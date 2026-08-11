‘Elefante Blanco’ pidió crear comisión accidental en el Senado y centros de acopios de ayudas para socorrer a víctimas del terremoto

El senador Luis Carlos Rúa, más conocido como 'Elefante Blanco', propuso crear comisión accidental en el Senado para vigilar recursos que sean destinados para atender el terremoto - crédito @elefantescol/Instagram - REUTERS

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El senador Luis Carlos Rúa, más conocido en redes sociales como ‘Elefante Blanco’, pidió el martes 11 de agosto de 2026 a la corporación legislativa crear una comisión accidental para vigilar la respuesta oficial y el uso de los recursos públicos destinados a la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país y que, según el más reciente reporte dejó hasta el momento cerca de 188 muertos.

La petición del congresista risaraldense, uno de los más votados para el periodo en curso, se elevó bajo la premisa de que una eventual declaratoria de desastre o calamidad puede abrir mecanismos especiales de contratación que exigen control político inmediato; so pena de evitar un detrimento patrimonial que ponga en riesgo la entrega de ayudas a los más necesitados con este desastre natural.

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En la solicitud, se planteó que la plenaria apruebe una instancia de seguimiento a las decisiones, contratos, recursos y medidas adoptadas tras el sismo ocurrido en la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 86 kilómetros.

A través de esta comunicación, Luis Carlos Rúa, más conocido como 'Elefante Blanco', elevó solicitud al presidente del Senado, Honorio Henríquez, para crear dicha comisión - crédito suministrado a Infobae Colombia

Para Rúa no solo es importante la asistencia inmediata, también la vigilancia institucional. “Hoy Colombia atraviesa un momento de dolor y nuestra primera obligación es la solidaridad con las víctimas y sus familias. Además, tenemos el deber de garantizar que cada peso destinado a la atención de esta emergencia se use de forma transparente y llegue a quien lo necesita”, afirmó.

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¿Qué busca ‘Elefante Blanco’ con su propuesta?

En la carta dirigida al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y al secretario general, Diego Alejandro González, el senador de la Alianza Social Independiente (ASI) fundamentó su petición en los artículos 41 y 66 de la Ley Quinta de 1992, en el que se indica que la contratación pública que puede activarse bajo esquemas excepcionales; lo que fundamente su petición de ejercer veeduría.

“Dado que una eventual declaratoria de desastre, calamidad pública o urgencia manifiesta puede habilitar mecanismos especiales de contratación, se propone conformar una Comisión Accidental que haga seguimiento a las decisiones, contratos, recursos y medidas adoptadas, promoviendo transparencia, trazabilidad y control institucional, sin sustituir las competencias de los organismos de control”, escribió Rúa.

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El nivel de destrucción causado por el terremoto en Cali (Valle del Cauca) fue considerable, como quedó registrado a través de estas tomas aérea - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Del mismo modo, el parlamentario pidió que esa comisión tenga una misión específica: seguir la respuesta institucional y el manejo de los mecanismos de contratación y ejecución de los recursos públicos asignados el 10 de agosto de 2026, así como los eventuales instrumentos habilitados bajo un estado de emergencia.

En su petición a Henríquez el senador habló, además, de la necesidad de acelerar la atención sin relajar los controles. Por eso reiteró que la comisión no reemplazaría a la Contraloría, la Procuraduría ni la Fiscalía, sino que acompañaría el proceso con trazabilidad y control político desde el Congreso de la República, por parte de los que sean designados en la referida comisión accidental.

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Propuesta incluye pedidos de informes y mesas de trabajo con alcaldías y gobernaciones

La comisión que impulsa el legislador no se limitaría a revisar papeles. La iniciativa prevé solicitar informes y documentos a las entidades competentes, además de promover mesas de trabajo con las alcaldías y gobernaciones de los territorios más golpeados por el sismo.

De esta manera, Rúa reveló que busca una supervisión sobre toda la cadena de decisiones públicas tomada a partir del terremoto, desde las medidas administrativas hasta la ejecución del gasto. La intención de esto es que el legislativo cuente con herramientas para seguir en tiempo real el destino de los fondos de la emergencia en un escenario de contratación excepcional.

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El video documenta operaciones de rescate en un área urbana afectada por el colapso de edificaciones. Múltiples personas, incluyendo agentes de policía uniformados y voluntarios, trabajan para extraer a los individuos de entre los escombros - crédito @PMT67/X

Asimismo, junto con la ofensiva de control político, el senador informó que participa en la coordinación de un punto de acopio en Bogotá para recibir ayudas destinadas a los damnificados por el sismo. El lugar queda ubicado en el sector de Palomquemao, por lo que Rúa, que con su personaje ha logrado captar la atención de miles de usuarios en redes, espera dar una mano a la tragedia.

El llamado a la ciudadanía incluye donaciones de insumos médicos, elementos de rescate y alimentos no perecederos, además de la consulta de otros puntos de recolección habilitados en el país a través de un enlace compartido por su equipo.

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La emergencia también dejó decenas de edificios colapsados, cierres temporales en vías principales por derrumbes, además de la suspensión de operaciones en varios aeropuertos de la región cafetera, como el Matecaña de Pereira, y daños en establecimientos educativos, centros médicos, templos e infraestructura pública en el Eje Cafetero y Chocó.

Centros de acopio

Bogotá

Dirección: Cra. 28 #17-09, sector de Paloquemao

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Teléfono: No aplica

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos, Agua, Colchonetas y cobijas, Guantes de carnaza, Insumos médicos

Cali: Fundación Arquidiocesano Banco de Alimentos

Dirección: Calle 24 #6-103

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos

Manizales: Banco de Alimentos de Manizales

Dirección: Calle 49 #7 a 85

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos

Medellín: Librería Rodante Delfos

Dirección: 79 #52-23, Laureles-Estadio

Teléfono: 3235403547

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos, agua, aseo, ropa, cobijas y colchonetas

Medellín: Universidad de Antioquia

Dirección: Oficina AfroUdeA - Bajos del Bloque 9

Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Teléfono: 3235403547

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos, agua, aseo, ropa, cobijas y colchonetas

Quibdó: Manos Visibles

Tipo de ayuda: Aporte económico

Quibdó: Sede Reddhphac

Dirección: Calle 25 #6-58, Barrio Pandeyuca

Horario: 8:00 a. m. - 6:00 p. m.

Teléfono: 3235403547

Tipo de ayuda: Alimentos no perecederos, agua, aseo, ropa, cobijas y colchonetas

Ayudas desde el exterior: Colombian Cami y GoFundMe

Tipo de ayuda: Aporte económica

Cruz Roja Colombiana (donación de sangre):

Banco Nacional de Sangre Bogotá, Cundinamarca: Av. Cra. 68 #68B-31

Banco Regional Medellín, Antioquia: Cra. 52 #25-30

Banco Regional Cartagena, Bolívar: Calle 30 #44-D7, Barrio España

Punto de captación Villavicencio, Meta: Calle 30 #39-30

Punto de captación Manizales, Caldas: cancha Auxiliar estadio Palogrande

Banco Regional Armenia, Quindío: Av. Bolívar #28 Norte - 60

Banco Regional Cali, Valle del Cauca: Cra. 38 Bis #5-91, San Fernando