nacional. Más información sobre donación de sangre y requisitos está disponible en la página web de la Secretaría Distrital de Salud

Por parte de la Cruz Roja Colombiana también se informó que, en Bogotá, hay varios puntos de acopio para donar sangre:

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera Cuarta #22-61.

Calle 161A #7F-55 en Usaquén.

Centro Comercial Unicentro, ubicado en la carrera 15 #124-30.

Sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas.

De la misma manera, la organización internacional, en coordinación con el Banco Distrital de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Idcbid) emitieron este martes una alerta sobre la urgente necesidad de donaciones de sangre de los tipos O positivo (O+) y O negativo (O−).

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